Scrisoare deschisă dură a pacienților cronici: Opriți genocidul! În timp ce noi murim deși am avea șanse la viață, acest sistem bolnav e resuscitat cât să facă loc viermilor care îl devorează pentru binele comun al partidului, oricare ar fi acela

Ei "condamnă ferm sistemul de sănătate dar și specialiștii politruci care etalează la TV-uri soluții imediate, dar de fapt nu se întâmplă nimic, doar câștig politic de imagine! Acum toți acești politruci au câștigat imaginea sumbra de la Piatra-Neamț!""Alianța Pacienților Cronici din Romania regretă tragedia de la Piatra-Neamț și transmite condoleanțe familiilor îndurerate!În același timp condamnă ferm sistemul de sănătate dar și specialiștii politruci care etalează la TV-uri soluții imediate, dar de fapt nu se întâmplă nimic, doar câștig politic de imagine! Acum toți acești politruci au câștigat imaginea sumbra de la Piatra-Neamț!Sistemul de sănătate este o rană deschisă, asemeni unei arsuri profunde și invadată de viermi.Rănile sistemului de sănătate din Romania sunt vechi, moștenite și continuu scurmate, adâncite și extinse de diverși politruci, de-a lungul a peste 30 de ani. Sistemul de sănătate a fost și se află sub o asiduă tortură prin incompetență, nepăsare și mize politice.Noi, pacienții, suntem în centrul sistemului dintr-un singur punct de vedere: rănile lui se regăsesc pe trupul nostru, infecțiile lui sunt infecțiile noastre.Cancerul din acest sistem metastazează tot în noi, pacienții. Iar în timp ce noi murim deși am avea șanse la viață, acest sistem bolnav este resuscitat cât să facă loc viermilor care îl devorează pentru binele comun al partidului, oricare ar fi acela. Niciodată nu s-a dorit restructurarea completa a sistemului și transformarea sa într-un sistem de sănătate funcțional. Niciodată sănătatea nu a fost considerată o investiție, ci un cost. Și mai rău, sănătatea românilor a ajuns în mânile întinse ale unor obscuri membri de partid, mâini întinse nu să ajute, ci mâini întinse care să cerșească funcții.Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț reprezintă aceeași veche rană a sistemului, care s-a deschis sub presiunea infecției din interior. Până când autoritățile nu vor tăia în carne vie, până când nu vor înțelege că a bandaja superficial rănile nu reprezintă o soluție, până când lipsurile nu vor fi asumate, noi, pacienții, și medicii, vom continua să resimțim rănile adânci ale acestui sistem și viermii care l-au invadat: vom arde de vii în spitale, vom muri de cancer pulmonar înainte să fim diagnosticați și vom fi uciși lent de infecțiile nosocomiale care au pus stăpânire pe spitale.Durerea e a noastră si a celor dragi nouă, nu a sistemului, iar dacă nu o rostim nici acum, nu ne rămâne decât sa număram zilnic decesele premature, exact așa cum o facem acum din cauza pandemiei.Alianța Pacienților Cronici cere de urgență Guvernului României, tuturor partidelor parlamentare să hotărască urgent soluții imediate, reale și care să nu fie doar declarații politice. Noi, pacienții, ne am săturat de luptele politice date pe viața și cadavrele noastre și de aceea cerem masuri imediate. Altfel, vom acționa prin toate metodele si procedurile legale pentru a ne apăra viețile puse în pericol de lupta politica! Spitalele trebuie să fie conduse de profesioniști, angajați în baza unui concurs, nu de politruci și lipitori de afișe care-și primesc răsplata implicării în viața unui partid sau altul! Vom avea la nesfârșit ,,accidente" și nu vom beneficia de un sistem de sănătate cu strategii corecte si coerente!Opriți genocidul, domnule președinte! Este strigătul disperat al pacienților din Romania, care-și văd viața pusă în pericol de un sistem de sănătate condus de ani buni de amatori și iresponsabili! Dumneavoastră sunteți ultima reduta de încredere a românilor care vă obligă să luați atitudine, imediat și categoric! Nu mai permiteți politrucilor, indiferent de culoarea politică, să vă omoare poporul, cel care v-a ales în această supremă demnitate publică! Treceți peste importanta câștigului politic dedicat campaniei și întoarceți-vă fața către poporul care plânge. Deznădejdea și minciunile politicienilor l-au copleșit și tensiunea este maximă!Nu avem acces la investigații și tratamente, monitorizarea noastră de către specialiști este aproape de zero iar goana noastră de la o farmacie la alta pentru a ne găsi ,,pilula” salvatoare, face posibilă infectarea noastră și a altora cu virusul Covid 19. Unde este responsabilitatea ministerială pe care ați absolvit-o de pedepse, prin legi ,,strâmbe”?Președintele Alianței Pacienților Cronici din România"