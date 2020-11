Oana Gheorghiu (Dăruiește Viață): Când se vorbește despre mii de noi paturi ATI, create peste noapte, se spun povești de adormit românul. Spitalele au instalații vechi de zeci de ani, fără mentenanță și verificare periodică

Terapie intensivă înseamnă personal specializat, ventilatoare și, mai ales, gaze medicale, afirmă Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață, care a construit în această primăvară, din donații, un spital modular cu paturi ATI pentru COVID-19 și va reconstrui de la zero Spitalul de copii Marie Curie din București. "Dacă instalațiile alea de gaze medicale au fost dimensionate pentru 800 de paturi (căci atâtea erau la începutul pandemiei în țărișoara noastră) nu puteți scoate din ele oxigen pentru mii de paturi, domnilor. Nu zic eu, zic legile fizicii. Să nu mai vorbim că unele instalații sunt vechi de zeci de ani, adesea fără mentenanță și verificare periodică", avertizează Oana Gheorghiu.







"Atunci când se vorbește despre mii de noi paturi ATI, create peste noapte, de fapt se spun povești de adormit românul", avertizează Oana Gheorghiu.



Oana Gheorghiu, care este, alături de Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, mai spune că "spitalul de la Lețcani (construit de CJ Iași și Neamț) e o improvizație care a costat milioane de euro, cu o instalație de gaze medicale îndoielnică (am văzut doar fotografii, dar ce am văzut e de speriat). Sper că ISU va face o verificare responsabilă a acelei instalații."





"Adevărul? Majoritatea spitalelor din România sunt într-o stare jalnică, subfinanțate, fără investiții, cu multe improvizații pe bani mulți, fără mentenanță și fără dotări coerente. Multe investiții sunt făcute nu în funcție de nevoile reale ale spitalului, ci în funcție de oportunitățile de afaceri ale decidenților. Întreb retoric: Neamț se poate repeta, ce credeți? Personalul medical care lucrează în secțiile Covid este epuizat, puțin, demotivat de lipsa de implicare a colegilor și autorităților, deprimat de moartea din jurul lor și de inconștiența celor care duc lupta cu masca. Poate nu știți, dar multe asistente și medici ATI, infecționoști, pneumologi sunt infectați cu COVID, sunt spitale în care un medic face și 10-15 gărzi. E inuman. Personalul medical de alte specialități este odihnit, plictisit, lipsit de perspectivă și blocat de legislație în a se implica în tratarea pacienților din secțiile ATI. Pacienții de toate felurile, Covid și non Covid, din ce în ce mai prost tratați, primii din cauza epuizării și a personalului insuficient, ceilalți din cauza haosului, a lipsei unor protocoale clare de admitere în spitale, din cauza posibilității limitate de a asigura circuite medicale corecte care să prevină infectarea cu Covid și lista motivelor poate continua", este avertismentul lansat de vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață.





"Soluții? Există, din păcate nu sunt așa de atrăgătoare pentru perioada electorală în care ne aflăm (pentru că ele implică punerea cărților pe masă, scoaterea gunoiului de sub preș, asumare și risc să nu placă ce spui)", spune Oana Gheorghiu.











Soluțiile pe care le propune Oana Gheorghiu imediat:

Verificarea urgentă a tuturor instalațiilor de gaze medicale din spitale. Sunt vechi, adesea cu improvizații, subdimensionate și exploatate excesiv în această perioadă. Nu folosiți "dorei" la verficare, așa ajungem ușor la încă un Neamț. Urgent, emiterea unui act normativ care să permită personalului medical de alte specialități să asigure suport în secțiile ATI, pneumo și infecțioase. Medicii trebuie să vorbească, să strige, să spună adevărul, să ceară ajutorul și să nu se mai lase supuși de presiunea politică. Când un medic a spus că mor pacienții din lipsa locurilor la ATI au sărit repede politicienii și au argumentat în fel și chip că nu-i adevărat... medicul a făcut un pas în spate, așa că a rămas cum au zis șefii. Moartea e mai presus de amenințările politicienilor, oameni buni! Urgent, construirea de spitale modulare ATI și infecțioase, NU în afara orașelor și NU la distanță de spitalele existente, așa cum sunt improvizațiile de zeci de milioane de euro de la Lețcani (construit de tovarășii Ionel Arsene Maricel Popa) și Pipera (Gabriela Firea). Aceste spitale trebuie construite în curtea spitalelor existente pentru a asigura utilizarea eficientă a servciilor adiacente (farmacie, laboratoare, consult interdisciplinar, curatenie, administrație, evacuare deșeuri, morgă etc).



Pact pentru sănătate semnat de toate partidele, care să asigure sistemului de sănătate o strategie pe termen lung care să nu mai fie adaptată la nevoile și interesele politice ale unoar și altora și care să asigure investiții masive, strategice, coerente și fără hoție în sistemul de sănătate. Schimbarea legislației privind normele de construire si mai ales cele de protecție la incendiu în spitale. Normele actuale, vechi de niște ani sau chiar zeci de ani, sunt absurde, ineficiente și nu prevăd soluții adaptate timpurilor pe care le trăim: sistem automat de stingere a incendiilor în secțiile ATI, evacuarea pe orizontală etc. Aceste lucruri se pot întâmpla numai și numai dacă va exista o presiune constantă a societății civile. Și ar fi nevoie de o presiune a personalului medical. Ar fi o premieră și ar conta. Va veni ea? Vom vedea. Din păcate, mă tem că vom dezbate mult zilele astea, vom arăta cu degetul, vom plânge victimele o săptămână, două, trei și ne vom opri. Așa facem de fiecare dată. Ne oprim. Poate de data asta nu ne mai oprim. Poate.

Pe termen lung:



"Nu, actualul guvern nu are nicio vină pentru situația în care se află acum spitalele din România. Pentru asta vinovați sunt toți cei ce s-au perindat la putere de-a lungul timpului și noi toți, căci noi am acceptat să ajungem aici. Cosmetizarea situației actuale a spitalelor, a locurilor din ATI, a ceea ce e în stare sistemul nostru de sănătate nu poate fi imputată, însă, altcuiva", adaugă Oana Gheorghiu.



Concluzia co-fondatoarei Asociației Dăruiește Viață este că "Tare bine ne-ar prinde un lider curajos, care să ne spună verde în față unde suntem cu adevărat și cât de rău urmează să mai fie. Așa poate ne-am trezi cu toții, am înțelege că nu e de glumă și poate am deveni mai exigenți cu cei care gestionează banul public, adică taxele pe care le plătim."





10 pacienți internați în secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, spital de suport COVID-19, au murit aseară, după un incendiu produs în secție. Alți 6 pacienți și medicul de gardă care a încercat să îi salveze din incendiu sunt în stare critică. Medicul Ioan Cătălin Denciu a fost transferat în această dimineață la un spital din Belgia.