Oana Gheorghiu (Dăruiește Viață): Când se vorbește despre mii de noi paturi ATI, create peste noapte, se spun povești de adormit românul. Spitalele au instalații vechi de zeci de ani, fără mentenanță și verificare periodică

Terapie intensivă înseamnă personal specializat, ventilatoare și, mai ales, gaze medicale, afirmă Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață, care a construit în această primăvară un spital modular cu paturi ATI pentru COVID-19 și va reconstrui de la zero Spitalul de copii Marie Curie din București. "Dacă instalațiile alea de gaze medicale au fost dimensionate pentru 800 de paturi (căci atâtea erau la începutul pandemiei în țărișoara noastră) nu puteți scoate din ele oxigen pentru mii de paturi, domnilor. Nu zic eu, zic legile fizicii. Să nu mai vorbim că unele instalații sunt vechi de zeci de ani, adesea fără mentenanță și verificare periodică", avertizează Oana Gheorghiu.







"Atunci când se vorbește despre mii de noi paturi ATI, create peste noapte, de fapt se spun povești de adormit românul", avertizează Oana Gheorghiu.



Oana Gheorghiu, care este, alături de Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, mai spune că "spitalul de la Lețcani (construit de CJ Iași și Neamț) e o improvizație care a costat milioane de euro, cu o instalație de gaze medicale îndoielnică (am văzut doar fotografii, dar ce am văzut e de speriat). Sper că ISU va face o verificare responsabilă a acelei instalații."



"Nu, actualul guvern nu are nicio vină pentru situația în care se află acum spitalele din România. Pentru asta vinovați sunt toți cei ce s-au perindat la putere de-a lungul timpului și noi toți, căci noi am acceptat să ajungem aici. Cosmetizarea situației actuale a spitalelor, a locurilor din ATI, a ceea ce e în stare sistemul nostru de sănătate nu poate fi imputată, însă, altcuiva", adaugă Oana Gheorghiu.



Concluzia co-fondatoarei Asociației Dăruiește Viață este că "Tare bine ne-ar prinde un lider curajos, care să ne spună verde în față unde suntem cu adevărat și cât de rău urmează să mai fie. Așa poate ne-am trezi cu toții, am înțelege că nu e de glumă și poate am deveni mai exigenți cu cei care gestionează banul public, adică taxele pe care le plătim."