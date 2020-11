Medicilor care nu sunt infecţionişti le e frică să trateze bolnavii de covid, pentru că asigurarea de malpraxis nu e valabilă

Liderul sindical a susţinut că aceşti medici sunt în situaţia de a profesa pe competenţe de boli infecţioase fără a avea drept de liberă practică pe această specializare."Covid-ul e o boală infecţioasă, iar spitalul general se transformă cu acte în regulă în spital de boli infecţioase, cu secţii de boli infecţioase. Personalul medical din acele secţii e personalul care e acolo, care există în spitalul general, pe secţiile de Chirurgie, de Ginecologie, toate secţiile dintr-un spital. Deci, secţia de Chirurgie se transformă în secţie de Boli Infecţioase. Chirurgii tratează covid, ca şi infecţioniştii. Dar ei nu pot trata ca infecţionişti. El e chirurg. (...) nu că refuză să trateze, ci le e frică. Ca să fim foarte exacţi, în faţa legii, pentru că e profesie liberală: medicii, asistenţii, biologii, chimiştii din sistem sunt obligaţi să-şi facă o poliţă de malpraxis. Sunt obligaţi s-o aibă, pentru că dacă nu o au nu primesc drept de liberă practică. Pe specialitatea lor fac poliţa de asigurare şi pe ea primesc drept de liberă practică. La ora actuală, ei au aceeaşi autorizaţie de liberă-practică şi poliţa de asigurare e aceeaşi. Asiguratorul aşa te asigură: pe caz de malpraxis pe profesia ta", a explicat Radu Vasile.În această situaţie, medicilor respectivi le e frică de perspectiva acţionării în judecată de către familiile pacienţilor decedaţi de covid, iar astfel de procese deja au apărut."Medicii cărora li s-a transformat spitalul în spital de fază doi, în spital-suport covid şi cei de la secţiile care s-au transformat în secţii de covid nu au acoperire în caz de malpraxis, ori asta e o chestiune de plată, de aia îşi fac poliţa. (...) Acum, în această situaţie, el e cu pieptul gol în faţa plângerilor de la pacienţi, de la aparţinători. Eu ştiu de un prim proces, dacă n-o fi al doilea, în Tulcea. Urgentista de la Tulcea, care a făcut covid şi a decedat. Familia a deschis proces de ucidere din culpă, iar de acum o să vină restul proceselor. Tu dai în judecată spitalul, dar nu spitalul te tratează, spitalul doar te parchează, ai un medic curant şi procesul aşa merge: 'Cine e persoana care te-a tratat?'. Nu clădirea spitalului, nici managerul. Deci, plângerea se face împotriva spitalului şi împotriva medicului despre care familia consideră că nu i-a făcut un tratament adecvat. E dreptul lor. Deci nu e o nemulţumire, e o groază, o frică. Efectiv acum, când au realizat, medicii stau şi se întreabă: 'Noi ce facem?'", a susţinut Vasile.Astfel, susţine acesta, judecătorii îi vor incrimina pe medicii respectivi pentru că au acceptat să trateze pacienţi de boli infecţioase fără a avea drept de practică pentru această specializare."Nu cerem imunitate pentru ei, ci reducerea responsabilităţii. Ei ştiu că şi-au depăşit competenţele, la judecător o să-l întrebe: 'Tu le ai pe astea?'. 'Nu prea le am'. 'Păi tu ţi-ai cam depăşit competenţele'. 'Le-am depăşit, dar ce era să fac?' 'Trebuia să n-o faci!' Când se va linişti treaba, aşa vor fi ei judecaţi - că ar fi trebuit să refuze. Dacă toţi ar refuza, s-ar închide spitalele", a continuat liderul sindical.Cu toate acestea, Radu Vasile dă asigurări că medicii de alte specialităţi nu vor refuza să trateze bolnavii de covid, deoarece situaţia celor internaţi este foarte gravă.