Angajarea de medici rezidenți pentru gestionarea Covid-19, în discuție la Guvern / Va fi înființat un compartiment special la spitalul Gerota

Compartimentul Suport COVID – 19 va funcționa în cadrul secției Unitatea de Primiri Urgențe și va fi prevăzut cu 200 posturi de medici specialiști și medici rezidenți an IV și V în specialitățile: anestezie terapie intensivă (ATI), medicină de urgență, epidemiologie, radiologie - imagistică medicală, boli infecțioase, pneumologie.Pentru angajarea unui medic, condiția este ca acesta să fi promovat examenul de specialitate in anul 2020, dar care nu are post asigurat, prin încadrarea lui, pe perioada situației de risc epidemiologic la Compartimentul Suport COVID – 19, creat la Spitalul de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București.Medicii încadrați vor putea fi detașati prin ordin al Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, la unități sanitare aflate în nevoie, și vor contribui astfel la asigurarea suportului medical pacienților confirmați pozitiv.La încetarea perioadei pentru care au fost angajați, medicii pot fi încadrați pe perioadă nedeterminată, în unități sanitare din sistemul public, astfel încât să-și poată exercita profesia de medic în țară.În nota de fundamentare a proiectului se arată că în acest fel se evită și pierderea medicilor prin migrarea lor în afara țării."Am propus acum primii 200, specialităţile care le ţintim sunt ATI, urgenţă, pneumologie, infecţioase, epidemiologie şi radiologie. Să vedem dacă e cerere, atunci venim cu suplimentarea, ideea că-i angajăm la Spitalul Gerota al MAI şi de acolo îi distribuim prin coordonarea pe care o să o avem de la Departament. La finalizarea perioadei, care poate să dureze vreo 6 luni, ei vor avea posibilitatea să aleagă posturile vacante unde vor să meargă fără concurs. Deci asta prevede ordonanţa de urgenţă, deci acesta este modul prin care vom atrage medicii care au terminat", a declarat, săptămâna trecută, Raed Arafat.