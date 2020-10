Medicul Daniel Coriu, directorul Centrului de Hematologie și Transplant Medular de la Institutul Fundeni, este noul președinte al Colegiului Medicilor

Președinte, prof. univ. dr. Daniel Coriu

Vicepreședinte, dr. Valeria Herdea – Coordonator al Departamentului Economico-Social

Vicepreședinte, dr. Gheorghe Borcean – Coordonator al Departamentului de Jurisdicție profesională

Vicepreședinte, dr. Călin Bumbuluț – Coordonator al Departamentului Profesional – Stiințific și Învățământ

Secretar General, dr. Gindrovel Dumitra – Coordonator al Departamentului de Avizări.

"Mulțumesc tuturor pentru votul de încredere. Această alegere mă responsabilizează, dar îmi demonstrează că schimbările pe care le-am prezentat public reprezintă dorințe ale comunității medicale. Colegiul Medicilor din România reprezintă entitatea noastră, a tuturor medicilor. Împreună trebuie să luptăm pentru profesia medicală, să dezvoltăm profesia de medic și îi asigur pe toți medicii că doresc un Colegiu al Medicilor pentru toată comunitatea medicală, un Colegiu în care fiecare medic este important și mândru că este membru al acestui corp profesional. Sunt convins că, împreună cu noua echipă de conducere, vom putea și trebuie să reprezentăm cu onoare profesia medicală în dialog cu autoritățile - fie că vorbim de Președinție, de Parlamentul României, de Guvern, de Ministerul Sănătății, de CNAS, ANMCS, precum și cu orice altă entitate care are legătură cu profesia medicală – și cu societatea în ansamblul ei. De asemenea, consider că este importantă o armonizare și o dezvoltare continuă a relației cu colegiile teritoriale, păstrând autonomia și dezvoltând colaborarea, deoarece colegiile județene reprezintă medicii din teritoriu, iar noi, ca organizație centrală, trebuie să ne aliniem proiectele la acelea care sunt într-adevăr importante pentru profesia medicală. Când m-am hotărât să candidez pentru această onorantă funcție, am făcut-o după ce am recitit statutul Colegiului Medicilor din România și doresc ca în prima mea comunicare publică în calitate de președinte-ales să vă supun atenției art. 2, alin. 1 din Statutul Colegiului Medicilor din România: 'Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin față de pacient şi de sănătatea publică' ", este mesajul noului președinte al Colegiului Medicilor, Daniel Coriu.Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România este format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinti şi un secretar general, aleşi în mod individual de către Consiliul Naţional, dintre membrii săi. Biroul Executiv se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi, lucrează legal în prezenţa a trei dintre membrii săi şi ia decizii valabile cu votul a cel putin trei membri. Membrii Biroului Executiv îşi pot exprima votul asupra unei decizii prin corespondenţă, inclusiv în format video sau electronic.Atribuţiile Biroului Executiv sunt de a asigura activitatea permanentă a Colegiului Medicilor din România; de a aproba angajarea de personal şi de a asigura execuţia bugetului, de a întocmi raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune aprobării Consiliului Naţional, de a executa hotărârile Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, de a elabora şi supune spre avizarea Consiliului Naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza bugetelor locale, de a îndeplini orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Naţional şi de a informa Consiliul Naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului. De asemenea, Biroul Executiv coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului Naţional. Preşedintele Biroului Executiv al Consiliului Naţional este preşedintele Colegiului Medicilor din România.Preşedintele reprezintă Colegiul Medicilor din România în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului Medicilor din România cu aprobarea Biroului Executiv, convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, aduce la îndeplinire deciziile Biroului Executiv, hotărârile Consiliului Naţional date în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente.