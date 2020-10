Fetele cu autism sunt mai greu de diagnosticat decât băieții din cauză că își maschează mai bine comportamentul - Studiu

Fetele cu autism nu sunt diagnosticate din cauză că își camuflează comportamentul într-un efort de a se integra, spune un studiu al Centrului de Inovare în Sănătate Mintală, relatează The Guardian. Cercetătorii spun că este nevoie de o mai bună informare astfel încât fetele cu autism să aibă parte de sprijinul necesar.

1% din populație este diagnosticată cu autism, iar diagnosticul este pus mai des la băieți, cu o pondere de 4 băieți la fiecare o fată, potrivit studiului publicat în Journal of Autism and Developmental Disorders.

Studiul explorează în ce feluri diferite în care se manifestă autismul la fete și băieți. Astfel, potrivit acestuia, fetele care au tulburări din spectrul autist folosesc strategii de camuflare a comportamentului astfel încât să pară ”mai puțin autiste” în interacțiunile sociale, care pot întârzia diagnosticul.

Cercetătorii de la Centre for Innovation in Mental Health de la University of Southampton, University College London și Liverpool Hope University au studiat comportamentele de reciprocitate socială, precum de a face lucruri cu rândul, urmând exemplul cuiva și a fi flexibil.

Într-un studiu care a implicat 84 de participanți cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, inclusiv băieți și fete cu autism sau fără, participanților li s-a cerut să facă lucruri cu rândul, să lucreze împreună, să deseneze. Au fost date recompense pe bază de puncte pentru comportamente de reciprocitate.

Printre fetele care au participat, fetele cu tulburări din spectrul autism și cele au avut scoruri aproximativ identice. Fetele cu autism atingând un scor mediu de 2,91 comparativ cu 2,89 din fetele din grupul neurotipic. Cu toate acestea, în ceea ce privește băieții, copiii fără tulburări din spectrul cu autism au atins un scor semnificativ mai mare în ceea ce privește comportamentul prosocial, 3,22, față de copiii din grupul cu tulburări din spectrul autist (TSA), 2,16.

Henry Wood-Downie, cercetător la Southampton Education School, a spus că o mai bună conștientizare a fenomenului de mascare a comportamentelor ar putea crește sprijinul pentru copiii cu TSA, care ar putea trece neobservate altfel.

”Trebuie să creștem conștientizarea mascării în general, în termenii educării angajaților din școală, medicilor de familie și altor medici, pentru că par să fie multe fete care nu sunt diagnosticate”.

”Camuflarea în sine poate duce la dificultăți. Este stresant. Fetele descriu că se camuflează constant în ceva ce nu sunt. Este, evident, un lucru foarte greu de menținut”, a spus dr. Julie Hadwin, de la Liverpool Hope University’s School of Education Studies.