Antibiotice Iași va livra 2,75 de milioane de flacoane de antibiotic pentru tratarea infecțiilor asociate COVID-19 în țări din UE, după ce a câștigat licitația organizată de Comisia Europeană

Antibiotice Iași va livra, în următoarele 12 luni, 2.750.000 flacoane de AmoxiPlus (amoxicilină/acid clavulanic - pulbere sterilă injectabilă), un antibiotic folosit în tratarea infecțiilor asociate COVID-19, în țări din Uniunea Europeană, după ce a câștigat o licitație organizată de Comisia Europeană. AmoxiPlus este unul dintre cele mai utilizate antibiotice în pandemie, potrivit companiei.







Comisia Europeană a finalizat recent licitaţia prin care asigură ţărilor membre stocurile necesare pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilină cu acid clavulanic şi piperaciclină cu tazobactam).





Antibiotice Iași a câștigat această licitație pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilină/acid clavulanic – pulbere sterilă injectabilă) și va livra, la solicitarea țărilor europene, 2.750.000 flacoane, într-un interval de 12 luni.





Lupta împotriva virusului SARS-CoV-2 a determinat Europa să ia măsuri de siguranță în ceea ce privește stocurile de antibiotice betalactamice administrate de medici din întreaga lume pentru tratamentul infecțiilor asociate Covid-19, arată reprezentanții Antibiotice Iași.





"Cred că fiecare dintre noi trebuie să facă ceea ce știe mai bine. Antibiotice pune la dispoziția Europei un produs strategic de maximă importanță pentru tratamentul infecțiilor asociate COVID-19. Am adjudecat licitația cu un preț de bun simț, de 1.19 euro/flacon, oferind țărilor europene accesul la acest produs. Amoxicilina cu clavulanat este unul dintre cele mai valoroase medicamente pentru combaterea infecțiilor bacteriene și nu numai. Noi, la Antibiotice, avem experiență și know- how de 65 de ani în producerea pulberilor sterile injectabile. Însă, dincolo de asigurarea necesarului cu AmoxiPlus® a piețelor europene, livrările se vor efectua având în vedere în primul rând acoperirea nevoii de medicamente antiinfecțioase pentru pacienții din România. Ne respectăm contractele, asigurând continuitatea livrărilor către partenerii noștri naționali", a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași.



Amoxicilina cu acid clavulanic, alături de piperacilina cu tazobactam, reprezintă principalele produse recomandate de Organizația Mondială a Sănătății în tratamentul antiinfecțios.







Câștigarea licitației a presupus obținerea unui punctaj maxim prin îndeplinirea cumulativă a patru condiții esențiale: calitate, termen valabilitate, preț, rapiditate/promtitudine în livrare.



Antibiotice este singura companie farmaceutică din România care deține un flux de producție pentru pulberi sterile injectabile, primul produs fiind fabricat în 1955. Standardele de calitate implementate pe acest flux de producție au fost recunoscute și avizate FDA SUA (Food and Drug Administration)



Produs de peste 30 de ani, acest antibiotic de generație superioară este vândut de Antibiotice Iași în spitalele din România, Marea Britanie, Vietnam, Ungaria, Lituania, Irak și Yemen.