Il Messaggero: Diabetul ar putea fi vindecat printr-o operație de „lifting” a intestinului

Denumită „Întinerirea mucoasei duodenale”, procedura constă în trimiterea unei doze controlate de energie termică pe membrana mucoasă a duodenului, astfel încât noua mucoasă să „se regenereze”, modificând astfel eliberarea hormonilor cheie implicați în diabet. Tehnica se inspiră din mai multe studii în care s-a demonstrat că prin modificarea pereților intestinali (de exemplu, prin intervenții chirurgicale bariatrice) se poate restabili un echilibru hormonal corect care să permită regresia definitivă a diabetului. O astfel de strategie terapeutică ar putea permite, aşadar, regresia definitivă a bolii, rezolvând problemele acelor pacienți care nu-şi pot ţine glicemia sub control sau a celor în cazul cărora medicamentele disponibile astăzi pe piaţă au un efect redus.Studiul olandez care a implicat 16 pacienți, a fost condus de Suzanne Meiring, Annieke van Baar și Jacques Bergman de la Universitatea din Amsterdam. După operație, 3 din 4 pacienți şi-au putut suspenda complet terapia cu insulină, reuşind să-şi controleze bine glicemia, iar restul de 25% dintre pacienți au putut să reducă doza de insulină necesară pentru a-și menține glicemia sub control. De fapt, s-a observat că, după operație, valorile zahărului din sânge erau normale, hemoglobina glicozilată (test de rutină pentru măsurarea controlului glicemic pe termen lung) era mai mică de 7,5 după șase luni și egală cu 6,7 la 12 luni după operație, indicele bolii fiind sub control chiar și fără terapie. Pacienții vindecați au pierdut şi din greutate, trecând de la un indice de masă corporală de 29,8 kg / m2, la unul de 25,5, la 12 luni de la endoscopie. Procentul de grăsime din ficat a scăzut de la 8,1% la 4,6% la șase luni după operație.Studiul clinic, numit Revita și care în trecut a implicat și unele centre din Italia, va continua acum într-un context experimental mult mai larg pe scară internațională. „Studiul pilot al „reconstrucției” mucoasei duodenale folosește o tehnologie care există în domeniu deja de câțiva ani și care a fost testată până acum pe câteva cazuri” - subliniază Massimo Federici, profesor de medicină internă la Universitatea din Roma Tor Vergata și membru al Consiliului de administrație al Societății italiene de Diabetologie ( SID). „În acest caz, deși numărul pacienților tratați este mic, apar rezultate interesante în ceea ce privește îmbunătățirea controlului glicemic, pierderea în greutate și reducerea acumulării de grăsime în ficat, efecte care persistă la un an după tratament” - continuă expertul. „Este nevoie de un eșantion mai mare de pacienți pentru a înțelege cât de reproductibil este rezultatul, care este foarte încurajator. Cu toate acestea, pentru o aplicare pe o scară mai largă, este necesar să se evalueze costurile intervenției și posibilitatea ca nu toți pacienții să poată fi supuși procedurii care, fiind una endoscopică, ar putea avea efecte secundare. Această metodă de remodelare a mucoasei duodenale este totuși extrem de interesantă, deoarece confirmă rolul acestui tract intestinal asupra controlului metabolic”, conchide doctorul Federici.