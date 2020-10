VIDEO Pacienți suspecți de COVID-19, ținuți până la 14 ore să aștepte în curtea Spitalului Județean Neamț/ Unora li s-au recoltat analize tot în curte, pe scaun

Imagini revoltătoare au fost filmate de o televiziune locală la Spitalul Județean Neamț, unde mai mulți pacienți, unii dintre ei în vârstă, erau ținuți de ore bune în curtea spitalului, pe scaune. În imagini apare și o femeie căreia i se administra o perfuzie, fiind așezată pe scaun, cu stativul langă ea, pe asfalt, dar și un bărbat care spunea că stă de 14 ore și că li s-a transmis să aștepte până se vor elibera locuri. Cu toții au spus că sunt suspecți de COVID-19.

Imaginile au fost filmate de tvmneam în noaptea de 5 spre 6 octombrie și arată mai mulți pacienți care stau pe scaune sau se plimbă prin curte, lângă corturile de triaj.

Doi dintre pacienți spun că stau de aproximativ 8 ore în curtea spitalului, unde li s-au recoltat probe de sânge și urină și li s-a spus să aștepte rezultatele analizelor, nefiind lăsați să plece. Unul dintre ei afirmă că tatăl său este internat în spital, are făcute toate documentele pentru externare și așteaptă de 12 ore să poată pleca.

În imagini apar și doi bărbați care spun că au peste 70 de ani. Unul dintre ei aștepta pe scaun, sub cerul liber, de 14 ore, potrivit declarațiilor lui, iar celălalt spunea că stă de peste 10 ore.

"În cort au fost oameni în etate, i-au scos afară și au băgat tineret. De ce au scos bătrâni din cort? (...) Fiecare cu ordinul interior, nu ne băgăm. Eu mai trebuie să stau până se face un loc mâine dimineață, dacă se face. Sunt suspect de COVID și am probleme cu plămânii", afirmă unul dintre bărbați.

"Mi-au zis să aștept până se fac locuri la spital (...) Nu ne-au dat nimic (...) Am fost înaăuntru (n.r. -în cort), m-au dat afară. Am intrat că mi-era frig. O oră și ceva am stat. Sunt suspect de COVID, am fost adus cu salvarea de la Roman", spune un alt pacient.

Potrivit tvmneamt.ro, în scurt timp de la plecarea reporterului televizizunii, toți pacienții au fost cazați - în corturile de triaj, în containerele amenajate special de mai multe ONG-uri pentru zona de triaj sau în clădirea spitalului. Situația a fost semnalată și de Vestea.net





Managerul spitalului a recunoscut, pentru Libertatea , că oamenii au fost ținuți pe scaune ore în șir, susținând că blocajul a avut loc din cauză că unitatea medicală este aproape de capacitatea maximă.