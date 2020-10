Ziua mondială de luptă împotriva cancerului la sân: Peste 20.000 de românce din categorii defavorizate vor beneficia gratuit de mamografii în cadrul unui program de screening

Prevenția în Sănătate este foarte importantă, dar în oncologie poate face diferența. Cancerul de sân se poate trata cu succes în multe cazuri dacă se descoperă boala la timp.Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la femei din întreaga lume. Ministerul Sănătății consideră că este nevoie de educare, informare şi prevenţie continua și consecventăîn domeniul oncologic. Au fost făcuți pași importanți, dar trebuie să se conștientizeze necesitatea unui efort comun, a unui parteneriat comun pentru identificarea de soluţii şi direcţii prioritare în vederea iniţierii si îmbunătăţirii programelor naţionale de depistare și tratament oncologic.Ministerul Sănătății are în derulare un program pilot screening pentru cancerul de sân finanțat din fonduri europene, în valoare de 21 milioane de euro.În prezent, în cadrul acestui program, institutele de oncologie din Iași și Cluj Napoca au semnat contractele cu autoritatea de finanțare și au organizat implementarea celei de a doua faze de depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de sân, care va demara în funcție de evoluția situației epidemiologice create de pandemia de COVID-19.Este prevăzut ca, peste 20.000 de femei (majoritatea din categoriile defavorizate) din fiecare dintre regiunile pilot Nord Vest, Vest, Nord Est și Est să beneficieze gratuit de mamografii, dar și de tratarea precoce a leziunilor precanceroase mamare.Tot în cadrul proiectului sunt finanţate acţiuni de achiziţie echipamente (ex. aparatură de laborator necesară derulării acțiunilor de screening/ aparatură de evaluare a leziunilor incipiente mamare: mamografe, ecografe, puncție/ biopsie asistată, aparatură specifică confirmare leziuni laborator anatomie-patologică, suport informatic de telemedicină pentru dublă citire cu arbitraj, suport informatic pentru bazele de date, unități mobile, sistem informatic de stocare a imaginii etc.), dar și acțiuni de sprijinire a femeilor, în special a celor diagnosticate în programul de screening pentru cancerul de sân.