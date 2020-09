(P) Mască protecție pentru elevi, profesori și studenți

Masca protectie Fashion reutilizabila marime copii,si adulti cu valva, plus 2 filtre carbon PM2.5, plus prindere pe cap, multicolor.

Ofera protectie impotriva patrunderii stropilor de saliva si alte lichide, particulelor de praf, gaze nocive, a alergenilor(inclusiv ambrozia). Poate fi folosita atat in timpul epidemiilor, cat si la lucrari in spatii cu eliberare intensa de praf, in vopsitorii si alte activitati industriale cu eliberare de noxe, in saloane de infrumutesare, in transportul public sau in timpul plimbarilor, folosirii bicicletelor sau a scuterelor.

Masca este recomandata pentru uz multiplu, numai filtrele este indicat sa se inlocuiasca, in buzunarul destinat lor, la 7 zile. Protectia fata de particule solide, lichide si gaze toxice, alergii si microbi (atestat N90) are eficienta de 94,6-95,1% conform testului atasat, ce este de fapt, un grad de protectie chiar langa N95/FFP2.Filtrul are 5 straturi, dintre care, unul cu carbon activ.

Se va spala manual sau cu masina (numai in sac de spalare) in apa de 60 °C . Se recomanda, de asemenea, si calcarea cu aburi la temperatura cf materialelor textile enumerate mai sus.

Detalii si comenzi

AVANTAJE

- respiratie foarte usoara.

- 100% bumbacul ecologic de contact cu epiderma, il face f suportabil de purtat pe fata.

- dubla filtrare prin materialele ce compun masca propriu zisa si prin filtrul PM2.5,cu 5 straturi, inlocuibil.

-intaritura metalica pentru nas

-reglaj prin stoppere pentru elastic prindere urechi.

-intinzator elastic pentru prinderea optionala in jurul capului.

-masca se livreaza impreuna cu 2 filtre profesionale PM2.5.

Compozitie:

- 3 straturi de material textil,

- stratul de la exterior este bumbac certificat Oeko-Tex fabricat in UE, cel intermediar este un netesut propilenic, iar cel din interior este dintr un bumbac ecologic de acoperire fabricat in Ro.

- 1 valva de expiratie.