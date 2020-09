​INTERVIU Medicul Gindrovel Dumitra: Lipsa medicilor școlari - principala problemă. Anul școlar ar fi trebuit să înceapă cu cel puțin un asistent medical în fiecare școală din țară

​Elevii și preșcolarii nu mai sunt obligați să ducă cu toții aviz epidemiologic de la medic la începerea noului an școlar, ci doar preșcolarii și elevii care încep un nou ciclu de învățământ - grădiniță, clasa I la școală sau liceul. Decizia vine după o bâlbâială de câteva zile a autorităților și la presiunea medicilor de familie, care au atras atenția că aproape 3 milioane de copii și părinții lor ar fi urmat să treacă prin cabinete în doar câteva zile, în plină pandemie. Cum s-a ajuns însă aici? Cea mai mare problemă o reprezintă de departe lipsa medicilor școlari, care ar fi trebuit în mod normal să facă triajul epidemiologic în școli, explică, într-un interviu acordat HotNews.ro, Gindrovel Dumitra, unul dintre cei mai cunoscuți medici de familie din România.







Școlile din România nu au medici și cabinete medicale în pandemie, deși o lege din 2008 prevede această obligativitate

Gindrovel Dumitra spune că sarcina avizelor epidemiologice și a adeverințelor de intrare în colectivitate pentru elevi a fost preluată de medicii de familie în lipsa medicilor școlari, care în cele mai multe cazuri nu există: "Faptul că nu există medici școlari reprezintă principala problemă care trebuie rezolvată cât mai repede. De ce? Pentru că rostul acestui aviz este să confirme comunității că acest copil nu reprezintă un pericol. Medicul, o persoană avizată, confirmă comunității că acest copil nu posedă o boală infecto-contagioasă care poate să se răspândească mai departe, în colectivitate."

















Bâlbâiala autorităților: Au cerut adeverințe medicale pentru toți cei aproape 3 milioane de copii care încep școala, apoi s-au răzgândit



"Acum m-a sunat un coleg care are înscriși la cabinet 1.000 de copii. În 3 zile trebuie să le dea tuturor adeverințe. E inuman, imposibil și nu are nicio logică. Din datele INSP, sunt aproximativ 4 milioane de copii în grupa de vârstă școlară. Dar din date neoficiale, în țară sunt cam 2,8 milioane", declara, ieri, înainte ca autoritățile să se râzgândească, medicul Gindrovel Dumitra, pentru HotNews.ro.









"Obligativitatea trebuie să fie aceea care este prevăzută în adresa semnată de Ministerul Sănătății, transmisă DSP-urilor. Adresa prevede că e nevoie de aviz epidemiologic doar în situații de tabere școlare și în cazul în care copilul lipsește 3 zile consecutiv. Deci nu acum la înscriere, nu în momentul în care vine din vacanță. Iar adresa mai spune că trebuie completată adeverința de intrare în colectivitate la intrarea în ciclul nou de învățământ, atât. Nu la fiecare clasă. Este discrepanță foarte mare între adresă și declarațiile publice. Declarațiile publice sunt cele care ne aduc nouă în acest moment părinții la cabinete."









Adeverința medicală ar putea fi necesară doar la intrarea la grădiniță, prevede un proiect al Ministerului Sănătății

"Mai departe, dacă unitatea școlară respectivă are medic școlar, medicul școlar este cel care transmite mai departe documentele. Aceste aspecte au o logică. Acel formular care este prevăzut în Ordinul Ministerului Sănătății poate fi completat de către medicul de familie la început, iar apoi de către medicul școlar, pentru că și medicul școlar are în sarcină a efectua un examen de bilanț anual. În situația în care medicul școlar nu există, această sarcină o preia medicul de familie, dar doar la intrarea în ciclurile de învățământ, atât", explică medicul.









"În acest context fac apel ca dimineața, când ajunge copilul la școală, cadrul didactic, alături de cadrul medical care ar trebui să existe în fiecare școală, să facă acest triaj epidemiologic, pentru că acesta are valoare. Nu o adeverință pe care o eliberez eu cu 72 de ore anterior. Pentru că în 72 de ore pot să apară orice fel de simptome", încheie medicul.





"Este un moment extrem de delicat. Dacă lăsăm în acest moment chiar și școlile din mediul rural fără să aibă măcar un asistent angajat acolo, atunci e o problemă foarte serioasă în ceea ce privește responsabilizarea funcției de guvernare. Din punctul meu de vedere, școlile ar fi trebuit să înceapă cu cel puțin un asistent medical care să fie prezent în fiecare școală din țara asta", avertizează medicul Gindrovel Dumitra.El amintește faptul că "legea este din 2008 și ei au lăsat să treacă timpul până acum, în pandemie, când s-au trezit descoperiți, cu școli fără cabinete medicale. Există OUG 162/2008 care transferă responsabilitatea Ministerului Sănătății către comunitățile locale, care aveau obligația să înființeze cabinete medicale în școli, respectiv să contracteze servicii de asistență medicală școlară".Noul an școlar a debutat cu o bâlbâială de câteva zile a autorităților, înainte de a începe propriu-zis: reprezentanții Ministerului Sănătății au comunicat inițial că toți preșcolarii și elevii care încep noul an școlar - aproape 3 milioane, conform estimărilor medicilor de familie - trebuie să prezinte adeverință medicală de la medic că pot intra în colectivitate.La presiunea medicilor de familie, care au atras atenția că aproape 3 milioane de copii și părinții acestora ar fi urmat să treacă prin cabinete într-un interval de timp foarte scurt, în plină pandemie, autoritățile s-au răzgândit. În cele din urmă, au nevoie de adeverință medicală doar preșcolarii și elevii care încep un nou ciclu de învățământ - grădiniță, clasa I sau liceu.Gindrovel Dumitra a subliniat faptul că declarațiile ministrului Nelu Tătaru s-au bătut cap în cap cu reglementările dintr-o adresă transmisă de Ministerul Sănătății DSP-urilor din toată țara: "Declarațiile domnului ministru Nelu Tătaru, potrivit cărora toți copiii trebuie să treacă pe la medicul de familie pentru a obține adeverință sau aviz - nu am înțeles foarte clar la ce se referă, pentru că uneori a folosit aviz epidemiologic, iar altădată adeverință - au constituit o problemă."Potrivit medicului Gindrovel Dumitra, "avizele epidemiologice se eliberează doar în caz de absență. Vacanța nu este absență. Vacanța este vacanță. Dacă un copil întrerupe timp de 3 zile cursurile și nu se prezintă din cauză că a fost bolnav, da, este logic să primească de la medic un aviz epidemiologic că se poate întoarce în colectivitate.""În schimb, adeverința de înscriere în colectivitate se eliberează la începutul fiecărui ciclu de învățământ - adică la grădiniță, la școală, la clasa I și la clasa a IX-a. La fel, la ieșirea din ciclu se completează această adeverință", explică medicul.Un proiect de Ordin publicat recent în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății prevede, de altfel, că adeverința de la medic ar urma să fie necesară doar la intrarea copiilor la grădiniță. "Este un proiect de Ordin mult mai realist, care spune exact ce spun eu în acest moment: că doar la înscrierea în grădinițe este necesară hârtie de la medicul de familie, iar mai departe este responsabilitatea școlii și a cabinetului de medicină școlară", spune Gindrovel Dumitra.Gindrovel Dumitra arată și care este soluția în acest moment, în lipsa adeverințelor medicale eliberate de medicii de familie pentru toți elevii - triajul epidemiologic făcut la școală este cheia problemei: "În condiții normale, acest aviz poate să aibă o valabilitate de 24-48-72 de ore. În schimb, în condiții de pandemie, obiectivul avizului epidemiologic este să ne asigure că acest copil, când intră în colectivitate, nu are niciun simptom care ar putea să fie chiar și COVID-19. Ori asta înseamnă că regulile pe care le respectam anterior sau intervalul de timp pe care îl respectam anterior devine inutil acum, pentru că este important care este starea copilului la intrarea în colectivitate. Din această perspectivă, noi am făcut mereu apel, și Ministerul Sănătății a făcut același lucru, că părinții au responsabilitatea ca atunci când constată că copilul tușește, face febră, are rinoree sau orice alt simptom respirator, să apeleze la medicul de familie înainte de a aduce copilul în colectivitate."