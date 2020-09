Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate și avizul epidemiologic sunt obligatorii pentru elevi, la începerea noului an școlar / Medicii ceruseră renunțarea la ele, pentru a nu aglomera cabinetele în pandemie

a) adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate,

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate."









Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe, potrivit legii:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate şcolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă

a) după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.





Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat miercuri seară, într-o emisiune televizată, că a trecut ceva timp de când copiii nu au fost evaluați din punct de vedere al sănătății, situație în care "Ar trebui să avem un efort comun în care să știm că ei vor merge în siguranță către școală și ceilalți elevi unde vor merge (la școală) se vor simți în siguranță."











Medicul Raluca Zoițanu: "Dacă nimeni nu ar minți, dimineață la ora 8:00, înainte să înceapă școala, ar trebui să fie 200 de copii la medicul de familie"

"O aberație", spune medicul Raluca Zoițanu: "Practic, un cabinet care are 200-300 de copii de școală - pentru că unele cabinete sunt separate, cabinete mai mult cu copii și cabinete mai mult cu vârstnici - și sunt și cabinete cu 500 de copii, dacă medicul are lista mare. Iar grădinițele și unele școli vor să fie avizul cu data din ziua în care începe școala. Dacă începe școala luni, data avizului ar trebui să fie cea de luni. Dacă nimeni nu ar minți și toată lumea ar spune adevărul, inclusiv Ministerul Sănătății, cam așa ar fi: dimineață la ora 8:00, înainte să înceapă școala, ar trebui să fie 200 de copii la medicul de familie, iar medicul de familie să scrie într-o secundă adeverința sau avizul. E o aberație, bineînțeles că nu se poate. De aceea am solicitat Ministerului Sănătății să nu le mai ceară, pentru că asta trebuie să vină de sus, de la minister, pentru că grădinițele spun: Nu putem noi să nu le mai solicităm, pentru că le cere Ministerul Sănătății."





Medicii de familie spun că nu au, fizic, cum să dea atât de multe adeverințe într-un timp atât de scurt. Situația ar sta cu totul altfel dacă ar exista medici în școli și grădinițe, însă aceștia sunt foarte rari.





Dr. Raluca Zoițanu



"Și nu este doar o problemă acum, pe 14 septembrie, care trece și ne vedem de viață. La cum se anunță acest an școlar, cu două săptămâni de mers la școală, două nu, practic, din lună în lună vor fi copii care vor veni mereu la cabinet pentru că li se tot cer aceste avize", încheie medicul Raluca Zoițanu.







"În conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos,Raluca Zoițanu, medic de familie și președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, a explicat miercuri, pentru HotNews.ro, că multe școli și grădinițe cer ca aceste avize să aibă chiar data începerii școlii, ceea ce ar însemna ca în dimineața începerii anului școlar, la ora 8:00, sute de copii și părinții lor să fie la cabinetul medicului de familie pentru avize.Medicul Raluca Zoițanu spune că o altă problemă, în afara faptului că nu știe cum vor reuși colegii săi să scrie atât de multe adeverințe într-un timp atât de scurt, este aceea că medicii de familie nu știu cum vor face efectiv consultul: în multe situații, acesta va fi probabil la distanță, iar medicii vor trebui să scrie acest lucru și pe adeverință: "Epidemiologic și medical vorbind, nu are sens să chemi atât de mulți copii la cabinet, ei fiind sănătoși. Riști să se îmbolnăvească, unul dintre ei poate fi doar aparent sănătos."Raluca Zoițanu atrage, de asemenea, atenția că "Din punct de vedere epidemiologic, aceste hârtii nu au nicio valoare. De ce? Copilul să zicem că vine vineri la consult, sau sâmbătă sai duminică sau când vine. De când a venit la noi până s-a dus acasă, în tramvai, în autobuz, la locul de joacă, el poate să ia contact cu un alt copil. Sau este în perioada de incubație și nu are încă simptomele - vineri era aparent sănătos, luni, când se duce la grădiniță sau la școală sau la liceu, începe să aibă simptome. Personalul de acolo de la școală sau liceu ce face? Doar pentru că vede hârtia de la medicul de familie dată cu 3 zile în urmă spune: ești sănătos, poți să intri?"Președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie amintește, de asemenea, faptul că "Atunci când au fost introduse inițial, aceste avize epidemiologice erau doar la grădiniță sau la creșă și aveau rolul de a permite copilului să reintre în colectivitate - dacă copilul avea o problemă de sănătate și era trimis acasă, i se spunea ca atunci când revine, să aducă o hârtie de la medic pentru a demonstra că a fost văzut de un medic și este sănătos. Între timp, lucrurile au degenerat, toată lumea vrea să se acopere de hârtii și solicită în mod aberant aceste avize pentru revenirea la școală după vacanță."