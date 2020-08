Incredibilul caz al unui bărbat din Bacău, cu dublu transplant și nevăzător cu certificat nerevizuibil: Plimbat în plină pandemie la analize și comisii pentru a demonstra din nou că nu vede

Ciprian Onofrei a suferit un dublu transplant în anul 2014 - transplant renal și transplant de pancreas - și are, din anul 2013, un certificat de handicap de nevăzător permanent, nerevizuibil. Din cauza acestui handicap, nu se poate deplasa nicăieri fără baston și fără însoțitor. Cu toate acestea, DGASPC Bacău îl plimbă la noi analize și comisii pentru a demonstra, din nou, că este nevăzător. Ciprian Onofrei a primit prin poștă o înștiințare de la DGASPC Bacău și spune că va merge din nou să își facă toate analizele și să demonstreze că este cu adevărat bolnav. Se plânge însă că "este exact cum m-ar fi trimis în gura lupului: și prin spital, și prin policlinică, și prin primărie" în plină pandemie de coronavirus, în condițiile în care, fiind o persoană vulnerabilă, el nici măcar nu iese din casă în această perioadă, în mod normal.





Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău nu au putut fi contactați de HotNews.ro până la momentul publicării acestui articol, pentru precizări pe acest subiect.









"Eu nu mai văd, văd așa doar niște umbre"







Ciprian Onofrei a povestit, pentru HotNews.ro, că "am primit o înștiințare că cei de la DGASPC au fost sesizați (că beneficiază de încadrare în grad de handicap pe nedrept - n.red.). Eu am certificatul de nevăzător definitiv din anul 2013, adică este nerevizuibil. Pentru că eu nu mai văd, văd așa doar niște umbre. Și este reînnoit și când s-a dat noua lege, în 2017 sau 2018. În plus, eu am nerevizuibilă și decizia de pensie medicală."









A primit înștiințarea de la DGASPC prin poștă, nici măcar printr-o scrisoare recomandată, și se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi găsit acel plic în cutia poștală: "Am rămas așa... De ce m-au mai chemat acolo? Și măcar dacă îmi trimteau așa ceva prin scrisoare recomandată, după părerea mea. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă eu nu găseam în cutia poștală scrisoarea asta? Nu știu ce să zic."



În anul 2014, Ciprian Onofrei a suferit un dublu transplant: transplant renal și transplant de pancreas. În plus, are un certificat de nevăzător definitiv. În perioada pandemiei, nu a obișnuit să iasă din casă. Povestește că folosește programe speciale pe telefon și pe laptop, care îl ajută mult la unele activități de câțiva ani, nevăzător fiind.







Cu toate că face parte din categoria persoanelor vulnerabile și s-a protejat cât de mult a putut de la debutul epidemiei de coronavirus în România, s-a trezit peste noapte că trebuie să umble prin spital și policlinică, pentru analize, și prin primărie, pentru anchetă socială.



Mărturisește că se simte "exact cum m-ar fi trimis în gura lupului: și prin spital, și prin policlinică, și prin primărie": "Acum mă apuc să fac investigațiile, dar este mult de umblat. Eu nici nu ies din casă, acum trebuie să umblu prin spital. Am înțeles că trebuie să merg și la policlinică, și la spital, să fac investigații. Am de umblat și pe la primărie, cu anchetă socială, nici nu știu ce să zic."





"Ce să fac? Trebuie să merg înainte. Dar nu știu de ce s-a întâmplat asta. Eu mă voi lupta să demonstrez că chiar sunt bolnav. Eu chiar sunt bolnav. Trebuie să merg înainte", spune Ciprian Onofrei.









"Bătaie de joc uriașă!"



Cazul lui Ciprian Onofrei a fost semnalat public de Emanuel Ungureanu, deputat USR, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și fondatorul Asociației pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, ONG care sprijină zeci de copii și tineri dependenți de dializă sau cu transplant renal din România.



Ciprian Onofrei, care a trecut printr-un transplant renal, este unul dintre tinerii sprijiniți de ONG-ul fondat de Emanuel Ungureanu.



"Bătaie de joc uriașă", așa descrie Emanuel Ungureanu situația în care se află Ciprian Onofrei, din cauza DGASPC Bacău.







Emanuel Ungureanu îl descrie pe Ciprian Onofrei ca fiind "un supraviețuitor". L-a cunoscut personal în taberele organizate de Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru pentru copii și tineri cu afecțiuni renale și confirmă că Ciprian nu se poate deplasa nicăieri fără baston și fără însoțitor.



"Ciprian are și dublu transplant, de pancreas și transplant renal, după un diabet agresiv care i-a nenorocit sănătatea. De câțiva ani Ciprian face parte din familia mea extinsă, Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru. L-am cunoscut personal în șase tabere pe care le-am organizat pentru zeci de tineri cu insuficiență renală cronică din România, în țară și în străinătate. În toate taberele a fost sprijinit de colegii lui de suferință, în toate deplasările, pentru că Ciprian NU VEDE! Acum câteva zile mi-a scris speriat că a primit un document de la DGASPC Bacău prin care este numit 'suspect'. Motivul? Ar fi mințit că este orb", povestește Emanuel Ungureanu.



"Nenorociții de la DGASPC Bacău uită intenționat faptul că aceasta instituție plină de imbecili i-au acordat certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu însoțitor, permanent, nerevizuibil, pe baza unor documente medicale care atestă, fără dubii, că bietul om nu vede, document emis acum 7 ani, în 2013!", subliniază Emanuel Ungureanu.











Emanuel Ungureanu spune că va interpela Ministerul Muncii "pentru a opri acest abuz oribil".





"Practic, DGASPC Bacău îl cheamă pe Ciprian la reevaluare pentru a vedea dacă, după 7 ani de la momentul în care au constatat că este orb, în mod miraculos, și-a recăpătat vederea. Nenorociți este puțin spus!", este concluzia lui Emanuel Ungureanu.