​FOTO Cea mai modernă secție pentru mari arși din București, inaugurată la Spitalul Bagdasar Arseni

​Cea mai modernă unitate funcțională pentru tratarea marilor arși din București a fost inaugurată joi la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din București. Unitatea funcțională pentru mari arși este inferioară unui centru pentru mari arși, însă este cea mai modernă structură pe care o are România în acest moment pentru tratarea acestor pacienți, în țara noastră neexistând niciun centru pentru mari arși. Secția de la Spitalul Bagdasar Arseni are 3 paturi de Terapie Intensivă pentru mari arși, în 3 saloane separate, și încă 3 paturi pentru pacienți cu arsuri medii în secția de Chirurgie plastică, a explicat medicul Florin Bica, purtătorul de cuvânt al spitalului, pentru HotNews.ro.









Secția, amenajată după cele mai moderne standarde pentru mari arși

"Fără doar și poate, în momentul de față este cea mai modernă unitate pentru arși, din toate punctele de vedere - dotare tehnică, amplasament, construcție, absolut tot", spune medicul Florin Bica.







Noua secție mai așteaptă acum câteva avize pentru a putea funcționa.











Anterior, în România existau, pentru pacienții cu arsuri grave, 11 paturi performante la Spitalul de Arși și Spitalul Floreasca din București, însă, potrivit medicilor consultați de HotNews.ro, acestea nu sunt paturi de siguranță pentru mari arși.









România are cel mai mare număr de pacienți mari arși din Europa și niciun centru pentru mari arși

Țara noastră nu are, deocamdată, niciun centru pentru mari arși - cele mai performante structuri pentru acești pacienți, superioare unităților funcționale pentru mari arși.











În România ar urma să fie construite, cu finanțare de la Banca Mondială, 4 centre pentru mari arși - două în București, unul la Timișoara și unul la Iași - despre care se vorbește încă din anul 2014. Cele 4 centre există în acest moment doar pe hârtie și nimeni nu știe când vor fi construite.



Țara noastră are, anual, cei mai numeroși mari arși din Europa - între 600 și 800 de cazuri. Cazul Colectiv a fost doar vârful iceberg-ului și a atras atenția tuturor asupra lipsei condițiilor pentru tratarea acestor pacieți, fiind cel mai grav accident cu mari arși din istoria România, însă problemele există dintotdeauna, iar rezolvarea lor întârzie: paturi insuficiente pentru arși în spitale, niciun centru pentru mari arși, niciun centru de recuperare pentru acești pacienți și nicio bancă de piele.

"Spitalul asigură 3 paturi de mari arși în această unitate funcțională pentru mari arși - este treapta, dacă vreți, inferioară centrului pentru mari arși. Este o unitate funcțională cu 3 paturi de Terapie Intensivă pentru mari arși și încă 3 paturi în secția de Chirurgie plastică, pentru pacienți cu arsuri medii. Pe lângă aceste saloane dotate și amenajate absolut la standard actual pentru îngrijirea unui mare ars - fluxuri de aer steril, pereți care sunt anti-microbieni - există o sală de operații pentru arși, o sală de pansamente și o încăpere în care se află acea cadă în care arsul poate fi igienizat, se pot desprinde pansamentele în condiții bune etc. Toate se află în același perimetru, deplasarea pacientului este extrem de mică dintr-un loc în altul pentru tratament", a declarat Florin Bica, purtătorul de cuvânt al Spitalului Bagdasar Arseni, pentru HotNews.ro.Cele 3 saloane pentru mari arși nu au băi individuale, ci o singură baie pentru igienizarea pacienților arși, însă, potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului, fiind vorba doar despre 3 pacienți, "nu este o problemă să se facă un timing etapizat între tratamentele celor 3 pacienți, astfel încât să se poată dezinfecta cada. E doar o problemă de procedură și este simplu de rezolvat".Ce alte dotări mai are unitatea pentru mari arși de la Spitalul Bagdasar Arseni? "Unitatea mai cuprinde o sală de operații pentru chirurgia plastică și o sală de operații pentru politraumatisme, pentru pacienți gravi cu multiple traumatisme - fracturi, traumatisme abdominale, traumatisme craniene - la care, în această sală, cu aceeași anestezie, se poate intra în echipe complexe. Empiric vorbind, intră ortopedul și pune o tijă la picior, pentru fractură, intră și chirurgul, operează burta, intră și neurochirurgul. 3 echipe în același timp, la același bolnav. Se scurtează timpul de tratament, iar eficiența este maximă", a explicat medicul Florin Bica, pentru HotNews.ro.Unitatea de mari arși de la Spitalul Bagdasar este o investiție a Primăriei Sectorului 4, costurile ridicându-se la 7.500.000 lei cu TVA."Astăzi este o zi cu totul specială, o zi în care dovedim încă o dată în plus că se poate. Se poate să răspundem nevoilor oamenilor, pentru că pe lângă nevoia de infrastructură, de educație, poate mai mult decât oricând, nevoia serviciilor medicale de calitate desfășurate într-un mediu corespunzător este mai mare decât oricând. Pentru Sectorul 4, chiar dacă din punct de vedere al bugetului suntem printre cele mai sărace sectoare din Capitală, sănătatea a reprezentat și reprezintă o prioritate. Astăzi am finalizat lucrările la unitatea de mari arși de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și dăm cheile conducerii spitalului și medicilor care urmează să trateze pacienți în această unitate. Vreau să le mulțumesc din suflet acestor oameni care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru realizarea acestui proiect extrem de important atât pentru cetățenii acestui sector, ai Bucureștiului cât și ai celor din zonele limitrofe ale Capitalei. Am demonstrat că putem să distribuim proiecte la cheie", a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.România mai are în acest moment doar 3 unități funcționale pentru mari arși, în afara celei de la Spitalul Bagdasar Arseni: una la Spitalul Județean Brașov, cu două paturi perfect izolate, fiecare în câte un salon dedicat, amenajată de medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de chirurgie plastică și reconstructivă, dintr-o sponsorizare, inaugurată la începutul anului 2019, și încă două, la Timișoara și Iași, inaugurate de Ministerul Sănătății în toamna anului trecut.România înregistrează lunar 70-75 de pacienți mari arși, cei mai mulți din Europa, declara în toamna anului trecut fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, într-un interviu acordat HotNews.ro. O parte dintre ei sunt tratați în țară, o parte sunt transferați în străinătate.