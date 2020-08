Strigăt de disperare al pacienților: Euthyrox tot nu se găsește, trăim o criză fără sfârșit. Suntem singura țară care are probleme cu acest medicament

într-un amplu material publicat în urmă cu două săptămâni, că a trecut mai bine de o jumătate de an de când Euthyrox, un medicament vital pentru 500 de mii de pacienți români cu afecțiuni tiroidiene, care costă doar 10 lei cutia, este greu sau imposibil de găsit în farmacii. În plină pandemie de coronavirus, Euthyrox a reușit "performanța" să devină cel mai căutat medicament din România. În timp ce pacienții și rudele lor caută în continuare soluții disperate pe cont propriu, ajungând să cumpere medicamentul de pe piața neagră chiar și la preț de 10 ori mai mare, potrivit asociațiilor de pacienți, autoritățile par să nu aibă încă nicio soluție. HotNews.ro a arătat,, că a trecut mai bine de o jumătate de an de când Euthyrox, un medicament vital pentru 500 de mii de pacienți români cu afecțiuni tiroidiene, care costă doar 10 lei cutia, este greu sau imposibil de găsit în farmacii. În plină pandemie de coronavirus, Euthyrox a reușit "performanța" să devină cel mai căutat medicament din România. În timp ce pacienții și rudele lor caută în continuare soluții disperate pe cont propriu, ajungând să cumpere medicamentul de pe piața neagră chiar și la preț de 10 ori mai mare, potrivit asociațiilor de pacienți, autoritățile par să nu aibă încă nicio soluție.









Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului își pasează cartoful fierbinte









Pe site-ul oficial creat special de Ministerul Sănătății pentru ca pacienții să semnaleze lipsa medicamentelor - medicamentelipsa.ms.ro - curg zilnic reclamațiile că Euthyrox este de negăsit.













De asemenea, HotNews.ro a încercat, fără succes, să ia legătura cu Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății responsabil de politica medicamentului, pentru a afla ce planuri au autoritățile pentru a rezolva criza de Euthyrox. Niciun răspuns.











Un singur furnizor de Euthyrox rămas pe piața din România. Ceilalți s-au retras





Una dintre cheile problemei: pe piața din România mai există, în acest moment, un singur furnizor de Euthyrox - filiala din România a companiei farma Merck. În total au fost 4, dar 3 dintre ei s-au retras. Așa se face că tot greul a rămas pe unul singur, care ar trebui, practic, să acopere întreaga cantitate necesară pe piața din România, care era acoperită, anterior, de 4 furnizori. Dacă în străinătate sunt 5 sau 6 furnizori și nu există probleme, la noi este unul singur. Medicamente cu sincope de aprovizionare mai sunt în România, dar, din fericire, în cazul lor există câțiva furnizori. Atunci când unul dintre ei nu aduce medicamentul, îl aduce celalălat. În cazul Euthyrox, responsabilitatea a rămas în sarcina unui singur furnizor.







În plus, datele făcute publice de autorități (Agenția Națională a Medicamentului) arată că consumul de Euthyrox a crescut brusc în perioada ianuarie-februarie 2020 "cu până la 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut". O creștere bruscă pentru care autoritățile nu au deocamdată nicio explicație, având în vedere faptul că este vorba despre o boală cronică, nu despre o afecțiune acută sau o boală contagioasă, iar o astfel de creștere în cazul unei boli cronice într-un timp scurt este complet neobișnuită. Mai ales că în prospectul Euthyrox nu a a fost introdusă nicio altă indicație nouă, ci el se adresează acelorași pacienți - cei cu hipotiroidism.



"O altă întrebare este de ce se caută o singură marcă? Și nu este singurul medicament în cazul căruia se întâmplă acest lucru. În România, prescripția este pe moleculă (Levotiroxină - n.red.). Și ar trebui să existe 5-6 mărci și să îl cumpere pe cel pe care îl găsește în farmacie, eventual cel pe care coplata este cât mai mică. Dar discuția este pe mărci. Pe rețeta compensată sau gratuită se trece numele substanței, nu al mărcii", a declarat, pentru HotNews.ro, o sursă din industria farma.

În plus, datele făcute publice de autorități (Agenția Națională a Medicamentului) arată că consumul de Euthyrox a crescut brusc în perioada ianuarie-februarie 2020 "cu până la 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut". O creștere bruscă pentru care autoritățile nu au deocamdată nicio explicație, având în vedere faptul că este vorba despre o boală cronică, nu despre o afecțiune acută sau o boală contagioasă, iar o astfel de creștere în cazul unei boli cronice într-un timp scurt este complet neobișnuită. Mai ales că în prospectul Euthyrox nu a a fost introdusă nicio altă indicație nouă, ci el se adresează acelorași pacienți - cei cu hipotiroidism."O altă întrebare este de ce se caută o singură marcă? Și nu este singurul medicament în cazul căruia se întâmplă acest lucru. În România, prescripția este pe moleculă (Levotiroxină - n.red.). Și ar trebui să existe 5-6 mărci și să îl cumpere pe cel pe care îl găsește în farmacie, eventual cel pe care coplata este cât mai mică. Dar discuția este pe mărci. Pe rețeta compensată sau gratuită se trece numele substanței, nu al mărcii", a declarat, pentru HotNews.ro, o sursă din industria farma.













"Aștept cu nerăbdare concluziile anchetelor inițiate de către Ministerul Sănătății. Oamenii sunt disperați și ne recomandă să facem plângere la DNA. Au trecut 7 luni și tot nu avem o rezolvare în criza Euthyrox. Să vă mai spun că suntem singura țară din Europa care are probleme cu acest medicament?", afirmă Rozalina Lăpădatu.Rozalina Lăpădatu prezintă și un mesaj al unui pacient care nu își găsește medicamentele, subliniind însă că "nu comentez partea cu exportul, nu avem nicio dovadă că Euthyrox se exportă": "Vă rog în numele consumatorilor de Euthyrox, care în farmaciile din Craiova se găsește doar întâmplător și când vine, vine în cantități foarte-foarte mici. Eu am scris și intervenit peste tot.Toate promisiunile sunt că se rezolvă. Cred ca singura soluție este o plângere la DNA. Am înțeles că se produce în Germania, se importă ,se subvenționează, după care pleacă la export. Cred că sunt interese foarte-foarte mari, pentru că pe piața externă prețul este mare. Cred că în situația lui mai sunt și alte medicamente, care se importă, se subvenționează după care pleacă la export. Eu locuiesc în Craiova și aproape este imposibil să-l găsesc și când îl găsesc mi se dă câte o folie, eventual de 25 unități. Cu respect eu vă mulțumesc, în speranța că situația se va rezolva ..."Aproximativ 500 de mii de români suferă de afecțiuni tiroidiene, arată datele puse la dispoziția HotNews.ro de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Mulți dintre ei caută cu disperare, de peste o jumătate de an, Euthyrox. Criza de Euthyrox din România a început să se facă simțită la începutul anului, în luna ianuarie. Nu pentru toți pacienții de la început, deoarece unii dintre ei primesc rețete pentru 3 luni și își cumpără medicamentele în avans. Oricum, în februarie-martie, o mare parte dintre ei au început să resimtă din plin criza.Euthyrox este un medicament esențial în tratarea pacienților cu afecțiuni tiroidiene, în patologia gușii benigne sau maligne a adultului, în completarea deficitelor de substituție cu hormoni tiroidieni, în hipotiroidie sau în cazul extirpărilor totale sau parțiale ale tiroidei (tiroidectomie), la pacienții cu cancer tiroidian. Levotiroxina sodică, substanţa activă din Euthyrox, este un hormon tiroidian de sinteză utilizat în tratamentul afecţiunilor glandei tiroide. Are un efect similar cu cel al hormonilor naturali.Ministerul Sănătății evită răspunsurile pe acest subiect, iar acum mai bine de 4 luni, într-una dintre rarele ocazii în care a comunicat pe această temă, anunțase chiar că problema este ca și rezolvată.HotNews.ro a solicitat acum peste o lună, pe data de 15 iulie, Ministerului Sănătății clarificări privind criza de Euthyrox din România, întinsă pe aproape 7 luni - ce măsuri s-au luat și cînd este așteptată o rezolvare. Răspunsul Ministerului Sănătății nu a venit. După 3 săptămâni de așteptare, Ministerul Sănătății a comunicat HotNews.ro că a direcționat întrebările către Agenția Națională a Medicamentului, care ar urma să ne ofere un răspuns.HotNews.ro a transmis însă aceleași întrebări, pe 15 iulie și Agenției Naționale a Medicamentului. Aceasta a răspuns doar la una dintre cele 4 întrebări formulare, motivând că celelalte 3 nu sunt de competența sa.