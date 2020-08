​Simon Cowell, spitalizat de urgenţă după ce a căzut de pe bicicleta

Simon Cowell s-a accidentat în timp ce testa o bicicletă electrică în curtea casei sale din Malibu. Celebrul jurat de la "X Factor" şi "America's Got Talent" şi-a rupt spatele, anunță Mediafax. Celebrul jurat de la „X Factor” şi „America's Got talent”, în vârstă de 60 de ani, a fost transportat de urgenţă la spital unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale.Purtătorul de cuvânt al vedetei spune că acesta şi-a fracturat coloanala vertebrală.„E ţinut sub observaţie, e pe mâini bune”, adaugă el.Simon urma să apară ca jurat în show-urile live al celui mai recent episod America's Got Talent, care va începe săptămâna viitoare.Simon Cowell are o avere uriaşă estimată la 600 milioane de dolari.Cowell, gazda show-ului „America's Got Talent”, are un fiu în vârstă de 6 ani, împreună cu Lauren Silverman.Luna trecută, magnatul a semnat un acord cu Sony Music Entertainment.Prin urmare, Sony Music va ceda toate acţiunile deţinute asupra studioului de înregistrări Syco pentru 50% din acţiunile unui proiect mai larg. Anul trecut, Cowell a anunţat că va lansa propriul concurs.Simon este proprietarul casei de discuri şi de televiziune Syco care deţine drepturile de autor asupra câtorva dintre interpreţii descoperiţi în concursurile jurizate de el.