Spitalele românești din "topul rușinii", pentru care nu contează satisfacția pacientului: Spitalul Județean Craiova, Spitalul din Târgu Jiu și Spitalul Floreasca ocupă primele 3 locuri

​​Spitalul Județean de Urgență din Craiova, Spitalul Județean Târgu Jiu și Spitalul Floreasca din București ocupă primele 3 locuri într-un "top al rușinii" realizat de Observatorul Român de Sănătate. Sunt spitalele românești pentru care gradul de satisfacție al pacienților nu contează - sub 0,1% dintre pacienții lor au completat la externare chestionare de feedback - cu toate că colectarea informațiilor privind satisfacția pacienților prin chestionare completate electronic după externare a fost introdusă prin lege în România, în anul 2016. Peste 6.000 de români spun că li s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente în anul 2019, iar unul din 5 pacienți internat într-un spital românesc a fost nevoit să își cumpere cu bani din buzunar materiale sau medicamente pe parcursul internării.



Info pe scurt:





Spitalele cu cea mai mare transparență - cu cei mai mulți pacienți care au completat chestionare de feedback după externare - sunt Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, Spitalul Clinic Municipal din Cluj Napoca și Spitalul de Ortoedie și Traumatologie din Azuga. În top 10 al "rușinii", în afara de Spitalul Floreasca (locul 3), au mai intrat încă 3 spitale din București: Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon, Spitalul Clinic CF Nr. 2 și Spitalul Sfânta Maria. Cele mai bune servicii medicale sunt oferite de Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Cuza Vodă din Iași, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Dr. Ion Sbarcea din Brașov și Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, conform chestionarelor completate de pacienți. Cele mai curate spitale: Spitalul General CF Ploiești, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Dr. Ion Sbarcea din Brașov și Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara conduc în clasamentul celor mai curate spitale. 6.371 de pacienți români au raportat, în anul 2019, faptul că li s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente, arată datele analizate de Observatorul Român de Sănătate. Numărul pacienților care au raportat acest lucru a înregistrat o creștere continuă în perioada 2017-2019. Unul din 5 pacienți internat într-un spital românesc în anul 2019 a raportat că a fost nevoie să își cumpere cu bani din buzunar materiale sau medicamente pe parcursul internării. Interesul spitalelor din România pentru satisfacția pacienților este în general scăzut, arată datele analizate de Observatorul Român de Sănătate. 3 din 5 spitale au sub 5% chestionare de feedback completate raportat la numărul de externări, iar unul din 5 spitale are zero chestionare completate.

Spitalele cu cea mai mare transparență și opusul lor - "topul rușinii"



Spitalele din top 10 al transparenței - cu cei mai mulți pacienți care au completat chestionare de feedback în anul 2019:



1. Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București - 42,82% dintre pacienții externați au completat chestionare de feedback





2. Spitalul Clinic Municipal din Cluj Napoca - 37,35%





3. Spitalul de Ortoedie și Traumatologie din Azuga - 34,75%





4. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj - 33,09%





5. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandru Rusescu din București - 33,03%





6. Institutul Regional de Oncologie din Iași - 32,51%





7. Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. G. I. M. Georgescu din Iași - 26,88%





8. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia din București - 25,47%





9. Spitalul Clinic Colțea din București - 25,25%





10. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș din București - 25,15%









În ultimii 3 ani s-a înregistrat la nivel național o ușoară creștere a numărului de chestionare completate raportat la numărul de externări - de la 3,21% în 2017 la 6,43% în 2019. Totuși, datele analizate de Observatorul Român de Sănătate arată că, deși se înregistrează și modele pozitive, interesul spitalelor pentru satisfacția pacienților este în general scăzut.



3 din 5 spitale din România au sub 5% chestionare de feedback completate raportat la numărul de externări, iar unul din 5 spitale are zero chestionare completate.



În top 10 al "rușinii", în afara de Spitalul Floreasca (locul 3) au mai intrat încă 3 spitale din București: Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon, Spitalul Clinic CF Nr. 2 și Spitalul Sfânta Maria.









"Topul rușinii" realizat de Observatorul Român de Sănătate - spitalele românești pentru care satisfacția pacientului nu contează:



1. Spitalul Județean de Urgență din Craiova





2. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu







3. Spitalul Floreasca din București





4. Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon din București





5. Spitalul Clinic CF Nr. 2 din București





6. Spitalul de Urgență Petroșani





7. Spitalul Clinic Sfânta Maria din București





8. Spitalul Orășenesc Târgu-Cărbunești





9. Spitalul Municipal Dimitrie Castroian din Huși





10. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Ploiești







Peste 6.000 de pacienți spun că li s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente



6.371 de pacienți români au raportat, în anul 2019, faptul că li s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente, arată datele analizate de Observatorul Român de Sănătate. Numărul pacienților care au raportat acest lucru a înregistrat o creștere continuă în perioada 2017-2019, accentuând suplimentar nevoia ca spitalele să trimită chestionarul de evaluare a satisfacției către cât mai muți pacienți.



De asemenea, unul din 5 pacienți internat într-un spital românesc în anul 2019 a raportat că a fost nevoie să își cumpere cu bani din buzunar materiale sau medicamente pe parcursul internării.







Cele mai bune servicii medicale și cele mai curate spitale





Observatorul Român de Sănătate a realizat și topul spitalelor unde cei mai mulți pacienți s-au declarat mulțumiți sau foarte mulțumiți de serviciile medicale oferite. În top 3 au intrat Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Cuza Vodă din Iași, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Dr. Ion Sbarcea din Brașov și Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc.











În plus, există și un top 10 al celor mai curate spitale - cu cei mai mulți pacienți care s-au declarat mulțumiți de curățenia din unitatea medicală. Pe primele 3 locuri sunt Spitalul General CF Ploiești, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Dr. Ion Sbarcea din Brașov și Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara.











40,25% dintre pacienții externați care au completat chestionare de feedback în anul 2019 s-au declarat foarte mulțumiți de serviciile medicale oferite în spital, 39,93% mulțumiți, 8,19% nemulțumiți și 11,63% foarte nemulțumiți, mai arată datele analizate de Observatorul Român de Sănătate.









Mecanismul de feedback nu este promovat în spitale



Analiza Observatorului Român de Sănătate a inclus 338 se spitale publice pentru care erau disponibile date privind satisfacția pacientului.



Observatorul Român de Sănătate atrage însă atenția asupra faptului că mecanismul de feedback nu este în acest moment promovat în spitale și la nivel național și propune o serie de modificări legislative pentru creșterea aderenței spitalelor la acest mecanism și obținerea unei relevanțe statistice semnificative pentru fiecare spital. Observatorul Român de Sănătate subliniază că a înaintat recomandări în acest sens încă din anul 2018, dar autoritățile nu au luat nicio măsură.







Analiza realizată de Observatorul Român de Sănătate poate fi consultată integral aici.