INTERVIU Medicul care a continuat să salveze vieți prin transplant în timpul pandemiei: Îl vezi pe omul din fața ta care este bolnav, nu poți să nu îl internezi

Medicul Alina Tănase pornește de la ideea că "Este obligatoriu să putem trata toți pacienții - și pe cei infectați cu acest coronavirus, și pe cei care au o urgență medicală sau o boală cronică. Este mai mult decât important să reușim să le asigurăm tuturor actul medical de care au nevoie."





La Institutul Fundeni, unde Alina Tănase este și director medical, "Am încercat să abordăm de la început o atitudine medicală, ca să îi spun așa. Am încercat să testăm toți pacienții care intră în spital pentru internare, tocmai pentru a nu scăpa un pacient asimptomatic, pe care să îl introducem într-una dintre secțiile cu risc foarte mare, cu pacienți imunodeprimați. Și atunci, am delimitat niște etaje și niște tronsoane speciale în fiecare clădire, unde pacienții, când au venit la internare, au stat 24 de ore, până a venit rezultatul testului. Și abia după rezultatul negativ la test am început să îi ducem pe secțiile Institututul Fundeni, să își continue tratamentul. Am încercat, în acest fel, să nu îi punem în pericol pe cei deja internați."









Specificul spitalului Fundeni "este cu pacienți imunodeprimați, cu toate tipurile de transplant, cu foarte multă patologie oncologică, cu chirurgie mare oncologică, cu urologie pe toate tumorile urologice. Pacienții noștri sunt, în proporție de 80%, ca să nu spun 90%, pacienți cu boli grave. Și atunci, am încercat să facem acest lucru prin fonduri proprii, pentru că la început criteriile de testare erau foarte stricte - doar pacienții simptomatici erau testați. Iar noi am încercat să testăm toți pacienții care veneau pentru internare la Institutul Fundeni", povestește medicul Alina Tănase.



În acest fel, cel mai mare spital din România a reușit să nu aibă focare în secțiile cu risc: "Am testat și tot personalul, am descoperit câteva persoane infectate - și personal, și pacienți pozitivi. Dar fiindcă au fost descoperiți foarte devreme, nu au intrat în contact cu alții și atunci am reușit să delimităm toate aceste cazuri izolate."



Medicul Alina Tănase admite că înainte de pandemie "Aveam aproape 12.000 de internări în Institutul Clinic Fundeni. Nu mai putem asigura același număr de internări și de controale tocmai pentru că toți pacienții trebuie să fie testați și toți pacienții trebuie să fie în siguranță - atât cei care vin la internare, cât și cei care sunt deja internați."



Important este însă, subliniază ea, faptul că "am continuat activitatea în toată această perioadă. S-au făcut transplanturi de ficat, s-au făcut transplanturi de rinichi, s-au făcut transplanturi medulare. Niciunul dintre aceste programe unice să zicem în România nu s-a oprit. Cu restricțiile de rigoare, fiindcă au fost obligatorii, dar noi considerăm că tot ce a fost urgență am reușit să internăm și să continuăm procedurile de transplant."









Pacienții care au nevoie de transplant nu pot să aștepte



Pacienții care au nevoie de un transplant nu pot, în cele mai multe cazuri, să aștepte, explică medicul Alina Tănase: "Există această categorie de pacienți care nu poate să aștepte. Imediat după apariția acestei pandemii în Europa, Societatea Europeană de Transplant a elaborat niște recomandări. Iar recomandarea a fost să continuăm să transplantăm urgențele. Pentru că în momentul în care nu transplantezi un pacient atunci când este nevoie de transplant, boala recade și ai pierdut momentul și poate că ai pierdut șansa la viață pentru acel om. Și atunci, cu niște restricții extraordinare, am încercat să transplantăm urgențele conform criteriilor. "



Coordonatorul programului de transplant medular de la Institutul Fundeni povestește că "A fost o perioadă complicată, pentru că noi primim, pentru mulți pacienți, celulele din străinătate - grefele cu celulele stem vin de la donatori neînrudiți din străinătate. Noi căutăm în registre, găsim donatorul într-o țară europeană, sau uneori le aducem și din afara Europei, iar în momentul în care facem planul de transplant, celulele vin prin căile aeriene în centrul de transplant. Tot acest proces a fost și el perturbat, fiind închise culoarele aeriene, celulele nu au mai putut veni în condițiile obișnuite. Și atunci, această activitate de donator neînrudit, prin celule venite din străinătate, a suferit foarte mult în aceste luni."











Alina Tănase se bucură că "Între timp, s-au mai scos din restricții și am început să primim celule în special din Germania pentru pacienții noștri. În timp, chiar luna trecută, am primit o grefă pentru urgență care a venit cu transport terestru. A venit din Germania, trecând toate granițele în condiții speciale, pentru prima dată. Acum sperăm că, pe măsură ce se reiau zborurile, o să reușim să aducem celule la timp."



O altă recomandare oficială primită de echipa medicală care face transplanturi medulare la Fundeni a fost "să înghețăm celulele când le primim, pentru a le retesta, să vedem dacă sunt viabile, dacă sunt suficiente, ținând cont de faptul că transportul a fost cumva nesigur. Nu am știut exact dacă funcționează cum știam noi că funcționează. Și atunci, tot ce am primit ca celule am înghețat. Le-am pus în azot lichid și abia după aceea am început procedurile de transplant, pentru a nu pune în pericol pacientul - să ne apucăm de transplant și să nu vină celulele."