Orban cere creșterea capacității de tratare în ATI

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului sănătăţii, Nelu Tătaru, să discute cu directorii de DSP-uri şi cu directorii de spitale pentru a se pregăti de creșterea numărului de pacienți. Premierul a mai cerut creșterea capacității de tratate în ATI."Aveţi grijă să creştem capacitatea de tratare în ATI, pentru că s-a constatat o creştere a numărului de persoane care au nevoie de tratare în secţiile de terapie intensivă. Am înţeles că am recepţionat deja 200 de ventilatoare care trebuie să fie transmise în funcţie de nevoile de tratare. Plus, sunt subcontractate deja încă un număr semnificativ de noi ventilatoare", a precizat premierul."Mâine organizaţi o videoconferinţă cu directorii de DSP-uri şi cu directorii de spitale. Trebuie să fim pregătiţi pentru creşterea numărului de pacienţi, pentru creşterea numărului de persoane care sunt diagnosticate pozitiv", a declarat Orban.Acesta a mai spus că a observat o oboseală în rândul celor din spitale. "Solicitarea mea este să îi mobilizaţi, pentru că am simţit aşa, o uşoară oboseală şi ei trebuie să înţeleagă că nu a trecut pericolul şi cu atât mai mult acum trebuie să fie mobilizaţi", a mai afirmat Orban.