VIDEO O femeie și-a cărat mama operată în spate, la spitalul Tg Jiu / Ea spune că nu a fost lăsată să intre cu mașina pentru că ministrul Tătaru vizita unitatea medicală

Femeie, carata in spate de fiica ei, la spitalul din Tg Jiu

„Nu ne-a dat nimeni nici măcar un căruț. Este operată la picior, are două șuruburi. A căzut și am venit la spital să-i scoatem firele. E mai important cine vine la spital decât un bolnav. Ne-au zis că vine ministrul și nu avem voie așa că am cărat-o în spate. Ce să facem, să o lăsăm aici să moară?”, a declarat fiica pacientei, potrivit publicației citate.Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat că „pacientul primează„ și în acest caz este vorba despre o „greșeală managerială”.„Este o greșeală managerială, o situație tipică. Eu sunt medic și atitudinea față de pacient trebuie să fie alta. Pacientul primează, un caz prezent la spital trebuie preluat și evaluat imediat, nu contează dacă vine ministrul sau nu”, a declarat Nelu Tătaru.