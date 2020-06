"Nu au fost locuri". Cum a fost plimbată tânăra de 17 ani incendiată pe 90% din corp între două spitale care nu au nicio legătură cu tratarea marilor arși

Tânăra de 17 ani stropită cu benzină și incendiată vineri seară de un bărbat condamnat inițial la închisoare pe viață pentru 5 crime și eliberat condiționat după 25 de ani este în acest moment în stare critică. Are arsuri profunde pe aproape 90% din suprafața corpului, inclusiv capul și scalpul arse, și arsuri ale căilor respiratorii, este intubată și respiră cu ajutorul aparatelor, a declarat pentru HotNews.ro medicul Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu din București, al treilea spital unde a ajuns victima. Inițial, tânăra a fost plimbată prin două spitale care nu au condiții pentru tratarea unui ars atât de grav - Drobeta Turnu Severin și Craiova. Asta pentru că în puținele spitale românești care pot îngriji arși grav "nu au fost locuri", au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății la solicitarea HotNews.ro.











Tânăra de 17 ani nu este transferabilă în străinătate, starea ei este prea gravă

România are, anual, cei mai numeroși mari arși din Europa - între 600 și 800 de cazuri - dar nu are, deocamdată, niciun centru pentru mari arși - cele mai performante structuri pentru acești pacienți. În țara noastră ar urma să fie construite, cu finanțare de la Banca Mondială, 4 centre pentru mari arși - două în București, unul la Timișoara și unul la Iași - despre care se vorbește încă din anul 2014. Cele 4 centre există în acest moment doar pe hârtie și nimeni nu știe când vor fi construite.







În ciuda faptului ca în spațiul public s-au auzit unele voci care au cerut transferul tinerei de 17 ani în străinătate, starea acesteia este mult prea gravă și este puțin probabil să reziste unui transfer, spun medicii consultați de HotNews.ro. În plus, spitalele și clinicile din străinătate specializate în tratarea marilor arși sunt reticente să primească astfel de cazuri, de asemenea gravitate, au declarat surse medicale pentru HotNews.ro.













Spitalul Grigore Alexandrescu din București, al treilea unde a ajuns tânăra, are cea mai performantă secție din România pentru îngrijirea copiilor cu arsuri grave, condusă de medicul Dan Mircea Enercu. Cu toate că starea ei este foarte gravă, aici tânăra ar putea avea o șansă. "Astfel de cazuri au șanse minime peste tot" în lume, a explicat medicul Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, pentru HotNews.ro.









Plimbată între spitale din cauză că "nu au fost locuri"

La fel ca majoritatea spitalelor din România, Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin nu are o secție pentru mari arși. Îngrijirea unui astfel de pacient este practic imposibilă într-un astfel de spital. Este motivul pentru care medicii din Drobeta Turnu Severin au cerut transferul tinerei într-un spital care poate îngriji mari arși.











A doua zi, sâmbătă, tânăra a fost transferată cu elicopterul la Spitalul Județean din Craiova. Asta după ce chiar Ministerul Sănătății a intervenit și i-a căutat un loc. Numai că nici spitalul din Craiova nu poate îngriji pacienți cu arsuri atât de grave. Unitatea medicală nu are nici măcar un singur pat pentru mari arși, ci poate îngriji doar pacienți cu arsuri ușoare.



Sâmbătă seară, la aproximativ 24 de ore de când fusese incendiată, tânăra de 17 ani a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, care are una dintre cele mai performante secții pentru arși din România.











România are anual cei mai mulți mari arși din Europa, dar nu are niciun centru pentru marii arși

În toamna trecută au fost inaugurate, la Timișoara și Iași, două unități funcționale pentru mari arși, care au, în total, 10 paturi.





Spitalul Grigore AlexandrescuNumai că, până să ajungă la Spitalul Grigore Alexandrescu, fata a fost plimbată între alte două spitale care nu au nicio legătură cu îngrijirea marilor arși: după ce a fost stropită cu benzină și incendiată vineri seară, în locuința ei din comuna Dârvari (Mehedinți), tânăra a ajuns cu ambulanța la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Aici i-a fost făcută toaleta primară chirurgical, a fost intubată și internată în secția ATI, potrivit managerului spitalului, medicul Radu Iman.Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat, la solicitarea HotNews.ro, că s-a ales varianta transferului la Craiova din cauză că în acel moment nu exista niciun pat liber în spitalele din România care au condiții mai bune pentru tratarea pacienților arși grav: "Nu au fost locuri", spun reprezentanții instituției. Practic, fata a fost transferată la Craiova în așteptarea eliberării unui loc într-un spital cu condiții decente pentru arși grav.De asemenea, la Spitalul Județean din Brașov, medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de Chirurgie Plastică și Reconstructivă, a reușit să amenajeze, în secția pe care o conduce, prima unitate funcțională de arși înființată în țară după Colectiv, cu un sector pentru mari arși care are două paturi perfect izolate, fiecare în câte un salon dedicat. Dotările din acest sector au fost cumpărate dintr-o sponsorizare primită de medic.Acestea sunt cele mai performante structuri pentru pacienții arși grav din România, în acest moment.Anterior, în țara noastră existau, pentru pacienții cu arsuri grave, 11 paturi performante la Spitalul de Arși și Spitalul Floreasca din București, însă, potrivit medicilor consultați de HotNews.ro, acestea nu sunt paturi de siguranță maximă pentru mari arși.De asemenea, Spitalul Grigore Alexandrescu are cea mai performantă secție din România pentru îngrijirea copiilor cu arsuri grave.România are, anual, cei mai numeroși mari arși din Europa - între 600 și 800 de cazuri. Cazul Colectiv a fost doar vârful iceberg-ului și a atras atenția tuturor asupra lipsei condițiilor pentru tratarea acestor pacieți, fiind cel mai grav accident cu mari arși din istoria România, însă problemele există dintotdeauna, iar rezolvarea lor întârzie: paturi insuficiente pentru arși în spitale, niciun centru pentru mari arși, niciun centru de recuperare pentru acești pacienți și nicio bancă de piele.