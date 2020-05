Haos în cabinetele medicale, din cauză că "nimeni nu ne spune clar ce facem de mâine": Medicii nu știu dacă din 15 mai redevine obligatorie utilizarea cardului de sănătate și dacă mai pot acorda consultații la distanță

"Nu vă imaginați ce haos este în cabinete fiindcă nu știm ce se va întâmpla de mâine", spune Sandra Alexiu, medic de famillie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.











dacă va fi obligatorie sau nu utilizarea cardului de sănătate (la care s-a renunțat pe perioada stării de urgență)

dacă va mai fi posibilă teleconsultația

dacă se revine la validarea serviciilor la 3 zile

dacă se revine la "clasicele sancțiuni și controale"

"Nu știm dacă va trebui să retrimitem pacienții după scrisorile medicale expirate, fiindca nu știm dacă se redeschid ambulatoriile integrate, nu știm dacă vom mai putea prelungi prescripțiile pentru pacienții noștri la care se aplică protocoalele minunate emise restrictiv de CNAS, nu stim dacă expira biletele de trimitere sau deciziile pentru dispozitive, nu stim ce sa spunem pacienților cu privire la comisiile de expertiză."

"La spitale colegii noștri au exact aceleași probleme pentru ca prevederile de mai sus sunt aplicabile pe toată perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României, deci expiră la noapte."





Teoretic, Guvernul poate prelungi astăzi măsurile luate pe perioada stării de urgență, inclusiv din domeniul medical, printr-o Ordonanță de Urgență, însă medicii nu au fost anunțați dacă acest lucru se va întâmpla sau nu.







Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov acuză faptul că "singurul asigurător național și principalul depozitar al banilor din sistemul de sănătate (Casa Națională de Asigurări de Sănătate - n.red.) încă nu a legiferat ce se întâmplă de mâine cu pacienții".





Pe data de 4 mai, Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunța că posibilitatea ca pacienții să fie consultați prin telefon sau online, acolo unde prezența în cabinetul medicului nu este neapărat necesară, și trimiterea rețetelor medicale pe mail sau prin alte mijloace electronice pacientului, măsuri reglementate pe perioada stării de urgență, vor fi prelungită după 15 mai. Prelungirea trebuie însă prevăzută clar în legislație, lucru care nu s-a întâmplat până în acest moment.















Sandra Alexiu atrage atenția că "starea de urgență se încheie astăzi la ora 24, la fel și toate actele medicale care au funcționat pe această perioadă, reglementate prin Hotărârea nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României. In stilul abracadabrant în care sunt facute legile, au urmat modificări în contractul-cadru, precum și in programele nationale de sanatate, pentru a sustine deciziile pe perioada starii de urgență. Pentru că nimeni nu ne informează clar ce avem de făcut de mâine pentru pacienții noștri, am căutat pe situl Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acolo am gasit o decizie de prorogare a prevederilor contractului până la 31 decembrie 2020, dar nu știm la ce se referă exact și în plus, încă nu a fost publicată în Monitorul Oficial până în acest moment."