INTERVIU Situația absurdă în care sunt puși pacienții care au nevoie de Euthyrox, cel mai căutat medicament din România: Ție, birocrat, nu îți merge creierul că pentru 9 lei nu se duce nimeni să se plimbe între doi doctori

​Euthyrox, un banal medicament prescris pacienților cu afecțiuni tiroidiene, care costă undeva la 9-10 lei, a reușit "performanța" să fie cel mai căutat medicament din România, în perioada pandemiei de coronavirus. Euthyrox lipsește din farmacii încă de la începutul anului. Acum o lună, Ministerul Sănătății anunța că problema este ca și rezolvată și că peste 140.000 de cutii de Euthyrox au ajuns în țară. Numai că pacienții se plâng în continuare că nu găsesc medicamentul în farmacii. Iar acolo unde Euthyrox se găsește cu greu, se lovesc de o situație de-a dreptul absurdă: pentru 9 lei, cât costă o cutie cu 100 de comprimate, pacienții trebuie să facă două drumuri la doi medici diferiți - endocrinolog și medic de familie. Farmaciile nu eliberează Euthyrox contra cost, ci doar cu rețetă gratuită, a explicat Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, într-un interviu acordat HotNews.ro.







"Facem reguli stupide pentru Euthyrox"









La ora asta, farmacistul nu poate să dea Euthyrox fără rețetă gratuită, "pentru că el a primit dispoziție de la Colegiul Farmaciștilor sau Agenția Națională a Medicamentului, habar nu am, să dea doar cu rețetă gratuită, pentru că este criză de Euthyrox", explică Sandra Alexiu.









"Și cei care nu se încadrează în cele 7 boli din listă pentru care pot să prescriu gratuit nu au dreptul să ia Euthyrox?", se întreabă medicul.









Euthyrox lipsește de la începutul anului. Ministerul Sănătății spune că sunt stocuri în depozite, pacienții se plâng că nu îl găsesc în farmacii





Euthyrox lipsește din farmaciile din România încă de la începutul anului. Criza a izbucnit undeva în ianuarie-februarie.





În luna martie, Agenția Națională a Medicamentului anunța că, până la reglarea problemelor cu Euthyrox, pacienții pot lua un alt medicament, care conține aceeași substanță activă - Accu-Thyrox. Pacienții spun însă că nici acest medicament nu se găsește în farmacii: "Este important să comunicăm faptul că, până la reglarea pieței este disponibil pe piață, fără probleme de aprovizionare, ACCU-THYROX 100 micrograme/5 ml soluţie orală care conține aceeași substanță activă, levotiroxină", anunța atunci Agenția Națională a Medicamentului.



În paralel cu legislația și birocrația greoaie, care fac ca medicamentul să poate fi obținut din farmacie doar cu rețetă gratuită, asociațiile de pacienți acuză faptul că distribuitorii păstrează stocurile de Euthyrox în depozite și așteaptă să exporte paralel medicamentul, la preț mai bun decât îl pot vinde în România.









Sandra Alexiu e nemulțumită de faptul că "facem reguli stupide pentru Euthyrox". Reguli stupide de care se lovesc pacienții ei: "Se duce pacienta mea la farmacie și îi spune farmacista: 'Nu putem să eliberăm Euthyrox decât cu rețetă gratuită.' "Iar problemele nu se opresc aici. Ca medic de familie, nici Sandra Alexiu nu îi poate elibera pacientei sale rețetă pentru Euthyrox. Nu îi permite birocrația și legislația greoaie: "Eu nu pot să dau rețetă gratuită din cauză că nu am scrisoare medicală de la endocrinolog. Ca să dau rețetă gratuită, numai pentru anumite boli se poate da rețetă gratuită. În rest, pot să dau rețetă doar cu bani."O cutie de 100 de comprimate de Euthyrox costă doar 9 lei. "Pentru 9 lei, pacientul trebuie să vină la mine să îi dau rețetă gratuită, pentru că altfel nu îi dă doamna farmacistă cutia aia, pentru că una singură îi vine pe zi de la depozit. Din cauza faptului că este așa o lipsă, s-a creat un circuit ca să se comande de către farmacii pe baza numărului rețetei. Ori rețeta are un număr numai dacă o emiți gratis. Dacă scrii pe o hârtie, o prescripție din aceea obișnuită, o rețetă de mână, ea nu are număr, deci nu poți să comanzi", explică președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov."Dar cum se poate să stai tu, birocrat, într-un birou și să nu îți meargă creierul atât încât să te gândești că pentru 9 lei nu se duce nimeni să se plimbe între doi doctori pentru o scrisoare medicală?", se întreabă medicul Sandra Alexiu. "Mai bine se duce omul și își cumpără cu 9 lei din farmacie", mai spune ea.Cum poți în acest moment să obții Euthyrox? "Ca să obțin o cutie de Euthyrox de 9 lei trebuie să consum o consultație la medicul de familie și o consultație la medicul de specialitate, plus transportul. Un medicament de 9 lei care, Doamne ferește, nu este morfină, nu e Xanax", explică Sandra Alexiu cât de complicat este "traseul" în acest moment."Suntem campioni la birocrație, nu știm cum să ne punem piedici, pe cuvânt", este concluzia președintelui Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov.Pe 8 aprilie, Ministerul Sănătății anunța că 140.122 de cutii de Euthyrox (100 mcg) au ajuns în depozitele din România pe 31 martie, iar 54.240 de cutii fuseseră deja distribuite și puteau fi găsite în farmacii.O lună mai târziu, pacienții se plâng în continuare că medicamentul este foarte greu sau imposibil de găsit în multe farmacii.