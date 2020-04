Purificatorul de aer, moft sau necesitate?

Articol susținut de AlecoAir

​Calitatea aerului pe care îl respirăm nu este un subiect nou, însă ultimele luni ne-au trimis câteva unde de șoc. Am fost și suntem asaltați de hărți înroșite cu indicatori PM2.5, peste limita normală de zeci sau sute de ori. De câteva săptămâni am fost luați "pe sus" de amenințarea Covid-19 și am înțeles, din nou, că cel mai periculos dușman este unul pe care nu îl vedem. Va urma o primăvară încărcată de alergii generate de polen și probabil o toamnă aflată iar sub semnul ambroziei.







Cum reușim să ne ferim de toate aceste amenințări "invizibile"?







Dacă în exterior lucrurile sunt mai complicat de rezolvat, în spațiile închise, soluțiile sunt la îndemână. Alegerea unui purificator performant, cu filtre de calitate și alte sisteme de neutralizare a particulelor poluante, ar trebui să fie o prioritate pentru orice familie. La fel de vigilenți trebuie să fim și în spațiile în care ne desfășurăm orele de muncă.







Așadar, ce este un aparat de purificare a aerului și la ce ajuta el?







AlecoAir, companie specializată în producția și distribuirea aparatelor de îmbunătățire a calității aerului.

Pe scurt, un purificator de aer este un dispozitiv ce trece aerul din încăpere prin diverse etape de filtrare și tratare a aerului, reținând impurități și acționând asupra mirosurilor sau microorganismelor.







De ce avem nevoie de un astfel de aparat? Pentru că în aerul pe care îl respirăm zi de zi sunt o mulțime de particule cu un efect nociv asupra sănătății noastre: praf, alergeni, polen, fragmente de păr de animale, microbi, spori de mucegai, compuși organici volatili, particule de monoxid de carbon și multe altele.







Pentru a îmbunătăți calitatea aerului din locuință, alegerea unui purificator de aer este o decizie extrem de bună, iar utilizarea lui se face resimțită în timp destul de scurt.













Când știi că ai nevoie de un purificator de aer?







Acum, când aerul din atmosferă este tot mai poluat, purificatorul începe să devină o necesitate. Totuși, care sunt indicatorii că este nevoie de un purificator în locuința ta?







• Locuiești în oraș, într-o zonă aglomerată, circulată intens



• Ai copii mici sau împreună cu tine locuiesc persoane vârstnice



• Observi în locuință depunerea foarte rapidă a prafului, la scurt timp după ce a fost șters



• Tușești sau strănuți, fără să ai vreo afecțiune sau vreo răceală – semnul unei alergii



• Simți că aerul din cameră este dificil de respirat







Purificatoarele de aer moderne pot să capteze cu ajutorul filtrelor HEPA particule de pâna la 0,3 microni, iar cu ajutorul sistemelor UV-C și fotocatalitice, pot fi anihilate microparticule precum virusuri, microbi și bacterii. Putem spune, astfel, că un aparat de purificat aerul are și un rol de “sanitizare” a aerului important.





Iată și câteva exemple și recomandări:





Pentru un living room de 35-45 m2, purificatorul AlecoAir P40 SMART oferă un grad ridicat de purificare a aerului. Conține 3 tipuri de filtre – pre-filtru, filtru TRUE HEPA și filtru Carbon Activ. Este dotat, în plus, cu o lampă UV-C amplasată astfel încât să acționeze asupra aerului ce trece prin zona de ventilare, dar și asupra filtrului circular, pentru distrugerea bacteriilor și virusurilor captate în filtrul TRUE HEPA. Aparatul este unul SMART, putând fi conectat la Smartphone sau tabletă și controlat, de la distanță, prin telefon.

Pentru un birou de 55-60m2 sau o orice alta incapere cu aceasta suprafata, purificatorul de aer AlecoAir P60 ELITE este dotat cu filtre TRUE HEPA, Filtru carbon, iar efectul lampii UV-C este potentat de sistemul fotocatalitic de oxidare cu Dioxid de Titan (PCO) ce actioneaza asupra organismelor microbiologice.











soluție, 2-în-1, pentru îmbunătățirea calității aerului, este spălătorul de aer Trotec AW20 care curăță aerul de praf și alte impurități cu ajutorul filtrului HEPA și a tehnologiei plasmacluster, în același timp crescând umiditatea aerului în încăpere până la nivelul optim. Umiditatea este un alt parametru important de urmărit și se știe că un aer uscat favorizează răspândirea virusurilor în comunitate.

Bineînțeles, soluțiile sunt multiple și pot fi alese în funcție de tipul de încăpere sau provocările fiecărui mediu în ceea ce privește calitatea aerului. Numeroase astfel de produse pot fi găsite pe alecoair.ro.







Este important de conștientizat, în primul rând necesitatea unui aer cât mai curat și, apoi, găsirea soluțiilor optime.