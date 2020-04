Ministerul Sănătății: Peste 140.000 de cutii de Euthyrox au ajuns în România pe 31 martie. Medicamentul nu se găsea în farmacii de două luni

De asemenea, în perioada 13-14 aprilie 2020 urmează să fie livrate alte 77.499 cutii de Euthyrox 50 mcg și 59.315 cutii de Euthyrox 25 mcg, loturi care deja au fost eliberate din Germania, au mai precizat producătorii medicamentului.





Reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România au avut întâlniri cu reprezentanții companiei producătoare, cu distribuitorii en-gros și reprezentanții Colegiului Național al Farmaciștilor, în urma unei solicitări în acest sens a ministrului Sănătății, Nelu Tătaru.

De asemenea, Ministerul Sănătății adresează farmaciilor rugămintea de a elibera aceste produse numai pe baza prezentării documentelor medicale.



Agenția Națională a Medicamentului recomanda, acum o lună, când Euthyrox lipsea din farmaciile din România, folosirea unui alt medicament, care conține aceeași substanță activă: "Considerăm că dificultățile întâmpinate in ultimul timp de pacienți în achiziționarea Euthyrox au fost determinate în principal de lipsa temporară pe piață, din motive de fabricație, a medicamentului NOVOTHYRAL care conține o combinație de levotiroxina (substanța activa din Euthyrox) și liotironina. Având în vedere că medicamentul Euthyrox se comercializează în continuare, iar disponibilitatea NOVOTHYRAL in farmacii se va regla incepand cu data de 18 martie 2020, este de așteptat ca cererea de Euthyrox să revină în limite normale. Consideram de asemenea ca o alta cauza a manifestarii lipsei pe piata a Euthyrox comprimate este si teama unor pacienti de a ramane fara tratament si implicit crearea de stocuri in detrimentul altor pacienti, care nu au reactionat în aceeași manieră. Este important să comunicam faptul că, până la reglarea pieței, este disponibil pe piață, fără probleme de aprovizionare, ACCU-THYROX 100 micrograme/5 ml soluţie orală care contine aceeași substanță activă, levotiroxină."





Compania producătoare a anunțat că în depozitele din România au fost aduse în data de 31 martie 140.122 cutii de Euthyrox 100 mcg. Dintre acestea, 54 240 cutii au fost deja distribuite.Ministerul Sănătății face apel la pacienții din România să nu facă stocuri de medicamente și să nu le utilizeze fără acordul medicului curant.