Președintelui Colegiului Medicilor le cere doctorilor din spitalele românești "să nu abandoneze lupta"

Nici o zi mai mult fără echipamentul de protecție necesar. "Personalul sanitar trebuie să aibă echipamente individuale de protecție (EIP) și să fie testat imediat și periodic indiferent de simptome sau expunerea la cazuri suspecte sau confirmate. Mii de profesioniști din domeniul sănătății lucrează din greu pentru a limita răspândirea virusului și pentru aceasta merită respect și muncă în siguranță. În ciuda eforturilor fără precedent de a opri pandemia, profesioniștii din domeniul sănătății se află în primele linii fără a avea EIP adecvat. În prezent suntem în situația ca peste 10% din cei infectați să fie medici și alți profesioniști din sănătate. Nu dorim să avem decese din rândul colegilor noștri. Chiar și în perioadele de criză, trebuie asigurate condiții de muncă adecvate. Personalul trebuie să aibă pauze și interval de timp liber între ture, pentru a putea continua lupta împotriva a ceea ce ar putea fi o criză globală pe termen lung fără precedent. Lucrul în astfel de condiții necesită sănătatea psihologică a personalului, astfel încât pentru aceasta trebuie să fie instituite servicii de asistență adecvate", spune Gheorghe Borcean.

Nici o zi mai mult fără resursele diagnostice și terapeutice necesare. "Necesitatea tot mai mare de capacitarăți de terapie intensivă nu afectează toate județele cu o intensitate egală. Planurile de cooperare trebuie stabilite de urgență la nivel național fără ca acest lucru să reducă asistența în vreun județ, așa fel încât să fie ajutați prioritar cei care au nevoie cel mai mult. Este obligatoriu să nu neglijăm nici o resursă de sănătate publică sau privată, atât în ​​punerea diagnosticului, cât și/sau în terapeutică. Redistribuirea impactului vârfurilor de presiune ale epidemiei într-o zonă geografică folosind capacitatea existentă în alta va reduce congestia și stresul în sistemul de sănătate. Trebuie să fim preocupați și să luăm toate măsurile necesare în ceea ce privește deficiențele în aprovizionarea cu medicamente esențiale care există în unele centre de asistență medicală și chiar în unele județe și să le prevenim și să asigurăm necesarul prin acțiuni pertinente", spune președintele Colegiului Medicilor.

Nici un test mai puțin! "Insistăm asupra importanței realizării tuturor testelor de diagnostic necesare pentru Coronavirus, aflând astfel câte cazuri reale există și unde sunt esențiale măsurile pentru combaterea acestei pandemii. Principalul avantaj al diagnosticului bazat pe PCR este că permite luarea deciziilor adecvate: izolarea pacienților (spital, acasă sau în alte centre); externare (la domiciliu sau alte centre de asistență) și poate comanda carantine pentru contacte. De asemenea, permite o distribuire corectă a personalului medical și reincorporarea acestora. Epidemia nu se va opri dacă nu evităm noi infecții. Cunoscând dificultățile actuale ale furnizării testelor, considerăm prioritară efectuarea testelor în mod obligatoriu pentru tot personalul medical, personalul socio-sanitar, forțele de securitate de stat și pacienții din spitale, precum și în acele teritorii cu risc special, în așteptarea disponibilității maxime a acestora. Efectuarea unor teste masive este posibilă dacă sunt implicate și autorizate alte laboratoare non-clinice, adică centre de cercetare, industria farmaceutică, veterinară etc. Sistemul nostru național de sănătate nu trebuie să renunțe la diagnosticarea fiecărui caz."

Nici o zi mai mult fără ca profesioniștii să participe la luarea deciziilor. "A sosit momentul să analizăm opinia celor mai instruiți și competenți dintre noi pentru a lua măsurile de sănătate urgente pe care situația le cere. Este timpul să ascultăm vocea celor care zi de zi oferă 'soluții pe locul de muncă', împreună, lucrând cot la cot, în practică publică sau privată, ca un serviciu unic de asistență medicală pentru toți, cu o singură vocație de dăruire și cu angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în afară pentru luarea deciziilor și care a chemat pentru ajutorul maxim la combaterea acestei realități aspre. Solicităm „un cabinet de criză” în care deciziile clinice (competențe și organizare) ale tuturor sectoarelor de asistență medicală implicate, care conduc asistența medicală în situații de urgență, să joace rolul principal pe care îl solicită situația, indiferent de considerentele epidemiologice și de cercetare necesare. Astăzi mai mult ca niciodată, soluția este împreună!", mai spune Gheorghe Borcean.

"Solicităm tuturor colegilor și colegelor noastre ca, indiferent de condiții, să nu se lase cuprinși de deznădejde, știut fiind că ei sunt aceia care trebuie să instruiască și să conducă celălalt personal în bătălia angajată, să nu răspundă primului impuls de a abandona lupta dar, totodată, să lupte pentru sănătatea lor la fel cum luptă pentru sănătatea pacienților lor", este apelul lansat de Gheorghe Borcean."Nu este ușor pentru nimeni dar mai ales pentru profesiile din sănătate în general și pentru profesia de medic în special. Aceștia își duc angajamentul social până la limită, oferind totul fiecăruia, mai presus de propriile interese personale. Competențele, timpul, vocația, sacrificiul nostru merită recunoașterea maximă. De aceea dorim să transmitem cetățenilor mesajul liniștitor că vom fi întotdeauna alături de ei și, prin urmare, vom fi fermi în concentrarea solicitărilor și contribuțiilor noastre către realitatea de azi. Profesiunea de medic cere măsuri urgente și eficiente. Aceste măsuri nu au nicio legătură cu ceea ce am fi putut face și nu am făcut și nici cu ceea ce va trebui să facem în viitor. Nu au nicio legătură cu dezbaterile politice, ci cu angajamente și unirea eforturilor", afirmă Gheorghe Borcean.Președintele Colegiului Medicilor are un îndemn și pentru români, cărora le cere să nu reducă măsurile de distanțare socială: "Rămâneți acasă! Este o obligație!", este mesajul lui Gheorghe Borcean.