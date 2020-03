Medic român din Franța despre coronavirus: Contactul prelungit cu cineva bolnav crește probabilitatea de a fi infectat. Dacă treci pe stradă pe lângă un bolnav, probabilitatea e practic zero

El a alcătuit un ghid cu măsurile de sănătate publică recomandate pentru evitarea/limitarea răspândirii virusului, ce se întâmplă în spitale în această situație, ce înseamnă consensul medical în cazul coronavirus și care este situația din România.



Cel mai important sfat al medicului Radu Lupescu este "să respectăm neapărat deciziile autorităților pentru a limita consecințele aceste crize sanitare și pentru a-i proteja pe cei dragi. Situația evoluează foarte rapid, iar concluziile de astăzi pot fi false mâine".

1. Consensul medical

Este vorba de o epidemie cu un nou virus numit SARS-Cov2 pentru ca seamănă cu cel care a provocat SARS in 2003. Numele bolii este Covid-19. In urma publicaților in reviste medicale știm că:





Contagiozitatea este destul de mare, R0 este de 2,2; Adică fiecare bolnav infectează in medie 2,2 persoane. Pentru gripă este de 1,3. Asta e destul de problematic pentru că inseamnă că răspândirea virusului poate fi rapidă.





Durata de incubație e in medie 5,2 zile (12 zile, cu un interval de încredere 95%). Adică dacă nu aveți nimic in două săptămani dupa un eventual contact sau călătorie in zona infectată, nu veți mai avea nimic.





Mortalitatea gripei este de cam 0,1%. In cazul acestui virus SARS-Cov2, este de 2-3% în China, dar pare a fi pe la 1% în afara Chinei. De reținut este că mortalitatea e de 15% pentru cei peste 80 de ani si de 8% intre 70 si 80 de ani. Cum se consideră că o mare parte din bolnavi sunt asimptomatici sau putin simptomatici este probabil că mortalitatea este mult mai mica.





2. Masurile de sanatate publică





In Franta există planuri făcute de mult timp pentru acest tip de cazuri. Ele au fost facute pentru SARS, MERS, Ebola șamd. Există un centru de referință in Paris si alte opt centre regionale de referință printre care Lille, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nancy;





In cadrul acesta au fost definite patru stadii ale epidemiei:





Stadiul 4: revenirea la normal





3. Ce se întamplă in spitale?

In ciuda acestei situații (deocamdată sub control), spitalele se pregătesc și spitalul universitar din Strasbourg a activat « planul alb » ieri, adică se pregatește pentru un aflux masiv de pacienți și pentru asta a decis anularea tuturor operaților chirurgicale ne urgente. Trebuie să vă spun aici că la spital, dar și la noi in clinica, facem mai multe execrcitii pe an pentru a verifica numărul de doctori disponibili, rapiditatea cu care putem elibera sali de operatii, care e capacitatea disponibila, paturi de terapie intensiva samd. Asta pentru a fi pregătiți pentru situații de urgență: accident de tren, atentat, epidemie...





4. În România

In România suntem înca în stadiul 1. Dar se va trece rapid la stadiul 2 și trebuie evitat neapărat răspândirea virusului, pentru că nu sunt sigur că țara noastră este pregătită să facă față unui aflux mare de pacienți care va apărea în mod sigur în stadiul 3. Fără să vorbim de lipsa de personal medical din sistem, de riscul de infectare, care e mai mare la personalul medical, de riscul de absenteism (din cauza fricii de contaminare) etc.





Concluzie (provizorie)

Trebuie să respectăm neapărat deciziile autorităților pentru a limita consecințele aceste crize sanitare și pentru a-i proteja pe cei dragi. Situația evoluează foarte rapid, iar concluziile de astăzi pot fi false mâine.



Radu Lupescu precizează că nu este virolog, ci medic specializat in anestezie si terapie intensivă și președintele asociației medicilor din clinica Rhéna de la Strasbourg, una dintre cele mai moderne clinici din Franța, și este implicat in organizarea clinicii pentru a face față acestei epidemii.De menționat că virusul este unul nou, iar medicii specialiști în boli infecțioase și epidemiologii subliniază că informațiile despre el sunt în dinamică și se pot schimba de la o zi la alta deoarece el este în faza de cercetare de început. De asemenea, există și informații potrivit cărora virusul poate suferi modificări pe măsură ce se răspândește, în condițiile în care nu există un vaccin împotriva lui și nici un tratament, ci doar medicamente care tratează simptomele infecției - cele mai frecvente fiind febra și tusea.Acum niște date importante: 80% din cazuri sunt benigne adica nu necesită trecerea pe la spital. Contagiozitatea e in general corelată cu gravitatea simptomelor; adică un contact prelungit cu cineva bolnav crește probabilitatea de a fi infectat pentru că crește numărul de viruși inoculați. Dacă treci pe stradă pe lângă un bolnav, probabilitatea e practic zero.intrarea virusului într-un biotop; scopul in această fază este impiedicarea intrării virusului.difuzarea virusului; scopul e limitarea răspândirii virusului.epidemie; scopul este limitarea consecințelor epidemiei si salvarea cât mai multor vieți.In Franța, la ora la care scriu acest mesaj suntem in stadiul 2, dar cu doua «clustere» unul in sudul Alsaciei si altul langa Paris, unde sunt un număr mare de bolnavi.Am fost in aceasta seară in reuniune, în care am elaborat strategia pentru aceasta săptămână si strategia in caz de trecere in stadiul 3, care presupune inchiderea școlilor, limitarea drastică a adunărilor, și de fapt este vorba de oprirea practic a activității economice. Trecerea la aceasta fază se va face cu mare grijă pentru că poate avea consecințe nefaste: dacă copiii sunt acasă, un părinte trebuie sa stea cu ei și riscăm să avem deficit in personal paramedical sau chiar medical.Sa nu uitam ca riscul este mare de a avea supramortalitate printre pacienții cu alte patologii, din cauza saturării sistemului sau din cauza panicii create.