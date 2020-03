Coronavirus - Rafila: În România, avem 200-250 de epidemiologi, în condițiile în care doar în Wuhan erau 9.000

"La Wuhan, întotdeauna, dacă exista un caz nou, toată ancheta era făcută de această echipă. Elementul protejării resursei umane în România, și anume cei care fac testarea în laborator. Aici nu e vorba doar de echipament în sine. Dincolo de asta trebuie să ai personalul. Avem 200-250 de epidemiologi, în condițiile în care doar în Wuhan erau 9.000”, a declarat pentru Mediafax Alexandru Rafila.El a vorbit și despre posibilitatea ca anul viitor în România sa apară un vaccin împotriva coronavirusului."Una e să îl avem și alta e să îl avem disponibil. Vaccinul va fi făcut de unul, doi producători și apoi va fi o concurență între state. Noi am avut Institutul Cantacuzino și nu am avut nevoie de alt producător pentru vaccin”, a adăugat Alexandru Rafila.Până la acest moment, în România au fost confirmate 15 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus - în București și în 8 județe, fiind vorba despre persoane venite din Italia sau care au intrat în contact cu aceștia. Cinci dintre pacienți s-au vindecat și sunt în continuare spitalizați 10 oameni. Sunt în carantină 27 de persoane, iar alți 11.198 sunt izolate acasă. De la ora 12.00 s-au suspendat toate cursele aeriene către și dinspre Italia. De asemenea, cetățenii români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran și Coreea de Sud către România, cu escală, vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul țării noastre. La ora 16.00 are loc noua reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, unde cel mai probabil se va decide închiderea școlilor.