Scenariul cel mai frecvent în cazul infecției cu coronavirus: se instalează și trece ca o răceală, iar fiecare dintre noi a avut "cel puțin o dată coronavirus"

​Coronavirusurile fac parte dintre "virusurile guturaiului", iar fiecare dintre noi a avut, de-a lungul vieții, "cel puțin o infecție cu coronavirus" - o formă mai veche și mai ușoară, a explicat, într-un interviu acordat HotNews.ro, Cătălin Apostolescu, medic specialist în boli infecțioase și purtătorul de cuvânt al Institutului Matei Balș. De altfel, chiar și în cazul noului tip de coronavirus, care este "o idee mai agresiv", scenariul cel mai frecvent este cel în care infecția cu virusul "se instalează ca o răceală și trece ca o răceală - cam 95% din cazuri", confirmă, în interviul acordat HotNews.ro, și medicul Adrian Marinescu, și el specialist în boli infecțioase la Institutul Balș, cel mai mare spital de boli infecțioase din România.

Medicul Cătălin Apostolescu / Foto: Știința 360 - Facebook



România folosește cea mai sigură și modernă metodă de testare

De altfel, Cătălin Apostolescu spune că faptul că sunt foarte multe forme ușoare le pune și probleme medicilor: "Faptul că sunt foarte multe forme ușoare ne pune nouă, medicilor, o foarte mare problemă de diagnostic în a deosebi ce este noul coronavirus de ce este un guturai banal, o gripă, o rinită sau o sinuzită. Cel puțin la formele care sunt ușoare, simptomatologia este foarte nespecifică: poate fi confundată foarte ușor infecția cu coronavirus cu alte infecții mai mult decât banale."Cele mai multe cazuri grave apar la persoanele în vârstă, care au și alte afecțiuni, potrivit medicului Adrian Marinescu: "Cu siguranță persoane în vârstă, peste 70 de ani, în primul rând, și cei care au și afecțiuni preexistente. De obicei, persoana în vârstă are mai degrabă afecțiuni preexistente - afecțiuni respiratorii, pulmonare, cardiace, hepatice și așa mai departe."Medicul Cătălin Apostolescu atrage însă atenția că acest lucru nu reprezintă o regulă și că au existat inclusiv cazuri în care infecția cu virusul a provocat forme grave de îmbolnăvire la tineri, cel mai celebru caz fiind cel al medicului chinez de 32 de ani care "a dat primul alarma" în legătură cu virusul și care a murit: "Este adevărat că marea majoritate a cazurilor grave au apărut la persoane în vârstă, care au și alte afecțiuni, dar au fost cazuri în China, precum cazul acelui medic care a dat primul alarma, care avea 32 de ani. Și care a murit. Și la tineri pot să apară, este adevărat că frecvența este mai mică decât la bătrâni, dar și la tineri pot să apară și să fie o formă agresivă."Spitalele românești folosesc, în acest moment, cea mai sigură și mai modernă tehnică de testare pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus, spun, la unison, cei doi medici de la Institutul Matei Balș."Varianta cea mai bună este testarea prin biologie moleculară genetică, prin intermediul PCR (Polymerase Chain Reaction). Este practic ca o viremie pentru hepatita B sau C. Testul PCR are o durată de 4 ore din momentul introducerii probelor în aparat. Intervalul de 4 ore este intervalul potrivit pentru a obține un rezultat concludent. Acest test, chiar dacă iese negativ, nu exclude cu totul infecția la pacienții cu risc mare", spune medicul Adrian Marinescu.L-am întrebat pe medicul Cătălin Apostolescu cum decurge exact această testare: "Este cea mai sigură și cea mai modernă tehnică de testare, se numește, prescurtat, PCR (Polymerase chain reaction). Practic, se ia acud nucleic - că este ADN, că este ARN - de la microbul pe care vrem să îl identificăm și se polimerizează. Asta înseamnă că metoda este foarte precisă și permite inclusiv exprimarea de ordin cantitativ - adică nu îmi spune doar dacă un microb este sau nu este, îmi spune și cât este. Putem de exemplu face niște comparații - am microbul, i-am dat un tratament, am văzut că înainte de tratament avea, să zicem, un milion de microbi și după tratament a ajuns la 100. Metoda îmi permite atât identificarea calitativă, cât și cantitativă a microbului. Din anumite puncte de vedere, este un lucru extraordinar de bun."