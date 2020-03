Spitalul de 30 de milioane de euro pe care îl construiesc peste 300 de mii de români: Cred că românii aveau nevoie de un proiect în care să creadă

Spitalul, care ar urma să își deschidă porțile în anul 2021, este mai mult decât un spital pentru copiii bolnavi de cancer: este un simbol al frustrării românilor față de lipsa de soluții pentru sistemul de sănătate a tuturor guvernelor care s-au succedat și al faptului că cetățenii pot să găsească propriile soluții la problemele țării în care trăiesc, notează jurnaliștii britanici.





Anul trecut, un antreprenor român a inaugurat o porțiune simbolică de un metru de autostradă pe care a construit-o singur, exasperat de faptul că autoritățile nu reuseșc să construiască autostrăzi.











Începând din anul 2015 și până astăzi, peste 300.000 de oameni și peste 4.000 de companii au donat mai mult de 30 de milioane de euro pentru primul spital din România construit integral din donații. Trupa Metallica a donat, în august anul trecut, după un concert la București, 250.000 de euro pentru spital, amintesc jurnaliștii de la The Guardian."Cred că românii aveau nevoie de un proiect în care să creadă pentru că în ultimii 30 de ani nu s-a construit nimic, nici drumuri, nici spitale, nici infrastructură", spune Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, care construiește spitalul."Inițial am vrut să renovăm secția de oncologie din Spitalul de copii Marie Curie", a povestit Oana Gheorghiu pentru The Guardian, subliniind că Asociația Dăruiește Viață a făcut același lucru și la Spitalul de copii din Timișoara. Apoi, Oana Gheorghiu și echipa Dăruiește Viață au descoperit că că ar fi mai ușor să construiască o nouă structură decât să o renoveze pe cea existentă, care a fost construită la sfârșitul anilor '70.Oana Gheorghiu, care era studentă la momentul Revoluției din 1989, le-a mai povestit jurnaliștilor britanici că sistemul de sănătate din România nu a avut parte de îmbunătățiri în ultimii 30 de ani. "De fapt, este chiar mai rău decât a fost în perioada comunistă, deoarece infrastructura nu a fost deloc dezvoltată", adaugă ea.După căderea regimului comunist, în anul 1989, România a rămas în urmă în ceea ce privește investițiile publice. În plus, România are cele mai mici cheltuieli cu asistența medicală ca procent alocat din PIB - doar jumătate din media Uniunii Europene, potrivit celor mai recente cifre publicate de Eurostat.În același timp, în fiecare an, mii de medici și asistente medicale părăsesc țara pentru locuri de muncă mai bine plătite în străinătate, iar corupția și scandalurile continuă să afecteze grav sistemul medical, notează The Guardian.