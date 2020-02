Senatorii au scos spitalele private din ultima ordonanță pe Sănătate a Guvernului Orban / Coplata amânată cinci ani

Spitalelor și clinicilor private li se interzice prin lege să perceapă vreo sumă suplimentară (coplată) de la acești pacienți.

Bolnavii cronici înscriși în programele naționale de sănătate vor avea posibilitatea să aleagă ei singuri unde vor să se trateze: la stat sau la privat.

Pacienții care reprezintă urgențe vor fi preluați cu ambulanța și transportați la cel mai apropiat spital (de stat sau privat, dintre cele care vor oferi servicii medicale de urgență).

Pacienții cu urgențe medicale care nu sunt preluați cu ambulanța vor avea posibilitatea să se prezinte la Unitatea de Primiri Urgențe a unui spital de stat sau a unuia privat, care oferă servicii de urgență.

Lista spitalelor private care vor oferi servicii medicale de urgență decontate integral va fi stabilită prin Ordin al ministrului Sănătății.



În cazul bolnavilor cronici, o serie de tratamente se decontau deja de ani de zile la privat, dar numai acolo unde capacitatea spitalelor de stat era depășită. Radioterapia pentru bolnavii de cancer și dializa pentru pacienții cu insuficiență renală se decontează deja masiv în sistemul privat.

Astfel a fost eliminată prevederea potrivit căreia bolnavii cronici înscriși în programele naționale de sănătate pot alege unde se tratează, la stat sau la privat. În aceste condiții rămâne în vigoare prevederea din lege potrivit căreia serviciile în privat pot fi furnizate dacă acestea excedează capacității furnizorilor publici.De asemenea, coplata pentru servicii medicale prestate de sistemul privat se amână până la 21 aprilie 2025, potrivit unui amendament adoptat.Totodată, a fost abrogată prevederea care permitea privaților accesul la servicii medicale de urgență."Am decis să abrogăm articolele şi alineatele care se referă la situaţia furnizorilor privaţi. Am prorogat termenul privind introducerea coplăţii de la 2021 la 1 aprilie 2025. Cei care doresc să participe în programele naţionale de sănătate pot să o facă, însă fără să perceapă nişte sume în plus din partea pacienţilor pentru acordarea acestor servicii medicale", a precizat preşedintele Comisiei pentru sănătate, senatorul Laszlo Attila, citat de Agerpres.Acesta a adăugat că, dacă ordonanţa ar fi fost respinsă integral, ar fi intrat în vigoare actul normativ de anul trecut şi ar fi existat riscul ca pacienţii să plătească imediat în plus furnizorilor privaţi de servicii medicale."Dacă noi am fi respins ordonanţa în integralitatea sa, atunci ar fi intrat în aplicare ordonanţa de anul trecut, adică după ce se pronunţau plenul Senatului, respectiv plenul Camerei Deputaţilor, exista riscul ca ea să intre în vigoare şi de mâine să plătim coplată în anumite situaţii dacă ne adresăm furnizorilor privaţi", a explicat senatorul.Ce se prevede în OUG:Proiectul privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, va fi supus dezbaterii plenului Senatului în calitate de primă Cameră sesizată.