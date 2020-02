Reprezentanții spitalelor private: Ordonanța adoptată recent "nu rezolvă problema accesului pacientului la servicii medicale", în forma sa actuală

​Reprezentanții spitalelor private avertizează că Ordonanța de Urgență adoptată recent "nu rezolvă problema accesului pacientului la servicii medicale, în forma sa actuală". Concret, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private, care reprezintă cele mai cunoscute spitale și clinici private din România - Medlife, Sanador, Regina Maria, Polisano, Monza, Medicover, Ponderas, Synevo - cere ca serviciile medicale să fie decontate de statul român "la valoarea lor reală". CNAS decontează în acest moment serviciile medicale la prețul din spitalul de stat, iar în spitalele private, prețul serviciului este de câteva ori mai mare. Cum OUG adoptată recent interzice spitalelor private să perceapă coplată de la pacient, nu este clar cum poate funcționa OUG privind spitalele private, despre care s-a vorbit atât de mult în ultima perioadă, și de unde va fi acoperită diferența de bani.





Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private, a declarat, pentru HotNews.ro, că "Am avut discuții în ultima perioadă cu reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Casei de Asigurări și urmează să lucrăm pe tarifele de decontare. Tarifere trebuie majorate și urmează în perioada următoare să avem niște discuții pe această temă. În primul rînd pe partea de programe naționale trebuie clar majorate tarifele, adică altfel nu ai cum, iar pe de altă parte, și la restul serviciilor decontate prin contractul cadru: analize medicale, radiologie și așa mai departe, unde mai trebuie un pic ajustate tarifele, pentru că nu s-a mai umblat la ele de zeci de ani."











Bolnavii cronici - care suferă de boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli neurologice, tuberculoză, HIV/SIDA, boli rare etc.

Pacienții care reprezintă urgențe medicale. Pacienții care fac parte din aceste două categorii ar urma să fie tratați în spitale private, fără să scoată niciun ban din buzunar, în baza Ordonanței de Urgență publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial. Statul a promis că va deconta integral tratamentul lor.

Când s-ar putea aplica. OUG privind spitalele private nu poate fi oricum aplicată în acest moment, deoarece este necesară și o Hotărâre de Guvern care să conțină normele de aplicare și lista spitalelor private care vor oferi aceste servicii medicale.

Spitalelor și clinicilor private li se interzice prin lege să perceapă vreo sumă suplimentară (coplată) de la pacienții cronici și de la cei care reprezintă urgențe medicale, prevede Ordonanța de Urgență.

De asemenea, aplicarea unei unei OUG adoptate anul trecut de fostul Guvern, care prevedea că orice serviciu medical poate fi decontat parțial de stat la spitale și clinici private (la valoarea decontată la stat), iar diferența este plătită de pacient (coplată) a fost prorogată de actualul Guvern până la 1 aprilie 2021.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) reprezintă cele mai cunoscute spitale și clinici private din România: Medlife, Sanador, Regina Maria, Polisano, Monza, Medicover, Centrul Medical Academica, Ponderas, Synevo, Neolife, Hiperdia etc. Membrii PALMED au o cotă de 70% din piața serviciilor medicale private din România.

PALMED cere creşterea tarifelor decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea costurilor reale ale serviciilor medicale.

Casa de Asigurări de Sănătate decontează în acest moment serviciile medicale la prețul din spitalul de stat, iar în spitalele private, prețul serviciului este de câteva ori mai mare. Nu este clar de unde va fi acoperită această diferență.

PALMED cere constituirea de urgenţă a unui grup de lucru la nivelul factorilor de decizie pentru discutarea şi aprobarea unor tarife corecte.

Faptul că serviciile medicale nu sunt decontate de CNAS la valoarea reală în acest moment, ci la o valoare mai mică, și că este necesară o recalculare a decontărilor, a fost recunoscut public recent de ministrul demis al Sănătății, Victor Costache, și de șefa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adela Cojan.

Atât Victor Costache, cât și Adela Cojan, au anunțat că iau în calcul o recalculare a decontărilor serviciilor medicale.

În plus, reprezentanții PALMED spun că sistemul public beneficiază de sume suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor reale realizate pentru furnizarea serviciilor medicale, având mai multe surse de finanţare - fonduri de la Ministerul Sănătății, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi, în anumite cazuri, un buget suplimentar oferit de administraţiile publice locale. De cealaltă ăarte, un spital privat are două surse de finanțare: private și fonduri de la CNAS. Ei consideră că "prorogarea introducerii contribuţiei personale (coplată) până la 1 aprilie 2021 are menirea de a perpetua această politică de discriminare a furnizorilor de servicii medicale private."









Lista programelor naționale de sănătate (boli cronice) pentru care tratamentul ar urma să fie decontat la privat (pacientul poate opta singur între stat și privat):

I. Programe ale Casei de Asigurări de Sănătate: 1.Programul național de boli cardiovasculare; 2.Programul național de oncologie; 3.Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive); 4.Programul național de diabet zaharat; 5.Programul național de tratament al bolilor neurologice; 6.Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei; 7.Programul național de tratament pentru boli rare; 8.Programul național de sănătate mintală; 9.Programul național de boli endocrine; 10.Programul național de ortopedie; 11.Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană; 12.Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică; 13.Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice; 14.Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță. II. Programe ale Ministerului Sănătății: 1.Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV; 2.Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; 3.Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat; 4.Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică; 5.Programul național de tratament dietetic pentru boli rare; 6.Programul național de sănătate a femeii și copilului.







Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private, afirmă că "Serviciile medicale oferite în sistemul privat nu mai pot fi asigurate la actualele tarife decontate de stat, care nu sunt corelate cu costurile reale. Trebuie găsită o soluție corectă. Este necesar ca banii să urmeze pacientul, iar dacă actul medical poate fi făcut în condiţii optime şi la un cost corect în România, atunci aşa este normal să se întâmple. Statul român decontează peste 130 de milioane de euro anual pentru intervențiile efectuate în străinatate de pacienții români. Cel puțin o parte dintre aceste intervenții se pot realiza și în România, în sistemul privat. Nu este firesc să decontezi din bugetul public sume de câteva ori mai mari spitalelor și clinicilor din străinătate, pentru servicii care se pot realiza, în aceleași condiții, la noi în țară."