Copilul de 4 ani din Pitești care intrase în comă după o anestezie la cabinetul stomatologic a murit

Copilul de 4 ani care intrase în comă după ce i s-a făcut anestezie totală la o clinică stomatologică din Pitești a murit, a anunțat medicul Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din București. Băiețelul de 4 ani a intrat în stop cardio-respirator în urmă cu o jumătate de oră și nu a mai putut fi resuscitat, a declarat medicul Raluca Alexandru pentru HotNews.ro. Ministerul Sănătății anunțase ieri că micuțului i-a fost făcută anestezie generală, deși clinica stomatologică nu are autorizație pentru a face anestezii totale.

Medicul Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu, a precizat că părinții băiețelului de 4 ani au fost lângă el în momentul decesului.



Copilul de 4 ani era în moarte cerebrală și respira doar cu ajutorul aparatelor, declarase miercuri la prânz purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, medicul Raluca Alexandru, pentru HotNews.ro: "S-a efectuat, în prezența părinților, ElectroEncefaloGrama, care a arătat lipsa activității cerebrale. Copilul respiră doar susținut de aparate", a explicat medicul Raluca Alexandru.

Direcția de Sănătate Publică a decis interzicerea anesteziilor generale (analgosedare) în toate cele cinci cabinete medicale din clinica stomatologică de la Piteşti și a amendat clinica cu 20.000 de lei. O anchetă a DPS și a Ministerului Sănătății este în derulare, iar ministrul Victor Costache a declarat astăzi că, cel mai probabil, cazul va ajunge pe mâna procurorilor.



Victor Costache: Cabinetele stomatologice folosesc anestezia generală fără autorizație, este o practică

Spitalul Grigore Alexandrescu anunțase încă de ieri că starea copilului este extrem de gravă

Cabinetul stomatologic din Pitești unde unui copil de 4 ani i s-a făcut rău și a intrat în comă după ce i s-a făcut anestezie nu are aprobată în structura sa de funcționare, conform autorizației sanitare de funcționare, o secție de ATI (Anestezie-Terapie Intensivă), a anunțat ieri Ministerul Sănătății. Practic, copilului i s-a făcut anestezie totală, cu toate că acest cabinet nu avea voie, conform autorizației de funcționare, să facă anestezii totale, dacă nu deține și o secție ATI. Cabinetul nu are înscrisă în autorizația sanitară de funcționare obiectul de activitate anestezie-analgo-sedare, a precizat Ministerul Sănătății.Clinica stomatologică din Pitești a fost amendată de Direcția de Sănătate Publică Argeș cu 20.000 de lei pentru nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația de funcționare.Cabinetele stomatologice din România folosesc pe scară largă anestezia generală intravenoasă cu propofol, fără să aibă autorizații pentru a folosi anestezia generală, iar aceasta reprezintă o practică, nu un fenomen punctual, a afirmat marți ministrul Sănătății. Victor Costache a adăugat că "se va acţiona ferm şi se va merge până la închiderea totală a unității şi suprimarea acestor autorizaţii de funcţionare a acestor instituţii"."De îndată ce vom avea sesizări, vom transmite un ordin în teritoriu şi, când ştim de aceste situaţii punctuale, se va acţiona ferm şi se va merge până la închiderea totală a autorizaţiei şi suprimarea acestor autorizaţii de funcţionare a acestor instituţii", spunea ieri Victor Costache."Este o dramă şi suntem alături de familie. Suntem revoltaţi să ştim că este o practică şi mă bucur că avem şansa să transmitem acest mesaj întregii ţări şi tuturor celor care în cabinete stomatologice folosesc fără autorizare această anestezie generală intravenoasă cu propofol. Din câte ştiu eu a fost un cocktail cu propofol dormicum fără a respecta normele minime de securitate. Anestezia generală poate fi dată în structuri sanitare acreditate. Nu putem da anestezie generală unde considerăm că se poate da anestezie generală. Transmitem un mesaj medicilor anestezişti să înceteze aceste practici. Din păcate nu este un fenomen punctual. Se întâmplă pe larg la nivel naţional. A trebuit să se întâmple o tragedie ca să fie demascat acest fenomen şi vă transmit fermitatea echipei noastre pentru a înceta aceste practici", a subliniat ministrul Sănătății."Vom lucra împreună cu echipele noastre de control, împreună cu colegii din Colegiul Medicilor pentru a sancţiona imediat şi ferm orice altă practică de acest gen. De îndată ce vom avea sesizări, vom transmite un ordin în teritoriu şi, când ştim de aceste situaţii punctuale, se va acţiona ferm şi se va merge până la închiderea totală a autorizaţiei şi suprimarea acestor autorizaţii de funcţionare a acestor instituţii. (...) Anestezia generală pe venă este o procedură care devine sigură când este practicată într-o instituţie sanitară unde ... există întotdeauna riscul ca această anestezie, dacă nu este monitorizată, pacientul să trebuiască să fie intubat rapid. Cum poţi intuba un pacient într-un cabinet de anestezie dacă nu este ventilator?", a adăugat Victor Costache.Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu anunțaseră încă de ieri că starea copilului este extrem de gravă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu spunea ieri că băiețelul de 4 ani este internat la reanimare, intubat și ventilat mecanic. Copilul a făcut stop cardio-respirator la stomatologie în urma unei anestezii generale și a fost resuscitat total, a precizat medicul Raluca Alexandru. Băiețelul de 4 ani a ajuns în cursul serii de luni la spitalul din Pitești în stare extrem de gravă, instabil hemodinamic, după un stop cardio-respirator resuscitat cu câteva ore înainte. El a fost transferat ulterior la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din București.Copilului de 4 ani i s-a făcut rău luni, la cabinetul stomatologic din Pitești, la scurt timp după anestezie, iar o asistentă a sunat la 112, băiețelul fiind preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul de Pediatrie din Pitești. De acolo, copilul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti.Pentru a avea dreptul să facă anestezii totale, cabinetul stomatologic ar fi trebuit să aibă în structura sa o secție ATI (Anestezie-Terapie Intensivă), însă conform autorizației sanitare de funcționare, clinica nu are în structură o astfel de secție.Copiii atât de mici au nevoie adesea de anestezie totală pentru a sta nemișcați în timpul intervențiilor stomatologice sau a altor tipuri de intervenții medicale, însă cabinetul stomatologic din Pitești nu este autorizat, conform legii, pentru a face anestezii totale.Clinica stomatologică din Pitești are autorizație sanitară de funcționare (ASF) eliberată de DSP Argeș cu nr.170 din 28.07.2016 pentru obiectul de activitate consultații și tratamente în specialitățile medicină dentară și ortodonție. Din ASF nu reiese că acest cabinet ar avea în structura de functionare o secție de ATI, nici obiectul de activitate anestezie-analgo-sedare, este concluzia la care a ajuns Ministerul Sănătății, după primele verificări.O anchetă în acest caz a Ministerului Sănătății și a Direcției de Sănătate Publică Argeș este în derulare. Ancheta inspectorilor sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș a fost demarată la solicitarea Ministerului Sănătății.Inspectorii sanitari argeșeni verifică condițiile în care s-a acordat asistența medicală copilului, respectarea protocoalelor medicale și a legislației în vigoare privind acordarea anesteziei, autorizația sanitară de funcționare a clinicii, condițiile igienico–sanitare din unitate.