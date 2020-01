2 ani și jumătate de când proiectul legii vaccinării e blocat în Parlament. Apelul românului care a fondat cel mai mare grup pro-vaccinare de pe internet: E o prioritate de siguranță națională

Ovidiu Covaciu, fondatorul celui mai mare grup pro-vaccinare de pe internet







Coaliția România Sănătoasă lansează un apel către toate partidele politice din România să susțină adoptarea legii vaccinării în Parlament:



Pentru a evita dezbateri aprinse care să se finalizeze cu întârzierea Legii Vaccinării amintim tuturor actorilor politici faptul că:





1. Au existat două dezbateri publice despre Legea Vaccinării în care publicul a avut ocazia să aducă îmbunătățiri și modificări.





2. Au existat trei dezbateri despre Legea Vaccinării în comisiile de sănătate ale Senatului și Camerei Deputaților.





3. Toți liderii partidelor parlamentare, Ministrul Sănătății Victor Costache, Premierul Ludovic Orban și chiar și Președintele României s-au exprimat anterior susținând Legea Vaccinării.





4. Societățile profesionale precum Societatea Națională a Medicilor de Familie și Colegiul Medicilor din România și-au exprimat deja susținerea pentru Legea Vaccinării.



Data: 28.01.2020

Ana Măiță, Asociația Mame pentru Mame

Ovidiu Covaciu, Societatea Raționalistă Română"









În scopul asigurării consistenței deciziilor politice, în special în scopul protejării sănătății publice, Coaliția România Sănătoasă amintește politicienilor pozițiile lor anterioare pe subiectul Legii Vaccinării:





Klaus Iohannis, președintele României:

”Eu sunt de părere că vaccinarea trebuie să fie obligatorie și trebuie să se facă în niște campanii care sunt inclusiv mediatic susținute și explicate oamenilor”.





„Nu sunt medic, nu pot emite o opinie profesională, dar evident că pledez în favoarea vaccinării obligatorii”.





”Constituția României precizează că «statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.”





”Principiul în sine (al vaccinării obligatorii - n.r.) este unul corect, pe care îl susțîn, o să vedem dacă sunt necesare diverse circumstanțieri, dar principiul de fond este acesta - vaccinarea cred că este un drept la viată al copiilor și asta e dincolo de eventuale considerente pe care le are un părinte sau altul. Ceea ce este deja confirmat și dovedit medical e cazul să folosim, trebuie să ieșim din logică unor principii de Ev mediu”.





”Cred că vaccinarea nu ar trebui să fie un subiect de controversă, nu ar trebui să existe o dezbatere în jurul ideii dacă ne vaccinăm sau nu copilul, ci, mai degrabă, cred că ar trebui să existe o dezbatere despre cum să îmbunătățim modul în care instituțiile statului lucrează și creează condiții pentru ca rata vaccinării să crească și să atingă din nou plasa de siguranță. Aici ar trebui să fie, de fapt, miza acestei legi. Din păcate, discuția în jurul acestei legi s-a dus în cealaltă parte, s-a dus pe falsa problemă dacă ne vaccinăm sau nu copiii.”





”Domnul profesor Streinu-Cercel, în calitate de medic, a susținut foarte clar obligativitatea vaccinării. Dacă obligăm sistemul, dacă obligăm medicii, este corect să folosim modelul utilizat al altor țări europene prin care vaccinarea este obligatorie".





"Proiectele de lege esențiale pentru sănătatea românilor ar trebui să treacă rapid prin Parlament și să nu mai fie ținute în sertar".





”Mulți copii nevaccinați se îmbolnăvesc și mulți își pierd viața din cauza dezinformării și inconștienței părinților. În România, vaccinarea trebuie să devină obligatorie”.





„Consider că și România are nevoie de o lege a vaccinării, una care să pună capăt situației grave a îmbolnăvirilor din rândul celor mici. Despre această lege se vorbește de foarte mult timp, însă nimeni nu a dus la capăt proiectul legislativ. Prin această lege trebuie să instaurăm normalitatea în privința vaccinării copiilor. În acest sens, susțin proiectul pe care premierul și Guvernul îl vor propune în privința reglementării vaccinării”.





"Discuția despre obligativitatea vaccinării este de Secolul 19! Sănătatea copiilor este responsabilitatea părinților dar și a Statului (dacă părinții nu își exercită obligațiile)! Așa cum toți suntem de acord că un copil trebuie să meargă la scoală (indiferent de opinia părinților) sau că nu poate fi înfometat (dacă vrea mama să fie top model) sau bătut că să joace fotbal (cum vrea tata)!!! Clar, nu?."





"Am participat la toate dezbaterile pe Legea vaccinării, la Comisia de Sănătate a Senatului. Am fost acolo să văd care sunt problemele, care sunt nemulțumirile, s-a reușit acolo introducerea unor modificări care înlesnesc și încearcă să rezolve problemele acelora care nu cred în acest calendar obligatoriu de vaccinări. Vom continuă această muncă și la nivelul Camerei Deputaților și ne vom poziționa de partea unor vaccinuri și obligativitatea vaccinării."





Cea mai gravă epidemie de rujeolă din Europa și un proiect de lege blocat de 2 ani și jumătate în Parlament România are un proiect de lege a vaccinării care stă blocat de doi ani și jumătate în Parlament, chiar dacă țara noastră a fost afectată, în ultimii ani, de cea mai gravă epidemie de rujeolă de pe continent și de o epidemie de gripă, la începutul anului trecut.



Cea mai gravă epidemie de rujeolă din Europa și un proiect de lege blocat de 2 ani și jumătate în Parlament România are un proiect de lege a vaccinării care stă blocat de doi ani și jumătate în Parlament, chiar dacă țara noastră a fost afectată, în ultimii ani, de cea mai gravă epidemie de rujeolă de pe continent și de o epidemie de gripă, la începutul anului trecut.

Proiectul legii vaccinării a fost elaborat de Ministerul Sănătății și trimis în Parlament în vara anului 2017, în mandatul de ministru al Sănătății al lui Florian Bodog. Proiectul de lege a trecut rapid de Senat, însă este blocat din toamna anului 2017 la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.













Așteptat cu nerăbdare de medici, care se plâng că în țara noastră "mor copii de boli care pot fi prevenite prin vaccinare", dar considerat "controversat" de adepții curentului anti-vaccin, proiectul de lege aduce câteva prevederi-cheie: obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, posibilitatea ca părinții care refuză să își vaccineze copiii să fie amendați, obligativitatea ca Ministerul Sănătății să asigure, în avans, un stoc de vaccinuri cel puțin egal cu necesarul anual și interzicerea accesului unui copil nevaccinat în comunitate (grădiniță sau școală) în cazul în care în comunitatea respectivă are loc o epidemie.



Proiectul de lege riscă însă să fie golit de conținut: 95 de parlamentari (majoritatea PSD) susțin o serie de amendamente depuse de deputatul PSD Cristina Dumitrache, care vrea "eliminarea sancțiunilor excesive".



De ce stagnează proiectul de lege în Parlament? Președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, Corneliu Buicu (PSD), pune întârzierea pe seama "dezbaterilor ample". În schimb, vicepreședintele Comisiei de Sănătate, Emanuel Ungureanu (USR), vorbește despre "dezinteres și lipsă de voință politică la nivelul coaliției majoritare" și acuză că "e plin PSD-ul de filosofi ai păducelului".



Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societătii Naționale de Medicina Familiei, a declarat pentru HotNews.ro că, în cazul în care proiectul de lege va fi modificat așa cum propune Cristina Dumitrache, legea va deveni inutilă.



În ultimii ani, au existat periodic crize ale vaccinului ROR sau stocuri insuficiente, medicii de familie și părinții plângându-se uneori că nu găsesc vaccinul. Și Ministerul Sănătății a admis că uneori au existat "sincope" în aprovizionarea cu ROR.



De asemenea, vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) are cea mai mare rată de refuz dintre vaccinurile din România și înregistrează o valoare mai mare de refuz în mediul urban decât în cel rural, arată datele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică.



Scepticismul cu privire la siguranța vaccinurilor este la un nivel ridicat în Europa, iar România este una dintre țările cu cele mai puternice mișcări anti-vaccinare, alături de Polonia, Ucraina și Italia, scria în toamna trecută The Wall Street Journal.









Legea vaccinării este o prioritate de siguranță națională, subliniază Coaliția România Sănătoasă."Coaliția România Sănătoasă face apel la responsabilitate și acțiune urgentă din partea tuturor partidelor politice în numele sănătății publice din România:Legea Vaccinării nu poate deveni subiect de controverse politice. Este responsabilitatea tuturor partidelor politice să o adopte.Coaliția România Sănătoasă a luat act cu surprindere și în același timp încântare de interesul crescut al politicienilor de a debloca Legea Vaccinării în contextul amenințărilor interne și externe la adresa sănătății populației.Legea vaccinării a intrat în blocaj instituțional în urmă protestelor gălăgioase a mișcării anti-vaccinare lăsând copiii României pradă unei epidemii cu aproape 20 de mii de cazuri de rujeolă și 64 de decese.Legea vaccinării în formă ei corectă, care să asigure, prin obligativitate, vaccinarea tuturor copiilor apți medical este fundamentală pentru întărirea prevenției în România, creșterea acoperirii vaccinale și oprirea epidemiilor care îmbolnăvesc copiii. De asemenea este fundamentală pentru îmbunătățirea logisticii din jurul Planului Național de Vaccinare, de la campanii de informare la întărirea lanțului de frig.Fără Legea vaccinării statul român nu știe de fapt care este rată de acoperire a vaccinării, nu oferă medicilor vaccinatori soluții de actualizare a informațiilor și nu protejează copiii vulnerabili din familii fără acces la servicii medicale.Speriați de termenul de ''obligativitate'' politicienii pare că au uitat că obligativitatea este un concept legal legitim și necesar în politicile pentru sănătatea și siguranță publică. O paralelă simplu de făcut poate determina o mai bună înțelegere a acestui mecanism social și o acceptare mai ușoară a conceputului legal de obligativitate: legea nu permite șofatul după ce consumi băuturi alcoolice pentru că poți ucide din culpă pe cineva. La fel, legea nu trebuie să permită să refuzi vaccinarea fără motiv medical pentru că poți ucide din culpă pe cineva.Conform cu sondajul INSCOP comandat de Societatea Națională de Medicina Familiei, peste 81% dintre români sunt de părere că vaccinarea copiilor este necesară.Fără Legea Vaccinării, România nu va avea un Grup Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare, o solicitare a Organizației Mondiale a Sănătății către toate țările cu legislație modernă în domeniul imunizărilor.