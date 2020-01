Ministerul Sănătății va elabora o strategie națională pentru pacienții cu arsuri, la peste 4 ani de la incendiul din clubul Colectiv

În prima ședință de lucru a fost stabilită metodologia de lucru, dar și aspecte privind situația actuală a pacienților cu arsuri.









Un mecanism de transfer al marilor arși în străinătate a fost elaborat de supraviețuitori ai incendiului din Colectiv împreună cu fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea. Mecanismul ar urma să fie rediscutat de noul grup de lucru, în cadrul elaborării strategiei naționale pentru pacienții cu arsuri.



Ministerul Sănătății i-a invitat să participe în grupul de lucru pe reprezentanții autorităților publice din domeniu, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate, reprezentanții pacienților, specialiști în domeniu, toți cei care sunt implicați în asigurarea asistenței medicale pentru pacienții cu arsuri- managerii unităților cu paturi de arși, șefi de secție, dar și cu transportul acestora- reprezentanți ai serviciilor de ambulanță, reprezentanți DSU."În România, ne confruntăm cu un număr mare de pacienți cu arsură, iar problematica acestui tip de pacient este una complexă, nu numai de natură medicală. Pentru noi este importantă calitatea vieții pacientului și vrem să punem la punct o strategie pe termen mediu pentru asigurarea asistenței medicale la standarde europene pentru acești pacienți. Am chemat alături de noi atât reprezentanții pacienților, cât și pe cei care sunt implicați, zilnic, în tratarea acestora și am discutat despre problemele existente în ceea ce privește transportul, resursa umană și infrastuctura din domeniu", afirmă Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății.România are doar 5 unități funcționale pentru îngrijirea arșilor grav - două unități deschise toamna trecută la Iași și Timișoara, considerate cele mai moderne din țară, una la Spitalul Județean din Brașov, amenajată de medicul Dan Grigorescu dintr-o sponsorizare, și câte una la Spitalul de Arși și Spitalul Floreasca din București.Unitățile de arși pe care le are România sunt inferioare centrelor pentru mari arși, care îndeplinesc toate condițiile pentru îngrijirea pacienților mari arși. România nu are niciun centru pentru mari arși.Pacienții arși grav pentru care nu se găsește loc în unitățile din România sau a căror stare este considerată prea gravă pentru a putea fi tratați în aceste unități ar trebui să fie, în mod normal, transferați în străinătate.