Document publicat de Emanuel Ungureanu: Georgeta Bumbac este asistent manager în proiectul spitalelor regionale, "care se vor construi când vom avea noi nepoți"

Emanuel Ungureanu a publicat pe pagina sa de Facebook un document în acest sens și spune că va cere Ministerului Sănătății să facă public "cât câștigă doamna Bumbac și din acest proiect european".





















Georgeta Bumbac este membră în consiliile de administrație a 3 companii de stat, potrivit celei mai recente declarații de avere și interese publicate anul trecut pe site-ul Ministerului Sănătății - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile și Compania Națională Aeroporturi București. Potrivit celei mai recente declarații de avere și interese, depusă de Georgeta Bumbac în anul 2019, aceasta a câștigat, în 2018, 77.965 de lei în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), 55.646 de lei ca membru al CA al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile și 53.643 de lei ca membru al CA al Companiei Naționale Aeroporturi București. La aceste sume se adaugă 120.204 lei, salariul de director în Ministerul Sănătății.

HotNews.ro scria, vinerea trecută , că Georgeta Bumbac, fina baronului PSD de Constanța Felix Stroe și membră, potrivit propriei declarații de avere, în consiliile de administrație a 3 companii de stat (CNAIR, Aeroporturi București și Administrația Canalelor Navigabile), este menținută de Victor Costache ca om-cheie în echipa sa, în funcția de secretar general al Ministerului Sănătății. Georgeta Bumbac fusese numită în această funcție "cu caracter temporar" de Viorica Dăncilă în septembrie anul trecut. Victor Costache a semnat, ieri, un Ordin de ministru ce prevede că Georgeta Bumbac va coordona, în mandatul său de ministru, nu mai puțin de 8 direcții și structuri din minister.





Ministrul Sănătății, Victor Costache, și Georgeta Bumbac, secretar general în minister, nu au putut fi contactați de HotNews.ro pentru precizări pe acest subiect.



Emanuel Ungureanu are și un mesaj pentru premierul Ludovic Orban: "În final o ultimă întrebare pentru domnul Ludovic Orban, când eliberați Ministerul Sănătății de doamna Georgeta Bumbac? deoarece ministrul Sănătății Victor Costache îmi este limpede că vrea dar nu poate. Îl ajutați?"









Citește și:



Într-un interviu acordat ziarului Libertatea în noiembrie anul trecut, Georgeta Bumbac spunea că "potrivit legii, poţi fi în trei consilii de administraţie maxim. Sunt funcţionar public de 23 de ani." Georgeta Bumbac recunoștea, în același interviu, faptul că baronul PSD de Constanța Felix Stroe "este nașul copilului meu", dar se întreba și "Ce relevanță are?""Să curgă banii pentru șefa Ministerului Sănătății, doamna Georgeta Bumbac! Zilele trecute, a apărut în presă un articol despre puterile magice pe care le are în Ministerul Sănătății doamna Georgeta Bumbac, practic, această doamnă controlează TOT Ministerul Sănătății, inclusiv politica de investiții în infrastructură și aparatură din spitale. Ultimii 3 miniștri ai Sănătății au fost complet dependenți pentru orice act de această zână malefică", a scris Emanuel Ungureanu, pe pagina sa de Facebook."Ieri, în timp ce combăteam în studiorile TV cu dinozarul sistemului medical Cepoi, șeful căpușei ANMCS, am primit de la un suflet obidit acest frumos ordin de ministru semnat de Sorina Pintea prin care, doamna Georgeta Bumbac, Secretara Generală a Ministerul Sănătății, Cruella de Ville a spiritelor malefice din sistemul sanitar, a fost binecuvântată cu alți bani pentru un proiect european uriaș. Nu vă mai țin în tensiune, doamna Georgeta primește bani foarte frumoși ca Asistent Manager 2 pentru proiectul european prin care se vor construi când vom avea noi nepoți spitalele regionale de urgență din Craiova, Iași și Cluj", adaugă Emanuel Ungureanu."Nu vă enervați, în proiect mai figurează și altă inimă zburdalnică din Ministerul Sănătății, doamna Iulia Costin de la Resurse Umane, dar și întunecata Marieta Bărduț cea care blochează cu succes orice document care ar trebui să ajute vreun spital de stat sau clinică privată să își dezvolte infrastructura", mai scrie deputatul USR.El anunță că va cere Ministerului Sănătății să facă public cân câștigă Georgeta Bumbac în proiectul spitalelor regionale: "Știu că v-am amărât ziua dar trebuie să vă spun ce frunză la xerox taie doamna Georgeta Bumbac pe acest proiect european, citiți în documentul din foto 3 ce am subliniat după ce înghițiți o pastilă de Emetiral. Doamna Bumbac face muncă de secretariat în echipa de implementare a proiectelor spitalelor de urgență, Craiova, Iași și Cluj. Frumoasa amazoană prestează o muncă crudă, inumană, mai exact primește și răspunde la corespondență. Grea treabă, nu? Pentru că sunt curios din fire cu privire la modul în care toacă ministerele bani pentru supraoameni ca Georgeta Bumbac îl voi întreba astăzi în baza Legii 544 pe domnul Ministru al Sănătății Victor Costache cât câștigă doamna Bumbac și din acest proiect european? Nu fiți invidioși, oricum această Cruella de Ville a Ministerului Sănătății câștigă peste 5000 de euro pe lună pentru că Sorina Pintea s-a asigurat că Georgeta îi semnează toate porcăriile și tăcerea are un cost..."