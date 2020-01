De la vindecători prin unde Theta, la adepți ai detoxifierii cu sucuri de castravete. Straniile personaje care au decis în ultimul an ce medicamente intră pe piața din România

Info pe scurt:

Fără studii de farmacie. Marius Daniel Șișu (36 de ani), fostul președinte al Agenției, demis săptămâna trecută, fusese numit în februarie anul trecut, la mai puțin de un an după ce picase admiterea la Facultatea de Farmacie.

Adept al detoxifierii cu sucuri de castravete. Același Marius Daniel Șișu s-a "remarcat", înaintea numirii la Agenția Medicamentului, promovând detoxifierea cu sucuri de castravete.

Adriana Cotel - ascensiune fulminantă, CV secret. Șișu a preluat conducerea Agenției Medicamentului de la Adriana Cotel (35 de ani), o apropiată a lui Darius Vâlcov cu o ascensiune fulminantă în ultimul an al guvernării PSD: Cotel a reușit, într-un singur an, performanța de a conduce, pe rând, Agenția Națională a Medicamentului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Institutul Clinic Fundeni, cel mai mare spital oncologic din România.

În perioada de 4 luni în care a condus Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, CV-ul Adrianei Cotel nu a fost publicat pe site-ul instituției.

De la vindecarea prin unde Theta în conducerea Agenției Medicamentului. Marius Daniel Șișu și Adriana Cotel nu sunt singurele personaj ajunse în condiții bizare în conducerea Agenției Medicamentului. Alina Mușetescu, fost președinte al Asociației Vindecătorilor prin unde Theta, a condus, în mandatul lui Marius Daniel Șișu, Direcția de Studii Clinice din ANMDM.

În pixul ministrului Sănătății. Numirea sau demiterea conducerii interimare a Agenției Medicamentului stă direct în pixul ministrului Sănătății. Fostului ministru, Sorina Pintea, i s-a cerut insistent, pe parcursul mandatului său, demiterea lui Marius Șișu, inclusiv într-o petiție inițiată de Asociația Dăruiește Viață, care construiește, din donații și sponsorizări, primul spital de oncologie pediatrică din România.





Lista personajelor ajunse în condiții bizare la conducerea Agenției Naționale a Medicamentului

Marius Daniel Șișu și Adriana Cotel nu sunt singurele personaj ajunse în condiții bizare în conducerea Agenției Naționale a Medicamentului. Alina Magdalena Mușetescu, fost președinte al Asociației Vindecătorilor prin unde Theta, a condus, în mandatul lui Marius Daniel Șișu, Direcția de Studii Clinice din Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.



Numirea sau demiterea conducerii ANM, în pixul ministrului Sănătății. Asociația Dăruiește Viață i-a cerut insistent Sorinei Pintea să îl demită pe Marius Daniel Șișu

"Astăzi incompetența decide soarta noastră medicală. Tăcerea și neimplicarea noastră fac victime", atrăgeau atenția inițiatorii petiției.













Ministrul Sănătății, Victor Costache, a decapitat recent conducerea Agenției Naționale a Medicamentului, instituție-cheie care aprobă ce medicamente intră pe piața din România și una dintre cele mai tehnice instituții din domeniul medical.Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale esteși este cea care decide ce medicamente intră sau ies de pe piața din România. De asemenea, Agenția Națională a Medicamentului ar trebui să monitorizeze permanent stocurile de medicamente din țara noastră, în condițiile în care medicamente esențiale lipsesc adesea de pe piața din România., fostul președinte interimar al Agenției Naționale a Medicamentului, demis săptămâna trecută de Victor Costache, a fost numit la conducerea Agenției în februarie anul trecut, la mai puțin de un an după ce ratase admiterea la Facultatea de Farmacie.Înaintea numirii la conducerea Agenției Medicamentului, Marius Daniel Șișu s-a "remarcat" promovând detoxifierea cu sucuri de castravete.Șișu a preluat conducerea Agenției Naționale a Medicamentului de la(35 de ani), o apropiată a luicu o ascensiune fulminantă în ultimul an al guvernării PSD: Cotel a reușit, într-un singur an, performanța de a conduce, pe rând, Agenția Națională a Medicamentului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Institutul Clinic Fundeni, cel mai mare spital oncologic din România. În perioada de 4 luni în care a condus Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, CV-ul Adrianei Cotel nu a fost publicat pe site-ul instituției. Demiterea Adrianei Cotel de la conducerea Institutului Fundeni a fost una dintre primele mutări ale lui Victor Costache, după venirea la Ministerul Sănătății.După ce Adriana Cotel a părăsit Agenția Națională a Medicamentului pentru a fi promovată la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, au circulat inclusiv zvonuri potrivit cărora. Sorina Pintea venea la conducerea ministerului după o experiență de aproape 10 ani ca manager de spital, la Baia Mare.De asemenea, Alina Magdalena Mușetescu este acuzată de un, a dezvăluit marți deputatul USR, care va depune mâine dimineață o plângere pe numele acesteia la Agenția Națională de Integritate: Emanuel Ungureanu o acuză pe Alina Magdalena Mușetescu, fosta șefă a Direcției de Studii Clinice din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului, că și-ar fi aprobat studii clinice, mai exact firmei Monitoring Force București, unde aceasta ar fi fost asociată simultan cu funcția deținută în cadrul ANMDM.Numirea sau demiterea conducerii interimare a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale stă direct în. Președinții interimari sunt numiți direct de ministrul Sănătății, a doua variantă fiind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinți ai ANMDM, tot de către Ministerul Sănătății.Actualul ministru al Sănătății,, a pus punct imposturii din ultimul an și jumătate de la vârful acestei instituții prin demiterea lui Marius Daniel Șișu, săptămâna trecută. Șișu părăsește Agenția Națională a Medicamentului împreună cu o mare parte din echipa sa, inclusiv Alina Magdalena Mușetescu, fosta șefă a Direcției de Studii Clinice din cadrul Agenției.Astăzi, la 5 zile de la demiterea lui Marius Daniel Șișu, ministrul Victor Costache a numit-o peîn funcția de președinte interimar al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.Roxana Stroe este medic primar Farmacologie Clinică și lucrează în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de la sfârșitul anului 2010. În prezent ocupă functia de coordonator al Directiei Farmacovigilentă și Managementul Riscului. Din 2014 este membru în Comitetul de Farmacovigilenta si Managementul Riscului al Agenției Europene a Medicamentului, iar din martie 2019 membru al board-ului Agenției Europene a Medicamentului.Fostului ministru,, i s-a cerut insistent, pe parcursul mandatului său, schimbarea lui Marius Daniel Șișu de la conducerea instituției. Șișu i-a "supraviețuit" însă Sorinei Pintea două luni după plecarea acesteia de la minister, până când a fost demis de noul ministru, Victor Costache., fondată deși, care construiește din donații și sponsorizări primul spital de oncologie pediatrică din România, a inițiat în iunie anul trecut oîn care cerea demiterea președintelui Agenției Naționale a Medicamentului, Marius Daniel Șișu. Petiția este intitulată "Stop incompetenței care decide soarta noastră medicală!" și este adresată președintelui României, primului ministru și ministrului Sănătății."România se confruntă constant, în ultimii 30 de ani, cu crize ale medicamentelor în toate domeniile. De multe ori pacienții sunt nevoiți să-și cumpere singuri medicamentele sau dispozitivele medicale de care au nevoie pentru tratament în spital sau acasă. Medicii și spitalele nu au soluții, iar vina nu este asumată de nimeni. Mai mult, autoritățile responsabile, inclusiv ANMDM, nu caută soluții pentru remedierea situației. ANMDM este direct răspunzătoare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale", subliniau inițiatorii petiției."Profesioniștii din cadrul ANMDM sunt, în prezent, subordonați unei persoane căreia îi lipsește un minimum de competență profesională pentru o funcție cu o asemenea responsabilitate", se mai arăta în textul petiției.