Licitația pentru proiectarea Spitalului regional din Cluj, lansată de Ministerul Sănătății

Construcția a 8 spitale regionale ar fi trebuit să înceapă în 2017

Construcția a 8 spitale regionale și a unui spital "gigant, după modelul AKH Viena", dar "mai mare" în București, ar fi trebuit să înceapă în anul 2017, conform programului de guvernare al PSD și promisiunilor făcute chiar de Liviu Dragnea în campania electorală din 2016.



De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la 8 la doar 3. Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea (PSD), a declarat public că Guvernul a amânat construirea acestora pentru exercițiul financiar 2021-2027. Explicația fostului ministru: România a solicitat o majorare a procentului de co-finanțare din bani europeni (de la 50% la 85%), iar cu cât se vor face mai târziu, spitalele ar urma să fie mai ieftine pentru statul român.



Spitalul metropolitan din București, "după modelul AKH Viena, dar mai mare, cu 2.500 de paturi" este deocamdată în faza în care s-a aprobat terenul pe care ar urma să fie construit, în zona Pipera.



"După cum am mai declarat, lansarea marilor proiecte de infrastructură reprezintă un punct strategic în programul de Guvernare. Este al doilea spital regional, după cel din Iași pentru care am lansat oficial procedura de achiziție a serviciilor de proiectare. Câștigătorul desemnat, are termen 1 an de zile de la semnarea contractului să realizeze proiectul tehnic, ulterior se va demara procedura de licitație și construcția efectivă a spitalului", a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.Pentru cei interesați, documentația de atribuire este disponibilă la următoarele linkuri:– SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100085346. – JOUE Servicii – 8726-2020 – TED Tenders Electronic Daily.Proiectele pentru spitalele regionale de la Iași, Cluj și Craiova au toate avizele în termen conform certificatelor de urbanism, inclusiv acordul de mediu, iar Ministerul Sănătății estimează că în februarie 2020 vor fi semnate contractele de finanțare.Reprezentanții Ministerului Sănătății pregătesc și procedura de achiziție publică de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic al Spitalului Regional Craiova și procedura de achiziție publică de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic de execuție al Spitalului Regional Iași.• Centru pentru cap și gât, cuprinzând specialități de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, chirurgie maxilo-facială;• Centru toracic, cuprinzând pneumologie, cardiologie, chirurgie toracică, chirurgie cardio-vasculară;• Centru abdominal, cuprinzând gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generală;• Centru pentru articulaţii, coloană vertebrală și traumă, cuprinzând ortopedie & traumatologie, chirurgie plastică, arsuri, chirurgie vasculară;• Centru de medicină internă, cuprinzând dermatologie, medicină internă, reumatologie, boli metabolice și endocrinologie, imunologie, hematologie, terapie intensivă;• Centru pentru mamă și copil, cuprinzând ginecologie, obstetrică, pediatrie și chirurgie pediatrică, neonatologie;• Centru radioterapie şi oncologie (inclusiv department pediatric), radioterapie, chimioterapie şi medicină nucleară- Spitalul Regional CraiovaIasi - 850 de paturiCluj - 849 de paturiCraiova - 807 paturi.