​INTERVIU Emanuel Ungureanu: Dacă nu existau imaginile din sala de operație de la Floreasca, rămânea doar ce s-au înțeles ei să spună - că a ars priza, că noi nu înțelegem, că eu sunt un prost, că nu sunt doctor

Beuran a intrat în sala de operație "ca de pe stradă". Emanuel Ungureanu spune că, odată cu apariția imaginilor din sala de operație, "e de analizat, de aici înainte, având și imaginile din sală, comportamentul profesorului Beuran după catastrofă. Ce nu a apărut public și am reușit să văd și să aflu ulterior tragediei este modul în care tratează Beuran pacienta după ce a fost arsă. El intră în sală în haine de secție, nu se dezinfectează corespunzător, pune mâna pe pacientă având ceas la mână și atinge câmpul operator nefiind îmbrăcat cu echipamentul specific. Practic, a venit ca de pe stradă, fără să se dezinfecteze, pe o pacientă care era deja arsă și extrem de vulnerabilă. Asta denotă un dispreț total față de bolnavă, față de proceduri și față de personalul de acolo, inclusiv cei doi medici rezidenți care îl aveau model pe marele profesor. Rezidentul de anul I se vede cum se sprijină cu fundul de un aparat, urmărind cum marele profesor pune mâna pe pacientă și face manevre chirurgicale fără să fi făcut dezinfecția mâinilor în mod corespunzător."



Cum a înșelat Beuran familia victimei de mai multe ori. "Cinism înfiorător." Concluzia lui Emanuel Ungureanu este că "s-a văzut la Beuran în aceste zile a fost cinismul înfiorător cu care a tratat această pacientă. A înșelat familia, nu o dată, ci de două ori. Nimeni nu vorbește în aceste zile despre faptul că în 13 decembrie această pacientă a fost operată tot de acest rezident gafeur, ca să fim blânzi, și de aceeași echipă, fără ca profesorul Beuran să fie în sală, înșelând așteptările familiei, care a fost convinsă că apelând la marele profesor, marele profesor se va apleca asupra acestei paciente și va încerca să îi ușureze suferința. Se trece prea ușor peste acest adevăr înfiorător. Practic, familia a fost păcălită de Beuran de mai multe ori, inclusiv spunând că echipa a intrat în operație într-o zi de duminică, la ora 10:00, în condițiile în care starea doamnei s-a degradat cu o noapte înainte și medicilor de gardă nu li s-a permis să intervină pentru a ușura suferința doamnei. Ce căutau niște medici duminică să vină de acasă să opereze o pacientă care a fost urgență, când Spitalul Floreasca are o linie de gardă? E spital de urgență, are specialiști foarte bine pregătiți pentru a interveni în asemenea cazuri. Tot ce s-a întâmplat legat de acest caz arată disprețul extraordinar al acestui medic, Beuran, față de ființa umană, față de pacientul care se află în suferință și care și-a încredințat soarta în mâinile lui. "









în care pacienta a luat foc. Imaginile publicate de Emanuel Ungureanu surprind momentele de după stingerea incendiului din sala de operație și prezintă momentul apariției lui Mircea Beuran în sală "fără să se dezinfecteze, cu ceasul pe mână".Deputatul USR afirmă că raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, prezentat ieri de ministrul Victor Costache într-o conferință de presă, a fost unul "chirurgical" și îl felicită pe Victor Costache pentru "deschiderea și curajul de a explica cronologic șirul lung de neglijențe grave comise în primul rând de cel care ar fi trebuit să coordoneze echipa medicală și a făcut-o în mod disprețuitor doar la telefon - e vorba de profesorul Beuran.": "Acele manevre pe care le face profesorul Beuran nu respectă regulile minime de igienă, în condițiile în care spitalele colcăie de infecții asociate actului medical tocmai pentru că mulți medici disprețuiesc spălatul pe mâini, dezinfecția și toate procedurile care țin de siguranța pacientului", subliniază Emanuel Ungureanu.Vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților mai spune că se așteaptă să iasă la iveală și alte cazuri similare și că "trebuie să avem răbdare să se adune mai multe probe și mărturii despre alți pacienți care au fost arși, pentru că așa cum s-a încercat mușamalizarea acestui caz - inclusiv prin omiterea cu bună știință în protocolul operator a relatării cu acuratețe a momentului în care a ars pacienta. Dacă vă vine să credeți, Beuran a avut tupeul să ascundă acest incident, descris în protocolul operator ca fiind 'un incident de la o priză'. Se folosește formularea 'miros de priză'. Nicio secundă nu este descrisă manevra pe care a făcut-o rezidentul profesorului Beuran, nu se descrie faptul că Beuran nu era în sală la acel moment și, ulterior, când s-a făcut ancheta administrativă, printr-o anexă la acest document s-a descris evenimentul. Mai mult decât atât, în mod suspect, pe foaia de observație apare așa-zisa alergie sau poli-alergie care nu exista și acum se dovedește că am avut dreptate din primul moment, când am spus că nu există nicio dovadă că pacienta ar fi fost alergică la iod. Deci dezinfectantul aruncat pe ea în cantitate imensă nu se justifica în niciun fel, cel pe bază de etanol."El crede că există mai multe cazuri similare, chiar dacă "cu probabilitate foarte mare, nu au fost trecute în fișa de observație sau în protocolul operator aceste incidente și nu a îngrijorat pe nimeni acest lucru".Emanuel Ungureanu mai spune că acest caz ar trebui să ducă și la demiterea președintelui Autorității Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate, Vasile Cepoi, și a șefei Direcției de Sănătate Publică București, Cristina Pelin: "Este de o ipocrizie extremă șeful ANMCS, care ar trebui demis imediat de către primul ministru, pentru că nu și-a îndeplinit îndatoririle de serviciu. Și deși Spitalul Floreasca se afla în ciclul II de acreditare și trebuia să fie monitorizat, pe Vasile Cepoi (președintele ANMCS - n.red.) și pe inspectorii săi nu i-a interesat nicio secundă faptul că în anul 2018 Spitalul Floreasca nu a raportat niciun incident asociat actului medical, ceea ce este imposibil, pentru că există erori umane, iar acelea ar fi trebuit să apară în rapoartele de monitorizare. Tupeul lui Cepoi de a suspenda în mod ilegal acreditarea Spitalului Floreasca se leagă de tupeul general al acestuia de a căpușa spitalele cu bani pentru acreditare, acreditare care nu înseamnă decât un sistem de căpușare a banilor acestor unități sanitare, care dau sume exorbitante pe consultanță pentru a se face tone de hârtii, pe proceduri pe care nu le respectă nimeni, nu monitorizează nimeni dacă sunt sau nu respectate și acestea sunt consecințele pe care le vedeți la Floreasca. În mod cert, Cepoi și șefa DSP București, car iarăși nu și-a făcut datoria în acest caz, ar trebui demiși și ar trebui puși oameni cărora le pasă cu adevărat de pacienți, nu doar de scaunul lor."L-am întrebat pe Emanuel Ungureanu dacă are cunoștință de eventuale încercări de presiune în acest caz, asupra sa sau asupra Ministerului Sănătății, având în vedere reacțiile publice de susținere pentru Mircea Beuran ale multor medici în această perioadă și ale Colegiului Medicilor.Emanuel Ungureanu spune că 'În cazul Beuran s-a acționat în chip mafiot. Eu am spus dintotdeauna că Colegiul Medicilor din România a acționat în cazul Dumnezeilor medicali ca un sindicat al mafiei. Comportamentul a fost unul specific - aceleași persoane reacționează în mod constant pentru a se apăra reciproc atunci când vorbim despre șpagă, atunci când vorbim despre rezidenți neinstruiți sau despre posturi care sunt cumpărate. Vorbim despre aceeași mafie a Lucanilor și a Beuranilor despre care eu nu vorbesc doar de când sunt parlamentar, ci de mai bine de 14 ani. În cazul Beuran s-au activat acele structuri din Floreasca care au făcut din secția doctorului Beuran o feudă. Beuran nu și-ar fi permis niciodată să vină de pe stradă cu ceasul la mână și să pună mâna pe o pacientă fără să se dezinfecteze corespunzător dacă el nu ar fi creat un imperiu al fricii. În stradă ieri nu au fost doar doctori, au fost niște infirmiere, niște persoane care sunt legate de vechiul privilegiu comunist și care se tem că în absența ayatollahului suprem, a șefului, a Dumnezeului medical, locul lor de muncă va fi pus în pericol. Pentru că un șef de secție care ar crea proceduri și ar cere performanță și transparență le-ar pune cu siguranță în pericol locul de muncă."El a ținut să sublinieze că apreciază și poziția managerului spitalului, Ionuț Negoi, din aceste zile, "care chiar dacă are și el vinovăția lui, în al 12-lea ceas, managerul Negoi, fiind mai tânăr, și-a dat seama că trebuie să se desprindă de Beuran și de felul acestor feudali din sistemul medical de a trata pacienții ca pe niște cifre, ca pe niște diagnostice, ca pe niște bucăți de carne".