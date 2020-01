Haosul în tratarea marilor arși continuă: Ministerul Sănătății se bâlbâie cu zilele până să transfere în străinătate un ars grav, iar mecanismul de transfer elaborat de fostul ministru împreună cu supraviețuitori din Colectiv a fost aruncat la gunoi

Un tânăr de 20 de ani ars pe 70% din suprafața corpului după ce s-a electrocutat este internat de vineri dimineață la Spitalul Universitar din București, care nu are secție pentru arși și condiții specifice pentru îngrijirea unor astfel de pacienți.

Transfer la Viena abia după 72 de ore. Tânărul urmează să fie transferat la Viena luni dimineață, la 72 de ore de la accident. În cazul pacienților arși grav, începerea tratamentului într-un centru specializat pentru mari arși într-un interval de timp cât mai scurt după accident (cel mult 24-48 de ore) este considerată vitală.

Încă 6 pacienți arși grav, împrăștiați în acest moment prin spitale din România care nu sunt specializate în tratarea lor. Încă 6 pacienți în situații similare cu tânărul de la Spitalul Universitar sunt internați în acest moment în spitale din România, așteptând măcar eliberarea unui loc într-o unitate pentru arși din țară, a declarat pentru HotNews.ro Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Niciun loc liber în unitățile de arși din țară. Spitalul Universitar a fost informat că trebuie să primească și să îngrijească acest pacient deoarece în puținele unități pentru îngrijirea arșilor din România nu exista niciun loc liber, a explicat pentru HotNews.ro medicul Silvia Nica, purtătorul de cuvânt al Spitalului Universitar. România are doar 5 unități funcționale pentru îngrijirea arșilor grav - două unități deschise toamna trecută la Iași și Timișoara, considerate cele mai moderne din țară, una la Spitalul Județean din Brașov, amenajată de medicul Dan Grigorescu dintr-o sponsorizare, și câte una la Spitalui de Arși și Spitalul Floreasca din București.

Niciun centru pentru mari arși în țară. Unitățile de arși pe care le are România sunt inferioare centrelor pentru mari arși, care îndeplinesc toate condițiile pentru îngrijirea pacienților mari arși. România nu are niciun centru pentru mari arși.

Pacienții arși grav au nevoie de transfer în străinătate. Pacienții arși grav pentru care nu se găsește loc în unitățile din România sau a căror stare este considerată prea gravă pentru a putea fi tratați în aceste unități ar trebui să fie, în mod normal, transferați în străinătate.

Mecanism de transfer, în aer. Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, elaborase, după un an de întâlniri și dezbateri cu supraviețuitori ai incendiului din Colectiv, un Mecanism de transfer în străinătate pentru mari arși care conținea pașii clari de urmat în astfel de situații. Ordinul nu a fost niciodată aplicat și pare să fi ajuns la coșul de gunoi odată cu venirea noii echipe de conducere a Ministerului Sănătății.

Victor Costache nu poate fi contactat. HotNews.ro a încercat să îl contacteze pe ministrul Sănătății, Victor Costache, pentru a afla ce s-a întâmplat cu Mecanismul de transfer al pacienților mari arși elaborat în mandatul fostului ministru, Sorina Pintea. Victor Costache nu a putut fi contactat, până la momentul publicării acestui articol.

Potrivit surselor HotNews.ro, familia tânărului de 20 de ani de la Spitalul Universitar a apelat la foștii supraviețuitori ai incendiului din Colectiv, o parte dintre ei fiind, în prezent, navigatori voluntari de pacienți pentru alți pacienți români arși grav. La presiunea acestora, Centrul Operațional pentru Situații de Urgență (COSU) și Ministerul Sănătății ar fi început demersurile de transfer. În cazul celorlalți 6 pacienți care așteaptă în spitale din țară, familiile nu au apelat la navigatori și nu au cerut transferul în străinătate.







