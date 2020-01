VIDEO La Spitalul Județean Constanța, ”plouă” cu pisici din tavan / Felinele au început să iasă, după ce o bucată de tavan fals a căzut peste un pacient

O bucată de tavan fals a căzut peste un pacient care se afla pe o targă, la Spitalul de Urgență Constanța, iar în momentul următor din tavan au început să iasă mai multe pisici. Tavanul ar fi căzut sub greutatea animalelor.

Conform reprezentanților Spitalului Județean Constanța, în secția de Radiologie se lucrează la sistemul de ventilație, iar mai multe bucăți de tavan au fost îndepărtate. Astfel, pisicile au reușit să se infiltreze în plafonul fals și, sub greutatea lor, s-au dărâmat și alte părți ale tavanului. În urma accidentului, nimeni nu a fost rănit, însă reprezentanții spitalului au demarat o anchetă, scrie Mediafax.

Reprezentanții Spitalului Constanța spun că vor chema o firmă specializată pentru a îndepărta felinele din spital.

”Ne pare rău pentru incidentul creat. S-a demarat o anchetă în acest caz. Va aducem la cunoștință că s-a ajuns la această situație din pricina faptului că se lucrează la sistemul de ventilație din imediată apropiere a locației în cauză iar piesele lipsă de plafon fals au fost îndepărtate de către muncitori. Având în vedere situația creată, plafonul va fi completat la loc. De altfel, vom contacta o firma specializată pentru a îndepărta animalele, în condiții de siguranță, astfel încât să nu se mai întâmple incidente de acest gen”, au transmis reprezentanții Spitalului de Urgență Constanța pentru Constanța News.

Prefectul Constanței, George Niculescu, spune că incidentul este provocat de lipsa de investiții în reabilitarea spitalului.

“Am luat legătura cu conducerea Spitalului Județean și am aflat faptul că acest incident a avut loc pe un culoar ce duce spre zona de radiologie. Am primit asigurări ca nici o persoană nu a avut de suferit. De altfel, nici o persoană nu s-a prezentat la UPU pentru a solicita îngrijiri medicale în urma acestui eveniment.Din punctul meu de vedere, incapacitatea autorităților locale/județene de a rezolva problemele din sistemul de sănătate, de peste 30 de ani, începe să producă efecte negative. În cazul unei unități medicale, veche de aproximativ 50 de ani, consider că astfel de evenimente se pot evita doar prin realizarea unor investiții considerabile în reabilitarea completă a Spitalului Județean”, a transmis prefectul George Niculescu la solicitarea jurnaliștilor Constanța NEWS.