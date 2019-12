După președintele Colegiului Medicilor, șeful Comisiei de Sănătate din Senat sare și el în apărarea lui Mircea Beuran: Personalitățile medicale sunt sub asediu. Atacul la profesorul Beuran, șocant

El consideră că prin "atacul mediatic la adresa medicului Mircea Beuran se încearcă, de fapt, distragerea atenției de la adevăratele probleme din sistemul de sănătate": "Văd că de trei ani, unii își fac un fel de stindard și se laudă cu faptul că depun plângeri penale împotriva unei persoane sau a alteia. Cred că în anii '50 se putea făli cineva cu treaba asta, nu în 2019. Nu cred că este o situație normală. Este o tragedie, care trebuie tratată ca atare și bănuiesc că medicii de la Floreasca i-au acordat toate cele necesare ca să își revină cât de repede persoana care a fost afectată, dar în același timp cred că avem o obligație de a asigura climatul necesar de funcționare și a instituției numite Floreasca, dar și a întregului sistem. Am această senzație că acum încearcă să distragă atenția de la principala problemă."





Ministerul Sănătății a acuzat Spitalul Floreasca de mușamalizarea cazului

Pacienta în vârstă de 66 de ani care a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca, pe data de 22 decembrie, a murit duminică seara, la ora 19:50. Femeia, care a fost supusă unei intervenții chirurgicale deoarece suferea de cancer pancreatic, a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului în sala de operație și era în stare critică după incident.



Electro-bisturiul folosit în cazul pacientei de 66 de ani care ar fi luat foc în timpul unei operații la spitalul Floreasca avea interdicția de a fi utilizat în combinație cu biocidul folosit, a declarat duminică secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan.



Informația privind incidentul grav petrecut la Spitalul Floreasca a fost făcută publică sâmbătă de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Informațiile au fost apoi confirmate de ministrul Sănătății, Victor Costache, care a trimis Corpul de Control în anchetă la spital.



Emanuel Ungureanu a depus, luni dimineață, o plângere penală la Parchetul General în acest caz.



Ministrul Sănătății, Victor Costache, a precizat că a aflat târziu de femeia arsă de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece existau suspiciuni privind mușamalizarea cazului de către spital. Costache a mai afirmat că este surprinzătoare atitudinea unor chirurgi de la Spitalul Floreasca, care refuză să coopereze cu echipa de control.



De altfel, Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătate, instituția care acreditează spitalele din România în vederea funcționării, a anunțat, luni, că a ridicat acreditarea Spitalului de Urgență Floreasca din București, din cauză că incidentul din sala de operație, când o femeie a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, ar fi trebuit raportat, conform legii, în termen de maximum 24 de ore.



Ridicarea acreditării Spitalului Floreasca reprezintă, însă, doar o sancțiune pe hârtie. Spitalul își va continua activitatea.



Ce înseamnă concret ridicarea acreditării? Potrivit ANMCS, ridicarea acreditării reprezintă "un beneficiu indirect pentru pacienți, spitalele sunt constrânse să acorde mai multă atenție calității serviciilor medicale. În cazul concret, spitalul e forțat să își analizeze evenimentele adverse grave produse și să învețe din erori ca să prevină apariția pe viitor a vreunei situații similare".



Potrivit Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Spitalul Floreasca avea obligația să raporteze incidentul petrecut în sala de operație în maximum 24 de ore: "Conform Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANMCS nr. 639/2016, acestea sunt obligate să raporteze la ANMCS o serie de date referitoare la evoluția implementării măsurilor de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului. Astfel, art. 8 referitor la Monitorizarea evenimentelor adverse/ santinelă/ 'near-miss' precizează că raportarea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale 'este obligatoriu a fi făcută de către unitățile sanitare în maximum 24 ore de la apariția lor și trebuie urmată, în maximum 30 zile de la raportare, de un raport de analiză a cauzelor care au dus la apariția evenimentului și a măsurilor identificate pentru prevenirea repetării'."







Beuran susține că nu a fost în sala de operație



Medicul Mircea Beuran susține că nu a fost de la bun început în echipa care a intrat în operație cu pacienta care a fost arsă în timpul procedurii de la Spitalul Floreasca, el fiind în drum spre spital când s-a întâmplat incidentul.



De cealaltă parte, deputatul USR Emanuel Ungureanu susține că Mircea Beuran fie a mințit, fie a comis fals în înscrisuri.



El a prezentat public un document potrivit căruia Beuran este medicul care a făcut intervenția. „În cazul în care se dovedește că Beuran nu a fost în sală dar a semnat în foaia de observație că a participat la operație, voi depune plângere penală împotriva lui pentru fals și uz de fals!”, a afirmat Emanuel Ungureanu.



Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a declarat, la rândul său, că „există documente, era o echipă medicală complexă, condusă de profesorul Mircea Beuran. Profesorul semnează protocolul operator al intervenției”.













"Să știți că nu este un caz unic la nivel mondial. În fiecare an sunt cam 600 de astfel de accidente sau tragedii în sălile de operație, unde se folosesc niște substanțe volatile, inflamabile și se mai întâmplă accidente, mai ales în anumite condiții, când nu se respectă anumite condiții. Și este un caz extrem de nefericit ceea ce s-a întâmplat la Floreasca. Dar modul în care a evoluat toată această discuție și această focalizare spre profesorul Beuran, vă spun sincer, mă șochează, pentru că am urmărit și eu evoluția și de trei ani tot asist la scandalurile generate de acest coleg de-al meu, deputat, și de trei ani jumate, altceva nu facem decât încercăm să echilibrăm sau să refacem toate acele nenorociri îndreptate împotriva diferitelor personalități din lumea medicală românească", a afirmat Laszlo Attila (UDMR) într-un interviu pentru DC Medical , făcând referire la deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, care a semnalat public, în urmă cu două zile, cazul pacientei arse pe 40% din suprafața corpului în sala de operație, la Spitalul Floreasca.În plus, Laszlo Attila este dezamăgit de actuala conducere a Ministerului Sănătății, care, spune el, "a intrat în această horă": "Conducerea ministerului cred că înțelege foarte greșit modul de a-și face în această postură notorietate. Poți să-ți faci notorietatea în calitatea de ministru prin simpla activitate zilnică pe care o faci și rezolvi o problemă și nu să intri într-o discuție sau într-o astfel de horă".Laszlo Attila mai spune că Mircea Beuran nu era în sala de operație în momentul producerii incidentului: "Domnul profesor a intervenit ulterior la solicitarea colegilor care s-au confruntat cu această problemă și la un caz care a prezentat o hemoragie masivă în cursul operației și trebuia intervenit să se folosească niște tehnici de hemostază cu electrocauterul.""Este o instituție din subordinea directă a Ministerului, deci să știți că atunci când ai astfel de situații și esti în fruntea unei instituții nu trebuie să comunici doar partea bună, atunci când sunt lucruri pozitive în acea instituție, dar în același timp ai niște responsabilități față de subordonații pe care îi ai și trebuie să comunici onest și decent în astfel de situații, astfel de tragedii", mai spune Laszlo Attila.