Familia femeii care a murit după ce a fost arsă pe masa de operație spune că a aflat din presă despre gravitatea incidentului. Femeia se simțea bine, comunica și era bucuroasă după prima operație, din 13 decembrie

"Precizăm că, în tot acest timp, familia a fost conștientă de gravitatea bolii (cancer pancreatic), dar incidentul survenit în timpul celei de-a două operații nu ne-a fost explicat clar, nu ni s-a prezentat gravitatea situației și modul în care s-a petrecut acest accident. Am aflat anumite detalii din presă, în momentul transmiterii acestora pe posturile de televiziune. Nu facem acuzații, ne dorim doar să înțelegem ce s-a întâmplat", se arată în comunicatul transmis de familia femeii.





Ministerul Sănătății acuză Spitalul Floreasca de mușamalizarea cazului





Pacienta în vârstă de 66 de ani care a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca, pe data de 22 decembrie, a murit duminică seara, la ora 19:50, a anunțat Ministerul Sănătății. Femeia în vârstă de 66 de ani, care a fost supusă unei intervenții chirurgicale deoarece suferea de cancer pancreatic, a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului în sala de operație și era în stare critică după incident.



Electro-bisturiul folosit în cazul pacientei de 66 de ani care ar fi luat foc în timpul unei operații la spitalul Floreasca avea interdicția de a fi utilizat în combinație cu biocidul folosit, a declarat duminică secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan.



Informația privind incidentul grav petrecut la Spitalul Floreasca a fost făcută publică sâmbătă de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Informațiile au fost apoi confirmate de ministrul Sănătății, Victor Costache, care a trimis Corpul de Control în anchetă la spital.



Ministrul Sănătății, Victor Costache, a precizat că a aflat târziu de femeia arsă de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece existau suspiciuni privind mușamalizarea cazului de către spital. Costache a mai afirmat că este surprinzătoare atitudinea unor chirurgi de la Spitalul Floreasca, care refuză să coopereze cu echipa de control.





Deputatul USR Emanuel Ungureanu, care a făcut public cazul pacientei de la Spitalul Floreasca arse pe masa de operație, depune astăzi plângere penală la Parchetul General. "Voi depune la Parchetul General o plângere penală pentru ca cei care au greșit în acest caz să suporte consecințele legii, inclusiv cei care au comis fals și au încercat să ascundă adevărul!", a anunțat vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.



"Transmit sincere condoleanțe familiei celei trecute în neființă și le transmit public că voi lupta pentru aflarea adevărului și pedepsirea celor vinovați!", mai spune deputatul USR.



Medicul Mircea Beuran susține că nu a fost de la bun început în echipa care a intrat în operație cu pacienta care a fost arsă în timpul procedurii de la Spitalul Floreasca, el fiind în drum spre spital când s-a întâmplat incidentul.



De cealaltă parte, deputatul USR Emanuel Ungureanu susține că Mircea Beuran fie a mințit, fie a comis fals în înscrisuri.



El a prezentat public un document potrivit căruia Beuran este medicul care a făcut intervenția. „În cazul în care se dovedește că Beuran nu a fost în sală dar a semnat în foaia de observație că a participat la operație, voi depune plângere penală împotriva lui pentru fals și uz de fals!”, a afirmat Emanuel Ungureanu.



Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a declarat, la rândul său, că „există documente, era o echipă medicală complexă, condusă de profesorul Mircea Beuran. Profesorul semnează protocolul operator al intervenției ”.











Citește și:





Membrii familiei spun că nimeni din spital nu le-a explicat clar ce s-a întâmplat în timpul celei de-a doua operații, când femeia a fost incendiată pe masa de operație și a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului: "Incidentul survenit în timpul celei de-a două operații "nu ne-a fost explicat clar, nu ni s-a prezentat gravitatea situației și modul în care s-a petrecut acest accident. Am aflat anumite detalii din presă, în momentul transmiterii acestora pe posturile de televiziune. Nu facem acuzații, ne dorim doar să înțelegem ce s-a întâmplat", spun rudele femeii.Potrivit familiei, femeia în vârstă de 66 de ani a fost internată la Spitalul de Urgență Floreasca, cu diagnostic de cancer pancreatic, "în vederea intervenției chirurgicale ce a avut loc în data 13.12.2019, operație ce a fost condusă de prof. dr. Mircea Beuran. După această intervenție chirurgicală, evoluția mamei a fost una favorabilă, comunicând în permanentă cu familia. Mama se simțea norocoasă pentru șansă care i se oferise și bucuroasă că se simțea mai bine. Recuperarea post operatorie a fost monitorizată în continuare în cadrul spitalului Floreasca, timp de o săptămână."Familia povestește că "în dimineața zilei de 22.12.2019, am fost contactați telefonic de o colegă de salon a mamei, care ne-a adus la cunoștință faptul că mama a fost dusă de urgență la blocul operator, deoarece pe parcursul nopții starea ei s-a înrăutățit. La aflarea acestei vești, ne-am deplasat de urgență la Spitalul Floreasca, pentru a află mai multe detalii despre starea ei. Din discuțiile purtate cu reprezentanții spitalului, a reieșit faptul că intervenția chirurgicală de pe 22.12.2019 a fost necesară de urgență, datorită unei hemoragii interne. În plus, ne-a fost menționat faptul că, în timpul operației, a avut loc un accident în urmă căruia mama a suferit arsuri de gradul 2. Atunci când am solicitat mai multe detalii, ni s-a spus că nu se știe decât că a fost un accident."Din blocul operator, pacienta a fost transferată la AȚI (Terapie Intensivă) și ulterior, în dată de 23.12.2019, în jurul orei 13, transferată la secția AȚI Marii Arși. În tot acest timp, familia a solicitat informații detaliate cu privire la incidentul produs în sala de operație și de gravitatea acestuia.