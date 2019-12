Noi mărturii în cazul Floreasca: „Flacăra s-a extins din zonele lombare și toracică spre capul pacientei” / Beuran: „Nu a căutat nimeni să mușamalizeze” / Ministru: „Vă asigur că nu vom temporiza mersul anchetei”

În momentul în care medicul a îndepărtat câmpul de pe pacientă, flacăra s-a extins cu repeziciune din zonele lombară și toracică către capul pacientei, unde era aparatul de anestezie în funcțiune. Văzând flacăra am luat un alt câmp și am încercat să sting focul. Am auzit mai multe persoane strigând să aducem apă sau ser să stingem focul. Medicul a luat câmpul și a continuat să stingă focul. S-au îndepărtat câmpurile arse de pe pacientă și a fost chemat în sală medicul chirurg plastician de gardă care a evaluat starea pacientei.”, se arată pe pagina de Facebook a lui Emanuel Ungureanu.









Medicul Mircea Beuran: Nu a căutat nimeni să mușamalizeze. Finalizând operația, am parafat protocolul



Medicul Mircea Beuran susține că semnătura lui apare pe protocolul de operație, chiar dacă spune că a intrat în sală după ce trecuse incidentul în care pacienta a ars, deoarece el a încheiat intervenția chirurgicală. Nu a dorit mușamalizarea cazului, iar astfel de situații nu sunt singulare în chirurgie, spune medicul, potrivit Mediafax.



Mircea Beuran a explicat de ce semnătura lui apare pe protocolul de operație, chiar dacă nu a fost în sală atunci când a luat foc pacienta.



„Am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul, iar pacienta fusese mutată într-o ală sală. Echipa am găsit-o speriată, șocată de evenimentul respectiv, am continuat operația și am finalizat-o. Este firesc că în clipa în care am intrat într-un bloc operator, am făcut o intervenție, e reintervenție. Prin fișa postului, șeful de secție, calitate pe care o am, trebuie s-o facă. În condițiile acestea, am parafat protocolul operator. Au existat încă doi chirurgi. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă”, a spus acesta la Digi24.



Imediat după intervenție, medicul a luat legătura cu managerul spitalului, cu directorul medical, cu coordonatorul blocului operator și cu familia.



„Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundem lucrul acesta”, a mai spus medicul.



Beuran a reiterat faptul că atunci când a fost informat de echipa sa că pacienta a luat foc era în mașină, se deplasa spre spital.



„Mi s-a spus că bolnava a fost scoasă din sala respectivă, mutată în altă sală operatorie și continau, pentru că ei nu finalizaseră prima intervenție. Ei continuau să facă hemostaza, oprirea unui vas de sânge care inunda spațiul intraperitoneal”, mai explică medicul.



Întrebat care ar putea fi explicația pentru incidentul petrecut în sala de operații, Beuran a precizat că la răspuns trebuie să răspundă echipa tehnică după ce face o evaluare a aparatelor folosite.



”(Echipa tehnică, n.r.) Să verifice anumite lucruri, pentru că nu este un caz singular. Se cunosc și în literatura de specialitate evenimente care se produc la folosirea acestor echipamente de electrochirurgie. (...) Eu personal, în afară de un singur eveniment, nu am avut (în trecut, n.r.). La echipa mea (s-a intâmplat, n.r.) era un altfel de arsură, nu e arsură prin foc”, a spus medicul.



Incidentul menționat s-a petrecut în urmă cu mulți ani și a fost raportat la acel moment.



Mircea Beuran mai spune că aparatul folosit zilele trecute este unul foarte nou, de cel mult o lună.



„Eu am acționat și am terminat operația. Procedura a fost începută. Chirurgul care a început operația nu are arsura în zona lui de lucru. Chirurgul și-a făcut treaba. Celălalte segmente de lucru trebuie investigate și vom vedea”, a mai explicat medicul.



Beuran a mai subliniat că nimeni nu l-a sunat pentru a i se lua declarații.











Ministrul Victor Costache, despre cazul de la Floreasca: Vă asigur că nu vom temporiza mersul anchetei



Ministrul Sănătății, Victor Costache, a precizat că datele despre ancheta de la Spitalul Floreasca vor fi comunicate la finalul controlului pentru a fi evitate speculațiile, însă oferă asigurări nu va fi „temporizat mersul anchetei”.



Ministerul Sănătății transmite, printr-un comunicat de presă, citat de Mediafax, că o echipă condusă de Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății s-a aflat duminică dimineață la Spitalul Clinic de Urgență București pentru a verifica starea de sănătate a pacientei arse pe masa de operație, dar și cum este îngrijită de medici.



Cu prilejul vizitei, au fost studiate unele documente ale Foii de Observație Clinice Generale.



„Am luat această decizie de a comunica datele la sfârșitul anchetei, tocmai pentru a se evita speculațiile. Este un caz cu multe implicații și, din respect față de pacientă și familia sa este corect să tragem concluziile când avem toate dovezile și declarațiile clare ale celor implicați. Vă asigur că nu vom temporiza mersul anchetei”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.



Toate concluziile acestei anchete vor fi făcute publice după terminarea cercetărilor, mai transmite comunicatul de presă.







Deputatul USR Emanuel Ungureanu prezintă, pe pagina sa de Facebook , noi mărturii ale personalului auxiliar privind cazul femeii care a luat foc într-o sală de operații de la Spitalul Floreasca. Ungureanu anunță că luni, la ora 10:00, va depune o sesizare penală în acest caz, la Parchetul General.„Îngrijitoare: „În timp ce se desfășura intervenția chirurgicală în Sala 1 am observat-o pe colega mea că întră în sala de operație, am urmat-o crezând că are nevoe de ajutor. Am auzit țipete, strigându-se: FOC! VENIȚI CU APĂ! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducându-se el în sala 1.”Brancardier: „Am simțit un miros puternic de fum și am verifica de unde provine. Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea și toată lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operație, FUMEGA.”Angajat secția Anestezie: “În timpul pregătirii montării cateterului, unul dintre medicii chirurgi a strigat: foc. A încercat să stingă focul, moment în care medicul anestezist era la capul pacientei ca sa nu se detubeze, iar eu am tras de câteva câmpuri de sub pacientă - ca focul să nu ajungă la capul pacientei. ”Asistent medical: “La sosirea în sala de operație medicul ne-a informat că pacienta este polialergică, lucru menționat și în foaia de observație și că dorește alcool alb, adică Skinman Soft Protect.Dup ce le-am dat pe masă cele necesare intervenției, inclusiv soluția cerută, medicii au efectuat câmpul operator și au așezat câmpurile sterile. La un moment dat, după ce au început intervenția, unul dintre medici a sesizat miros de ars, moment în care echipa operatorie a început să miște câmpurile pentru a găsi sursa de foc și a o stinge.