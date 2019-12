Incident grav la Spitalul Floreasca. O pacientă, în stare critică după ce ar fi luat foc pe masa de operație / Ministrul Sănătății: Este un incident deosebit de grav

Mircea Beuran nu a putut fi contactat până la publicarea acestei știri.Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, potrivit lui Emanuel Ungureanu.„Beuran, fostul consilier prezidențial al lui Iliescu a dat foc unei paciente în sala de operație! Chirurgul Beuran, un pesedist plagiator de renume, capul Umefistanului, a dat foc unei paciente pe care a operat-o în data de 22 decembrie!”, a scris deputatul pe Facebook.„Din spusele asistentelor rezultă faptul că, Beuran care opera o bolnavă de cancer, ar fi folosit greșit substanțele de dezinfecție a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluții câmpul operator de sub pacientă și la contactul cu electrocauterul pielea pacientei și câmpurile sterile au luat foc”, mai scrie Ungureanu.El citează mărturiile a două asistente. „Mă aflam pe holul blocului operator auzind țipete și gălăgie, îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum și foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului", este una dintre declarații.Potrivit deputatului USR, „acest incident se pare că a fost inițial mușamalizat de către Direcția de Sănătate Publică București unde Pintea a numit-o ca director executiv pe Cristina Pelin, filieră PSD”.De asmenea, precizează el, „Inspecția Sanitară de Stat care a fost trimisă în cele din urmă să cerceteze cazul, nu i-a luat nicio declarație chirurgului Beuran cel care a fost mâna 1 pentru această intervenție chirurgicală”.„Este un incident extrem de grav”, a declarat ministrul Sănătății, Victor Costache, care a trimis Corpul de Control la Floreasca.Într-o intervenție la Digi 24, el a precizat că a aflat despre ce s-a întâmplat vineri seară „prin surse terțe” și nu de la conducerea spitalului sau secției, lucru pe care l-a calificat drept grav.El a precizat că pacienta în vârstă de 66 de ani se află în stare critică.Costache a precizat că lui Beuran nu i s-a luat nicio declarație deoarece, contactat fiind, a spus că nu poate veni la spital, urmând a se întâmpla acest lucru luni.