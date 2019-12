​VIDEOREPORTAJ Cât a crescut într-un an spitalul construit din banii donați de peste 260.000 de români: Ni se pare incredibil că ne-a ieșit și în curând vom avea un spital adevărat pentru copii

Vezi un videoreportaj HotNews.ro pe șantierul primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, construit de Asociația Dăruiește Viață din banii donați de peste 260.000 de români și sponsorizările a peste 17.000 de companii:







Primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, construit de Asociația Dăruiește Viață în curtea Spitalului Marie Curie din București, din donații și sponsorizări, este deja în picioare, la doar un an și două luni de la turnarea fundației: structura spitalului (nouă niveluri) este complet ridicată.

"Toți cei care ne vizitează în șantier sunt mirați", mărturisește Oana Gheorghiu, co-fondatoare, alături de Carmen Uscatu, a Asociației Dăruiește Viață.

În acest moment, echipele lucrează în interiorul clădirii, la instalații și compartimentări, iar la începutul anului 2020 vor începe lucrările la fațada spitalului.

Spitalul urmează să fie gata și complet echipat, în probe (fără pacienți) la finalul anului viitor.

Peste 260.000 de români au donat pentru spital și peste 17.000 de companii au sponsorizat cel mai mare proiect de implicare socială din istoria de până acum a României.

În paralel cu șantierul primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, Dăruiește Viață lucrează la un nou proiect: refacerea de la zero a Spitalului Marie Curie.

Cel mai greu lucru până acum a fost presiunea autorităților, iar proiectul Dăruiește Viață este "ca un spin în coasta lor", spune Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață.

De ce nu reușesc și autoritățile din România să construiască spitale? "Eu cred că ei chiar vor, doar că nu știu să facă", e de părere Oana Gheorghiu.













În România pare incredibil că lucrurile au mers atât de repede: Toți cei care ne vizitează în șantier sunt mirați

Presiunea autorităților, cel mai greu lucru: Proiectul nostru, un spin în coasta lor

Am întrebat-o pe Oana ce a simțit că a fost cel mai greu în ultimul an în proiectul căruia i s-au alăturat peste un sfert de milion de români și peste 17.000 de companii. Fără ezitare, Oana răspunde că cel mai greu lucru a fost "presiunea pe care am simțit-o de la autorități pe acest proiect": "De fapt, să nu zic autorități, pentru că autorități sună așa, impersonal. Oamenii. Oamenii care la un moment dat s-au găsit în conducerea diferitelor instituții au început să pună o presiune pe acest proiect uneori de neînțeles pentru noi. Simțeam această presiune - telefoane, date nu neapărat nouă, ci altora din jur, solicitări de documente, aceleași documente solicitate de mai multe ori, controale - lucruri de genul ăsta, care veneau nu neapărat la noi, în spital, controale țintite pe proiect."









Oana Gheorghiu mai spune că cel mai mare proiect de implicare socială derulat până acum în România este "ca un spin în coasta oamenilor care au condus Ministerul Sănătății": "Toate lucrurile astea ne-au făcut să ne întrebăm: dar ce vor oamenii ăștia de la noi și de ce îi deranjează acest proiect? Pentru că părea că acest proiect chiar îi deranjează și pe final de mandat, după cum știm, doamna ministru chiar a dat cumva arama pe față și am aflat că e așa, un spin acest proiect în coasta oamenilor care au condus Ministerul Sănătății."

De ce nu reușește statul român să construiască spitale? Eu cred că ei chiar vor, doar că nu știu să facă

Oana Gheorghiu: E un lucru pozitiv că nu au pornit proiectele spitalelor regionale. Mai avem o șansă să le facem bine

Oana Gheorghiu mai spune că faptul că proiectele spitalelor regionale nu au reușit să fie încă pornite, după ani de zile în care au fost plimbate hârtii, iar politicienii au promis, e "undeva, un lucru pozitiv". Ea a explicat, în interviul acordat HotNews.ro, de ce avem o ultimă șansă ca aceste spitale să fie făcute bine: "Construcția de spitale în România în acest moment se întâmplă pe baza unor norme și reglementări din anul '96, dacă nu mă înșel. Iar normele din '96 sunt practic cele preluate de pe vremea lui Ceaușescu și puse un pic mai frumos în pagină. Noi nu am adus la zi nicio normă medicală, nu suntem cu standardele la nivel european, construim după standardele de acum 30 de ani. Și construind după aceste standarde, vă dați seama ce spitale vom avea? Dacă începem acum să facem aceste spitale regionale, care probabil că vor fi gata în 5-6-10 ani, nu știu cât va dura, ne vom trezi peste 10 ani că avem niște spitale care sunt conform normelor de acum 40 de ani. Cum va fi asta?"









Oana speră ca actualul ministru al Sănătății să schimbe normele medicale după care ar trebui să se construiască spitale în România și "să înțeleagă că asta este o prioritate și înainte să dea drumul unor astfel de proiecte e absolut necesar ca împreună cu ministerul care se ocupă de construcții să schimbe aceste norme, este esențial".

Spitalul oncologic pentru copii va fi gata anul viitor. Apoi, Dăruiește Viață mai face un spital













Toate specialitățile din vechiul spital se vor muta în noua clădire, ce urmează a fi construită de Dăruiește Viață în curtea actualului spital. În paralel cu șantierul primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, Dăruiește Viață lucrează la un nou proiect: refacerea de la zero a Spitalului Marie Curie: "Ne dorim să construim încă o clădire, în continuarea acesteia, în care să fie condiții pentru toți copiii bolnavi din România, nu doar pentru cei cu cancer. Dacă ai un accident sau dacă ai o altă boală care nu e cancer, dar e la fel de gravă, ai nevoie la fel de mult de condiții civilizate, de condiții care să îți asigure un tratament corect și care să te asigure că nu vei pleca din spital cu alte 3-4-5 infecții, cum se întâmplă în zilele noastre."





În ceea ce privește vechea clădire a Spitalului Marie Curie, Oana Gheorghiu speră ca "împreună cu autoritățile, care poate vor deveni mai eficiente, mai implicate și mai cooperante, vom reuși ca pe vechea clădirea a Spitalului Marie Curie, care deja e construită de 40, aproape 50 de ani, să o reabilităm, pentru că ea necesită și consolidare, și să facem acolo tot ce e nevoie într-un centru de referință în tratarea copilului: adică să avem spații de birouri pentru tot personalul tehnic-administrativ, să avem săli de conferințe, să avem spații pentru studenți și rezidenți, să avem spații pentru părinții care vin din provincie cu copiii și nu au unde să stea, să avem locuri de cazare pentru acești oameni, o cantină unde să se mănânce civilizat".

