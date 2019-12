​VIDEO/FOTOGALERIE Copiii bolnavi de tuberculoză, vizitați de Moș Crăciun: Nimeni nu vrea să vorbească despre tuberculoză. Stigma face ca boala să fie și mai greu de suportat

​​Aproape 500 de copii din România sunt diagnosticați anual cu tuberculoză. Numărul este similar cu cel al copiilor bolnavi de cancer, însă tuberculoza nu este o afecțiune atât de "zgomotoasă" precum cancerul, spune Beatrice Mahler, medic pneumolog și managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București: "Există stigmă în tuberculoză, nimeni nu vrea să vorbească despre asta." Beatrice Mahler atrage atenția că tratamentul este extrem de dur pentru oricine trece prin această boală, iar stigma este cea care face ca tratamentul să fie și mai greu de suportat, cu toate că acești copii nu sunt contagioși. Marți, cei aproape 50 de copii cu tuberculoză internați la "Marius Nasta" au fost vizitați, ca în fiecare an, de Moș Crăciun.













O mare parte dintre copiii bolnavi de tuberculoză internați la Institutul "Marius Nasta" provin din medii defavorizate, ceea ce face ca vizita Moșului să fie și mai importantă: "Avem aproape 50 de copii internați, iar majoritatea celor care sunt internați provin din familii care au posibilități financiare limitate, de aceea și stau în spital. Sunt câțiva copii care nu au acasă nici măcar haine și nici măcar mâncare, și atunci spitalul este un loc unde ei primesc și mâncare, și haine, și tratament. Moș Crăciun le-a adus astăzi dulciuri și jucării, iar copiii mai mari au primit și rechizite, pentru că cei mari și-ar dori să meargă la școală, cu toate că, o perioadă, sunt internați și nu pot. Dar, cu ajutorul Moșului, al spiridușului și al ONG-urilor, ne-am gândit că începând de anul viitor am putea face și diverse activități", a explicat, pentru HotNews.ro, Beatrice Mahler, managerul spitalului.















Cadourile primite astăzi de copii de la Moș Crăciun au fost oferite de sponsori și de ONG-uri care, ca de fiecare dată, sunt alături de copiii cu tuberculoză: "De data aceasta, Moșul a trimis spiridușii înainte ca să pregătească, să vadă dacă copiii știu colinde și să spună câte o poezie, dar și să afle ce își doresc copiii să le aducă moșul. Puțin mai târziu a ajuns și Moș Crăciun, cu foarte multe cadouri și a fost atâta emoție și bucurie... cuvintele nu pot să exprime bucuria lor. Nu știu cum aș putea să le mulțumesc celor care sunt alături de copiii cu tuberculoză", povește medicul Beatrice Mahler.















Copiii cu tuberculoză nu sunt contagioși, subliniază Beatrice Mahler: "Tratamentul pentru copiii cu tuberculoză este identic cu tratamentul adultului cu tuberculoză, dar cu doze mai mici de tratament, nu cu doze mari, iar tratamentul este extrem de dur pentru oricine trece prin această boală. În plus, stigma este cea care face ca tratamentul să fie și mai greu de suportat."











În fiecare an, în jur de 500 de copii români sunt diagnosticați cu tuberculoză: "Tuberculoza nu este o afecțiune care să fie atât de 'zgomotoasă' precum cancerul. În primul rând că există stigmă în tuberculoză, nimeni nu vrea să vorbească despre asta. În al doilea rând, copiii cu tuberculoză provin din medii mai defavorizate și atunci nu are cine să vorbească pentru ei", spune Beatrice Mahler.















Stigma vine din faptul că multă lume crede că acești copii sunt contagioși. În realitate, copiii bolnavi de tuberculoză "nu sunt contagioși niciodată, pentru că ei iau boala de la adulți și fac o formă de tuberculoză care nu este contagioasă, dar este extrem de severă pentru propriul lor organism. Dar copiii nu sunt niciodată contagios. Boala pe care o au ei se împrăștie prin sânge și dă o formă de infecție generalizată, cu afectarea organelor interne, uneori chiar și meningele - meningită. Formele la copii sunt mult mai severe decât la adulți, dar se vindecă, dacă sunt tratate. Majoritatea se vindecă. Sunt și copii care mor de tuberculoză, dar de regulă aceștia au și alte afecțiuni, care îi fac să fie mult mai sensibili la boală și la capacitatea organismului de a se apăra", explică medicul Beatrice Mahler.















În România, tratamentul pentru bolnavii de tuberculoză, atât pentru copii, cât și pentru adulți, există, este gratuit și este asigurat de stat, spune Beatrice Mahler, care adaugă, însă, că "este nevoie de ceva mai mult, în afara de acest tratament": un copil bolnav de tuberculoză are nevoie să mănânce bine și să aibă condiții acasă: "Și sunt mulți care nu au aceste condiții acasă. Au fost și copii care au fost găsiți sub pod, pe străzi, avem o fetiță de 12 ani care este mamă și a avut tuberculoză genitală. Sunt traume, sunt niște povești de viață cutremurătoare. Ei au nevoie de mâncare, de căldură, de haine. Tratamentul există, este gratuit și este asigurat de stat, dar este nevoie de ceva mai mult, în afara de acest tratament."



Singurele probleme, spune managerul Institutului "Marius Nasta", sunt la tratamentul pentru copiii cu tuberculoză multirezistentă, dar "noi nu prea avem cazuri, anul acesta din câte știu eu nu am avut niciun caz". În plus, și acolo se fac eforturi pentru achiziția de scheme noi de tratament, mai spune Beatrice Mahler.