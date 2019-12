Schimbare majoră în rezidențiat: OUG care își propune să elimine monopolul UMF a fost adoptată / Victor Costache: O soluție europeană pentru a lărgi baza de formare pentru acești tineri minunați

​​Ordonanța de Urgență care își propune să elimine monopolul Universității de Medicină și Farmacie asupra pregătirii medicilor rezidenți a fost adoptată de Guvern în ședința de aseară, anunță Ministerul Sănătății. Viitorii medici vor putea urma pregătirea în rezidențiat și în spitale publice cu medici care nu sunt profesori la facultățile de Medicină, în spitale private, dar și în cabinetele medicilor de familie, prevede Ordonanța de Urgență. Pregătirea medicilor rezidenți durează, în prezent, între 3 și 6 ani, în funcție de specializare, și se făcea până acum, conform legii, doar în spitalele universitare sau clinice, care au contracte cu universități de Medicină și unde lucrează medici care predau la facultățile de Medicină.





"Am găsit o soluție europeană pentru a lărgi baza de formare pentru acești tineri minunați", a declarat miercuri dimineață ministrul Sănătății, Victor Costache. El spune că această măsură era necesară deoarece "creșterea salariilor a fost un prim pas, dar exodul medicilor a continuat".







Măsura adoptată de Guvern este menită să spargă "monopolul" universităților de Medicină asupra rezidențiatului, despre care s-a vorbit insistent în ultimii ani, fără să fie pusă însă concret pe hârtie și introdusă în legislație. La prima vedere, cel mai mare câștig ar fi acela că medicii rezidenți ar avea acces la pregătire și s-ar putea stabili, după rezidențiat, și în spitale unde nu își pot face rezidențiatul în prezent, precum unele spitale județene, iar calitatea actului medical de aici ar crește. Înaintea adoptării Ordonanței de Urgență au existat voci care s-au temut că "În UMF e o familie internă care nu va permite" adoptarea unei astfel de măsuri.





Rezidențiat în spitale private și în cabinetele medicilor de familie





Potrivit Ordonanței de Urgență adoptate aseară, pregătirea în rezidenţiat "se va defășura în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare și unități medico-militare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale. De asemenea, pregătirea în rezidențiat se va putea desfășura și în cadrul unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condițiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor și condițiile de pregătire în rezidențiat aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii".





La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat aseară Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.







Actul normativ mai stabilește reglementări privind coordonatorii de program în rezidențiat, responsabilii de formare, drepturile și obligațiile ce revin unităților sanitare, dar și rezidenților.







"Pot spune că, împreună cu echipa mea, am îndeplinit primul obiectiv stabilit și anunțat, conform programului de guvernare. Am reușit ca, într-un timp record, să organizăm în bune condiții concursul de intrare în Rezidențiat și să salvăm o generație de specialiști în condițiile în care înregistrăm o lipsă a resursei umane în sistemul sanitar. Prin reglementările de astăzi eliminăm inechitățile existente elaborând cadrul legal care dă posibilitatea formării unui număr mai mare de specialişti atât în sistemul public, cât și în unități sanitare private și instituții de învățământ superior particulare acreditate care îndeplinesc toate condițiile de pregătire. Astfel, toți cei care au obținut la concurs peste 60% din punctajul pe domeniu, vor intra în pregătire. Avem înregistrat un record privind numărul de rezidenţi pe care-l vom pregăti, estimam 7159 rezidenți, în România şi sperăm ca efectele să se vadă în câţiva ani. Sunt primele măsuri concrete pe care le luăm pentru a stopa criza resursei umane calificată din domeniul medical. Am reușit acest lucru în condițiile în care anul acesta s-a înregistrat un record de participare la Rezidențiat. Asta înseamnă că ne pasă de următoarele generații care ne vor înlocui", a declarat ministrul Sănătății, Victor Costache.





Potrivit Ministerului Sănătății, față de cele 3.960 locuri alocate domeniului medicină generală au fost identificate soluții pentru ca peste 900 tineri care au obținut punctaj minim de promovare și care nu puteau fi încadrați în sistemul actual de formare aferent medicilor rezidenți să intre, suplimentar, în pregătire. În prezent se lucrează și pentru integrarea celor din domeniul medicină dentară şi farmacie.





Pentru a nu exista disfuncționalități în comunicare, între cei promovaţi la Rezidenţiat şi Centrul de Resurse Umane din Sănătatea Publică (CRUSP), unitatea aflată în subordinea Ministerului Sănătății şi care se ocupă de repartizarea pe specialităţi a noilor medici rezidenţi, se va forma un grup suport. Acesta va fi alcatuit din reprezentanți ai MS și reprezentanţii celor admişi, astfel încât, părţile să lucreze împreună și transparent în vederea integrării tuturor celor care au obținut peste 60% din punctajul pe țară, pe domeniu. Rolul grupului va fi acela de îndrumare, tocmai ca noii medici rezidenţi să aibă toate informaţiile necesare unor opţiuni clare, mai ales că suplimentarea locurilor de intrare în rezidenţiat, prin creşterea numărului de unităţi medicale în care se poate efectua pregătirea de specialitate, ar putea creea confuzii. Suplimentar, MS pune la dispoziţie o adresă de e-mail, special creată pentru cei care doresc consultanţă cu privire la alegerea localui unde îşi vor definitiva pregătirea de specialitate, precum şi un număr special de telefon. La CRUSP va exista până în luna februarie, anul viitor, un birou dedicat acestor informări şi consultări.











